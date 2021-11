Video Alle Jahre wieder: Die Tanne ist auf dem St.Galler Klosterplatz gelandet 16 Meter hoch und dreieinhalb Tonnen schwer: Heute Nachmittag ist der Tannenbaum mit dem Helikopter über die Stadt geflogen und in den Stiftsbezirk transportiert worden. Bald wird er geschmückt: Mit 400 Sternen und bunten Scheiben aus Nespressokapseln. David Grob Aktualisiert 09.11.2021, 15.41 Uhr

Oh Tannenbaum! Alle Jahre wieder wird er, immergrün und mächtig, auf den St.Galler Klosterplatz eingeflogen. Wie ein gigantisches Pendel schwebt der Tannenbaum am Helikopter während kurzer Zeit über der Stadt, um schliesslich an seinem Bestimmungsort zu landen und die Adventszeit zu erleuchten.

So auch heute Dienstag. Pünktlich um 14.30 Uhr kommt die Tanne auf dem Klosterplatz an. Das diesjährige Exemplar ist rund 16 Meter hoch, dreieinhalb Tonnen schwer, der Stamm hat einen Durchmesser von 55 Zentimetern, wie der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Der Baum stammt aus dem Westen der Stadt und von der Familie Bär. Diese hat ihre Tanne der Stadt gespendet, anstatt sie zu entsorgen.

Der Baum wird in Empfang genommen. Bilder: Andrea Stalder Im Anflug. Am Ort seiner Bestimmung angelangt: Der Baum wird... ... auf dem Klosterplatz empfangen... ... und arretiert. Die diesjährige Tanne ist 3,5 Tonnen schwer und rund 16 Meter hoch. Die Tanne ist im Anflug. Bilder: Raphael Rohner Baum über Bäumen. Zuschauermagnet Tannenbaum: Die alljährliche Tradition zieht Schaulustige an. Bilder: Andrea Stalder Die Landung des Baumes wird festgehalten. Ein Erlebnis für Alt und Jung. Bild: Sandro Büchler

Baumschmuck aus recycelten Materialien

In einem nächsten Schritt soll der Baum nun geschmückt werden. Rund 400 geflochtene Sterne in drei verschiedenen Grössen und bunte Scheiben werden an den Zweigen befestigt. Der Schmuck stammt dieses Jahr gemäss Kantonsmitteilung von der sozialen Organisation obvita. Dafür hat die Talentwerkstatt verschiedene Materialien recycelt: Nespresso-Kapseln für die bunten Scheiben oder Geflechte von defekten Stühlen für die Sterne. Bereits Ende Juni ist die Produktion gestartet.

Die Vernissage entfällt hingegen wegen der geltenden Coronabestimmungen zu Veranstaltungen.