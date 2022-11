FC Abtwil-Engelburg, FC Winkeln, FC Steinach: das Hinrundenfazit.

Regionalfussball Abtwil-Engelburg lauert, Winkeln holt auf und Steinach ist ungefährdet – so fällt die Zwischenbilanz der lokalen Klubs der 2. Liga aus Der FC Abtwil-Engelburg auf Platz zwei, Winkeln nach zuletzt fünf Siegen Vierter und Steinach im sicheren Mittelfeld. Die Klubs aus der Region befinden sich auf Kurs – die Einschätzung nach der Hinrunde. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Wichtig als Trainer und Spieler: Winkelns Sven Lehmann. Bild: Benjamin Manser

Dank des Einzugs in den Ostschweizer Cup-Halbfinal schlossen Abtwil-Engelburg, Steinach und Winkeln die Herbstrunde mit einem positiven Resultat ab. Die drei 2.-Liga-Klubs aus der Region dürfen damit weiter auf den regionalen Cupfinal und bei einem Sieg gar auf das grosse Los hoffen. Auch in der Liga überzeugten Abtwil-Engelburg, Steinach und Winkeln grösstenteils. So fällt das Zwischenfazit nach der Hinrunde aus:

FC Abtwil-Engelburg

Trainer Marc Blumer gab vor seiner siebten Saison mit dem FC Abtwil-Engelburg die Marschroute vor: «Wir wollen den Status als Spitzenteam in der 2. Liga unbedingt verteidigen.» Das ist seiner Mannschaft in der Hinrunde mit 23 Punkten und Platz zwei bestens gelungen. Nur: Das erste und das letzte Spiel dürften nicht nach dem Geschmack Blumers verlaufen sein. Denn zum Auftakt verlor Abtwil das prestigeträchtige Derby auswärts gegen Winkeln mit 0:1 und zum Abschluss verhinderte das 2:2 daheim gegen Altstätten die perfekte Heimbilanz. Mit 13 von 15 möglichen Punkten auf der Spiserwis bestätigte Abtwil-Engelburg dennoch seine Heimstärke.

Vor allem das 4:0 und das 8:2 gegen St.Margrethen und Flawil waren sehenswerte Offensivspektakel. Auch auswärts sammelte das Blumer-Team zehn Punkte und befindet sich damit in Tuchfühlung zum Tabellenersten Vaduz II. In der Rückrunde liegt für Abtwil vieles drin. Vor allem der Rückrundenauftakt und die vierte Runde versprechen Hochspannung. Dann kommen Lokalrivale Winkeln und Aufstiegskonkurrent Vaduz II auf die Spiserwis.

Redaktionstipp: 3. Platz.

Rang nach der Hinrunde: 2.

FC Steinach

Yannik Bruderer und der FC Steinach haben sich in der 2. Liga etabliert. Bild: Ralph Ribi

Das Team von Trainer David Gonzalez hat die Messlatte in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg hochgelegt: Platz drei und 39 Punkte. In der Spielzeit der Bestätigung liegt Steinach bei halbem Pensum mit 14 Punkten auf dem siebten Rang. Bis auf drei Zähler holten die St.Galler alle Punkte auf der heimischen Bleiche. Genau dieser Umstand dürfte auch zur grössten Herausforderung in der zweiten Saisonhälfte werden. Steinach absolvierte nämlich in der Vorrunde bereits sieben Heimspiele und muss deshalb im Frühling ebenso oft auswärts antreten. Speziell dabei: Die letzten drei Spiele finden allesamt auswärts statt. Doch mit der Qualität, die Steinach auch in der zweiten Saison in der 2. Liga auf den Platz bringt, muss sich Trainer Gonzalez davor nicht fürchten.

Redaktionstipp: 4. Platz.

Rang nach der Hinrunde: 7.

FC Winkeln

Aus ergebnistechnischer Sicht kommt die Winterpause für den FC Winkeln zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn das Team des neuen Spielertrainers Sven Lehmann hatte zuletzt einen Lauf. Fünf Siege resultierten aus den letzten sechs Runden vor dem Unterbruch. Dazu schafften die Winkler am vergangenen Wochenende den Einzug in den Ostschweizer Cup-Halbfinal. Aktuell sind die St.Galler ein Spitzenteam, dafür steht der vierte Platz, den sie nach der Hinrunde belegen.

Wer ein bisschen genauer hinschaut, stellt fest, dass Lehmann als Spieler genauso wichtig ist wie als Trainer – mindestens. Denn bei drei der vier Winkler Niederlagen spielte Lehmann entweder gar nicht oder weniger als 30 Minuten. Der erfahrene Goalgetter führt die interne Torschützenliste mit sechs Treffern an. Das schaffte auch Colin Twumasi. Ebenfalls abschlussstark präsentierte sich Luca Roelli mit fünf Treffern. Doch der Hauptgrund für den Winkler Umschwung war wohl die Steigerung in der Defensive. Fakt ist: Steht Lehmann auf dem Platz, erhöhen sich die Winkler Siegchancen markant.

Redaktionstipp: 6. Platz.

Rang nach der Hinrunde: 4.

Hinweis

Die Bilanz der Klubs aus der 2. Liga interregional – Rorschach-Goldach und Dardania St.Gallen – folgt im Dezember.

