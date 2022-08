So bereitet sich der Säntispark auf eine Energiekrise vor

ABTWIL «Energiebeschaffung könnte grosse Herausforderung werden»: So bereitet sich der Säntispark auf drohende Gas- und Stromknappheit im Herbst vor Sollten Gas oder Strom in der kalten Jahreszeit knapp werden, wären auch die Hallenbäder besonders gefordert. Denn ihr Energieverbrauch ist gross. Beim Säntispark in Abtwil bereitet sich die Migros auf verschiedene Szenarien vor – und wartet auf Vorgaben von Bund und Kanton. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 04.08.2022, 19.00 Uhr

Nicht nur das geheizte Aussenbecken braucht im Säntispark viel Energie. Bild: Ralph Ribi

«Wir wissen, dass wir zu den Ersten gehören würden, die sparen müssen, wenn Strom knapp wird.» Dieser Satz von Alpamare-Geschäftsführer Julian Lämmler in der «NZZ am Sonntag» lässt aufhorchen. Müssen Hallen- und Erlebnisbäder bald den Gürtel enger schnallen? Im grössten Wasserpark der Schweiz in Pfäffikon SZ bereitet man sich jedenfalls darauf vor. Falls nötig könnte man einzelne Bereiche des Bads schliessen oder erst gegen Abend öffnen. Auch die Konstanzer Therme würde schliessen, wenn das Gas knapp werden würde, schrieb der «Südkurier» vor einigen Tagen.