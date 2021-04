Abtwil Zwangspause für das spezielle Austauschprojekt: Corona macht dem Verein Pro Mongolia des Abtwilers Robert Scherrer einen Strich durch die Rechnung Seit 2005 kommen mongolische Studentinnen in die Schweiz, um ein Bildungsjahr zu absolvieren. Seit 2016 ist der Abtwiler Robert Scherrer verantwortlich für das Projekt. Nun will er kürzertreten – und er erzählt, wie schwierig es war, die Studentinnen im turbulenten Coronajahr wieder in ihre Heimat zurückzubringen. Michel Burtscher 06.04.2021, 05.00 Uhr

Seit 2016 organisiert der Abtwiler Robert Scherrer die Austauschjahre. Bild: Benjamin Manser (4. Oktober 2019)

Als die Kurve der Coronafälle hierzulande im März 2020 immer steiler anstieg und der Bundesrat das Land wegen der Pandemie zum Stillstand brachte, gab es in den Kantonen St.Gallen und Thurgau fünf junge Mongolinnen, die wieder zurück in ihre Heimat wollten. Sie waren hierher gekommen, um ein Bildungsjahr zu absolvieren und Deutsch zu lernen. Ermöglicht wurde ihnen das vom Verein Pro Mongolia, den Robert Scherrer aus Abtwil präsidiert.

Zu dieser Zeit war die Coronakurve in der Mongolei noch flach, die Situation viel besser als in der Schweiz. «Die Eltern der jungen Studentinnen hatten Bedenken, weil die Zahlen in Europa so stark stiegen», erzählt Scherrer. Und sie wollten, dass ihre Töchter zurückkommen. Auch für die jungen Frauen sei es nicht einfach gewesen, nur noch im Fernunterricht lernen zu können. Dazu seien Praktikas ausgefallen und Sprachprüfungen.

Scherrer kontaktierte sogar eine Parlamentarierin

Doch da gab es ein Problem: Die Mongolei hatte die Grenzen abgeriegelt, der reguläre Flugverkehr war eingestellt. «Auf normalem Weg kamen die fünf Studentinnen nicht mehr zurück in ihre Heimat», erzählt Scherrer. Er setzte darum alle Hebel in Bewegung, die er hatte, um eine Rückreise zu organisieren. Er wandte sich an die mongolische Botschaft in Genf, schrieb dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten und nahm per Mail sogar Kontakt auf zu einer Abgeordneten im mongolischen Parlament, die er einmal bei einem Anlass in Bern kennengelernt hatte.

Da war die Welt noch in Ordnung: Die Studentinnen, die Mitte 2020 zurück in die Heimat reisten. Bild: PD

Doch auf die Schnelle war nichts zu machen. Eine der fünf Schülerinnen, Bayarzul Tumur-Ochir, erzählte der «Thurgauer Zeitung» im vergangenen Jahr von ihren Erlebnissen: «Wir gingen zusammen zu Beginn der Krise zur mongolischen Botschaft, um zu fragen, ob wir zurück in die Mongolei kommen», sagte sie. Doch die Antwort der Botschaft sei ernüchternd gewesen: Während andere Austauschschüler noch einen Flug nach Hause ergattern konnten, teilte ihnen die Botschaft mit, dass es derzeit nicht möglich ist, in die Mongolei zurück zu reisen.

Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Geklappt hat es dann erst Ende Juli, mit einem Sonderflug aus Frankfurt. «Es hatte noch einige Plätze frei im Flugzeug», erzählt Scherrer. «Wir haben die Studentinnen dann mit dem Zug in Richtung Norden geschickt.» Sie hätten einen negativen Coronatest vorweisen und in ihrer Heimat zwei Wochen in einem Hotel sowie danach eine Woche bei ihren Familien in Quarantäne müssen. Seither ist das Austauschprojekt in einer Zwangspause. Scherrer sagt:

«Wir haben sicher einen zweijährigen Unterbruch, was sehr schade ist.»

Denn auch 2021 ist es aufgrund der Coronasituation nicht möglich, das Austauschjahr durchzuführen. Es ist der erste Unterbruch in der Geschichte des Projekts, das auf die Initiative der ehemaligen Thurgauer Kantonsrätin Anita Fahrni zurückgeht. Seit 2005 kommen Studentinnen in die Ostschweiz, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und ihren Horizont zu erweitern. Die jungen Frauen hätten danach erheblich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt in der Mongolei, sagt Scherrer. Viele unterrichteten Deutsch, arbeiteten im Tourismus oder als Übersetzerin.

Scherrer will die Verantwortung altersbedingt abgeben

Insgesamt konnten bisher 108 junge Frauen vom Projekt profitieren. Sie wohnen je fünf bis sechs Monate in zwei Familien in der Ostschweiz und erhalten Taschengeld, ein GA und die Krankenversicherung. Seit 2016 organisiert Robert Scherrer den Austausch, dafür hat er den Verein Pro Mongolia gegründet. Dieser finanziert sich mit Spenden von Stiftungen, Firmen und Privatpersonen.

Zuvor hatten sich Scherrer und seine Frau bereits mehrere Jahre als Gasteltern engagiert. Ihre eigene Faszination für die Mongolei begann 2003, als sie die Patenschaft für ein Kind im zentralasiatischen Land übernahmen. Scherrer sagt:

«Wir haben es mehrmals besucht, und es war jedes Mal ein tolles Erlebnis.»

Die Verantwortung über den Verein will der 69-Jährige nun aber altersbedingt abgeben und sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Die Koordination im Kanton Thurgau würde wahrscheinlich weiterhin Marie-Louise Aerni übernehmen. Sie sei ebenfalls seit 2016 eine wertvolle Mitorganisatorin bei Pro Mongolia, so Scherrer.

Nächstes Jahr soll es wieder weitergehen

Scherrer hofft, im August 2022 wieder Studentinnen empfangen zu können. «Im Idealfall könnte ich dann bereits meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger einarbeiten.» Und das Projekt 2023 dann in neue Hände übergeben. Ganz verabschieden wird sich Scherrer jedoch nicht, er und seine Frau wollen sich auch weiterhin als Gasteltern für junge Mongolinnen engagieren.

Wer mithelfen möchte, kann sich wenden an: robert.scherrer@bluewin.ch