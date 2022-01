Abtwil «Ohne den Stock würden viele gar nicht merken, dass ich blind bin»: Vor zwölf Jahren verlor Virgil Desax seine Sehkraft – heute massiert er im Säntispark Früher verarbeitete er als Zimmermann Holz. Heute knetet Virgil Desax als Masseur Rücken, Füsse und Co. im Säntispark in Abtwil. Der 34-Jährige ist seit zwölf Jahren aufgrund eines Chirurgiefehlers blind. Nun hat er mit seinem neuen Beruf auch eine neue Leidenschaft gefunden. «Es macht mir Freude, anderen etwas Gutes zu tun», sagt er. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Virgil Desax arbeitet seit knapp drei Monaten im Säntispark. Der 34-Jährige sagt: «Es ist ein sehr dankbarer Beruf.» Für das Bild hat er die Maske kurz abgenommen. Donato Caspari (26.Januar 2022)

Virgil Desax zieht sich die roten Schlarpen aus, er steht nun barfuss vor der Massageliege. Konzentriert führt er seine Hände über den Rücken der Kundin und knetet einen Muskel nach dem anderen durch. Dass im Wellnessbereich des Säntisparks in Abtwil jemand massiert wird, ist nichts Ungewöhnliches. Und doch unterscheidet sich Virgil Desax in einer Sache von seinen Kolleginnen und Kollegen: Ein paar Meter entfernt von ihm lehnt ein weisser Blindenstock an der Wand.

Der 34-Jährige ist seit zwölf Jahren blind. Der Grund: ein Chirurgiefehler. Virgil Desax, damals Anfang 20, hatte einen Hirntumor. Eine Operation war nötig. Als er aus der Narkose erwachte, war er blind. Es hiess, ein Teil seiner Sehkraft werde zurückkehren. Ist sie bis heute nicht.

Im Büro stösst er an seine Grenzen

Virgil Desax, der im thurgauischen Märwil aufgewachsen ist, wurden zwei Optionen angeboten: Er könne eine Ausbildung zum Kaufmann oder zum medizinischen Masseur machen. «Damals standen für mich nicht so viele EFZ-Ausbildungen zur Auswahl», sagt Desax.

Der gelernte Zimmermann absolvierte schliesslich eine kaufmännische Lehre bei der Obvita. Und blieb bis heute dort. Seit fünf Jahren arbeitet Desax als Fachperson in der Sehberatung beim Ostschweizerischen Blindenfürsorgeverein, wo er sein Alltagswissen weitergibt. «Ein schöner Beruf.»

Vor ein paar Jahren hat es Desax dann aber doch noch gepackt. Er entschied sich 2019 für die Ausbildung zum Berufsmasseur, die er im vergangenen Sommer abschloss. «Ich hatte das Gefühl, dass ich im Büro an meine Grenzen komme», sagt er. Am Computer stosse er teilweise auf Barrieren.

«Zudem reizte mich die körperliche Arbeit, die auch mehr Bewegung mit sich bringt.»

Die Ausbildung hat er gemeinsam mit sehenden Mitschülern absolviert, nachdem die Schule ihm zugesichert hatte, auf seine Bedürfnisse einzugehen. So legte Desax beispielsweise seine Hände auf jene des Lehrers, wenn dieser eine Massagetechnik vorzeigte.

Virgil Desax ist 2009 vollständig erblindet. Seither ist er auf einen Blindenstock angewiesen. Donato Caspari (26.Januar 2022)

«Ich habe das halbe Team durchmassiert»

Über einen Kontakt landete Desax im vergangenen Herbst dann im Säntispark. «Ich wurde sehr herzlich und mit viel Verständnis aufgenommen», sagt er. Im Gegensatz zu seinen Kolleginnen und Kollegen brauchte er mehr Zeit fürs Einarbeiten. Desax musste die neue Umgebung kennen lernen, die Räume ablaufen und abtasten. «Mittlerweile komme ich an neuen Orten aber jeweils relativ schnell gut zurecht», sagt er. «Zum Glück.»

Auch an seinen neuen Beruf wollte sich Desax wortwörtlich Schritt für Schritt herantasten. «Mir war es wichtig, dass ich noch üben konnte, bevor ich Kundinnen und Kunden empfange. Damit ich mich vollkommen wohl dabei fühle, die Handgriffe von Anfang an stimmen und das nötige Selbstvertrauen habe, damit ich auch die gewünschte Qualität abliefern kann.»

So kam es, dass zunächst seine Kolleginnen und Kollegen auf der Massageliege Platz nahmen. «Ich habe das halbe Team durchmassiert», sagt Desax und lacht. Das Feedback sei sehr hilfreich gewesen.

Anderen etwas Gutes tun

Seit November steht Virgil Desax nun offiziell als Masseur im Säntispark zur Verfügung. Derzeit bietet er Fussreflex- und klassische Ganzkörpermassagen sowie Lymphdrainagen an. Er wolle aber auch noch weitere Massagetechniken dazulernen.

Die Arbeit macht ihm Spass. «Es ist ein dankbarer Beruf.» Man erhalte direkt nach der Massage ein Feedback, wenn man es gut gemacht habe. Hat er schon Stammkunden? «Leider noch nicht», sagt Desax und lächelt. «Das kommt hoffentlich noch.»

Die verschiedenen Massagetechniken übte Virgil Desax zunächst an seinen Kolleginnen und Kollegen. Donato Caspari (26.Januar 2022)

Er geniesse es, mit Menschen zu arbeiten. Und mit den Händen. Das habe er früher zwar als Zimmermann schon. «Holz hatte aber nicht so viele Emotionen.» Es sei schön zu spüren, wenn sich seine Kundinnen und Kunden entspannen. Es mache ihm Freude, anderen etwas Gutes zu tun.

«Und die Müdigkeit am Ende eines Arbeitstags ist ein schönes Gefühl.»

Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Der Säntispark liegt nur 15 Gehminuten von seinem Zuhause entfernt. Desax lebt seit fünf Jahren mit seiner Frau in Abtwil. Seit 13 Monaten hält ihn seine kleine Tochter daheim auf Trab.

Manche Kunden haken nach

Dass Virgil Desax blind ist, wird nicht aktiv kommuniziert. «Wenn ich die Kundin oder den Kunden am Eingang abhole und in den Massageraum geleite, sehen sie ja meinen Blindenstock.» Für manche sei es gar kein Thema. Andere Kunden fragten interessiert nach. «Manche wollen zum Beispiel wissen, ob ich eingeschränkt sehen kann oder gar nichts», sagt Desax. «Das stört mich nicht. Ich rede gerne darüber.» Aber er müsse das nicht jedem auf die Nase binden.

«Ich glaube, ohne den Stock würden viele gar nicht merken, dass ich blind bin.»

Damit dürfte er recht haben. Desax bewegt sich flink und frei in seinem Zimmer, weiss genau, wo was steht und auch wo sich sein Gegenüber gerade befindet.

Bewegt sich Virgil Desax ohne seinen Blindenstock im Massageraum, fällt seine fehlende Sehkraft kaum auf. Donato Caspari (26.Januar 2022)

Blind sein bedeutet nicht, ein guter Masseur zu sein

Da blinde Menschen nichts sehen können, sind dafür ihre anderen Sinne umso geschärft. So ist unter anderem ihr Tastsinn ausgeprägter als jener von Sehenden. Denn mit diesem können sich Blinde in ihrer Umgebung besser zurechtfinden. So heisst es denn auch oft, dass Blinde mit den Händen sehen.

Bedeutet das, dass Blinde anders und vielleicht auch besser massieren, weil sie Berührungen anders wahrnehmen? Desax schüttelt den Kopf. «Ich glaube nicht, dass das so stimmt.» Nur weil jemand blind sei, heisse das nicht, dass er oder sie gut massieren könne. «Klar bin ich achtsamer für jene Sinne, die ich zur Verfügung habe. Mich lenkt das Visuelle zudem nicht ab. Wie gut jemand massiert, hängt meiner Meinung nach aber von der Empathie und der Erfahrung ab.» Und diese müsse man sich erst erarbeiten.

Was für ihn als blinder Masseur aber spannend sei, sei die Tatsache, dass er anders als sonst mehr Informationen über ein fremdes Gegenüber erhalte. Für gewöhnlich kennt Desax nur die Stimme einer Person, die er nicht gut kennt. Unbewusst entstehe in seinem Kopf dann ein Bild von dieser. So, wie man sich auch automatisch einen Charakter aus einem Buch oder Hörspiel vorstellt. Desax sagt:

«Innerlich habe ich zu jeder Person ein Bild. Ob dieses stimmt, weiss ich natürlich nicht. Es interessiert mich aber auch nicht.»

Durch das Ertasten des Körpers könne er sich ein besseres Bild machen. «Wenn die Füsse über die Massageliege hinausgehen, weiss ich zum Beispiel, wie gross diese Person ist.»

