Abtwil Der Verein Appowila hat schon wieder einen neuen Präsidenten – und verschiebt die Highland Games um ein weiteres Jahr Erst Ende 2019 hatte Thomas Aldrian das Präsidium des Vereins Appowila in Abtwil übernommen. Inzwischen hat er das Amt bereits wieder abgegeben. Seit kurzem präsidiert der St.Galler Marcel Buob die Schottlandverrückten. Diese haben kürzlich entschieden, die Highland Games auf 2023 zu verschieben. Perrine Woodtli 26.03.2021, 17.00 Uhr

Im September 2019 fanden die Appowila Highland Games zum sechsten Mal statt. Der Anlass lockte rund 14'000 Gäste an, die unter anderem die starken Männer beim Baumstammwerfen bewunderten. Bild: Hanspeter Schiess

Er wolle seine eigenen Spuren hinterlassen. Das sagte Thomas Aldrian im Januar 2020, kurz nachdem er zum neuen Präsidenten des Vereins Appowila gewählt wurde. Er löste damals den langjährigen Präsidenten Martin Tschirren ab. Dieser hatte die Appowiler, die für ihre Highland Games mitten in Abtwil bekannt sind, zehn Jahre lang präsidiert.

Thomas Aldrian, ehemaliger Präsident des Vereins Appowila. Bild: PD

Ein Jahr später war aber bereits wieder Schluss. Aldrian, der zuvor Vizepräsident war, hat sein Amt im November 2020 wieder abgegeben. Die Gründe dafür seien persönlicher Natur, sagt der 34-Jährige auf Anfrage. In seinem Leben hätten sich einige Dinge verändert, sodass er nicht mehr die Zeit für den Verein habe aufbringen können, die nötig wäre.

«Wenn ich etwas mache, dann will ich 100 Prozent geben. Das war nicht mehr möglich, weshalb ich das Amt lieber abgegeben habe.»

Martin Tschirren trat Ende 2019 als Appowila-Präsident zurück.

Bild: Benjamin Manser

Er bleibe aber natürlich weiterhin Vereinsmitglied, sagt Aldrian. Einen Nachfolger hat der Verein in Marcel Buob gefunden. Er wurde im November an der Hauptversammlung gewählt und präsidiert seither den rund hundertköpfigen Verein.

Mit Schottenmütze in den Highlands unterwegs

Marcel Buob ist unter den Appowilern kein Unbekannter. Der Elektrotechniker ist seit zehn Jahren Vereinsmitglied und hat schon an den Highland Games als Helfer mitgewirkt. Diese hat der St.Galler noch kein einziges Mal verpasst. Als er im vergangenen Jahr Wind davon bekam, dass Aldrian sein Amt gerne abgeben würde, habe er sich das Ganze überlegt, erzählt Buob.

«Nach einigen Überlegungen und Gesprächen mit Thomas bin ich dann zur Überzeugung gekommen, dass ich dieses Amt gerne übernehmen würde.»

Marcel Buob in Schottenmontur. Bild: PD

Dass Marcel Buob genau wie die restlichen Appowiler absolut schottlandverrückt ist, zeigt ein Blick auf seine Social-Media-Seite. Dort präsentiert sich der 43-Jährige mit kariertem Schottenrock und grauer Schottenmütze, in Mittelalterkluft oder in der wilden Natur der schottischen Highlands. In seinem E-Mail grüsst er als Marcel «Wallace» Buob – ein in Schottland gebräuchlicher Name.

Doch warum ist Buob derart begeistert von Schottland? Das habe bereits als Kind angefangen, sagt er.

«Schon als kleiner Junge sass ich fasziniert und mit grossen Augen vor dem Fernseher, wenn etwas über Schottland gezeigt wurde.»

Je älter er wurde, desto intensiver befasste sich Buob mit dem nördlichsten Landesteil Grossbritanniens. «Es ist einfach eine grosse Leidenschaft.»

Highland Games um ein weiteres Jahr verschoben

Marcel Buob übernimmt das Vereinspräsidium in einer Zeit, in der das Vereinsleben coronabedingt so gut wie stillsteht. Der monatliche Stammtisch und andere regelmässige Vereinsaktivitäten sind seit langem nicht mehr möglich. Es sei derzeit schwierig als Verein, sagt Buob. «Wir wollen eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Das ist derzeit aber nur bedingt möglich. Einige tauschen sich online aus.» Er ergänzt:

«Schottland ist sowieso schon so weit weg und dann können wir uns nicht einmal treffen.»

Langer Bart, langer Rock: an den Highland Games nichts Aussergewöhnliches. Bild: Hanspeter Schiess

Normalerweise beschäftigt sich der Verein auch jeweils mit der anstehenden Ausgabe der Appowila Highland Games. Doch auch das pressiert derzeit nicht. Der Verein hat kürzlich entschieden, die Highland Games erneut zu verschieben, und zwar auf 2023, wie Buob sagt. Eigentlich hätte der Anlass, der alle zwei Jahre stattfindet, in diesem Herbst über die Bühne gehen sollen. Im vergangenen Juli teilte der Verein dann aber mit, dass man die Highland Games wegen Corona auf 2022 verschiebe. Wieso wird es nun 2023?

Die Planungsunsicherheit sei nach wie vor gross, sagt Buob. Viele Fragen würden weiterhin offen bleiben. Es sei beispielsweise sehr unsicher, welche Sponsoren man nächstes Jahr ins Boot holen könnte.

«Wir wollen 2022 keinen halbbatzigen Event durchführen, sondern lieber auf Nummer sicher gehen und 2023 dann ein schönes Programm anbieten.»

Somit handle es sich eigentlich nicht um eine Verschiebung. «Wir haben die Highland Games einfach 2021 ausfallen lassen.» Natürlich sei es schade, dass man sich nun noch zweieinhalb Jahre gedulden müsse, sagt Buob. «Aber es ist so, wie es ist. Wir bleiben optimistisch und ich bin überzeugt, dass alles wieder gut wird.»

Als Präsident habe für ihn nun erst einmal Priorität, «das Vereinsschiff durch den Coronasturm in ruhigere Gewässer zu steuern».