Abtauchen in eine andere Welt

Im Bodensee gibt es einige Tauchhotspots. Als eines der abenteuerlichsten Unterwasserziele für erfahrene Taucher gilt das Schiffswrack Jura. Der Schaufelraddampfer liegt seit 1864 in der Nähe von Bottighofen in fast 40 Metern stockdunkler Tiefe. Unter Tauchern bekannt ist auch der Teufelstisch in der Nähe von Wallhausen am deutschen Ufer. Die Wand des Teufelstisches fällt beinahe senkrecht bis in rund 90 Meter Tiefe ab. Weil dort aber in den letzten 40 Jahren acht Taucher tödlich verunglückt sind, ist das Tauchen an diesem Platz nur mit einer Ausnahmegenehmigung erlaubt.

Wer denkt, dass es im Bodensee keine Haie gibt, liegt nicht ganz richtig. Eine lebensgrosse Hollywood-Attrappe wurde 2008 in zwölf Metern Tiefe montiert. Sie ist eine von mehreren Attraktionen in der Bucht auf Höhe Rorschacher Hauptbahnhof. Zu sehen gibt es auch Fischries und den Märchen­hügel mit Bildtafeln zu einer orientalischen Sage. Auf dem Weg zum Hai ­erreichen Taucher zuerst das Motorbootwrack Starcraft. Im Umkreis von 50 Metern liegen noch vier weitere Boote. Auch im Bereich Kornhaus und dem Goldacher Rietli liegen einige Wracks. An mehreren Stellen sind zudem versunkene Autos zu finden. Ein oft aufgesuchtes Objekt ist ein Peugeot, der in den 60er-Jahren produziert wurde. Auch ihn hat die Natur für sich eingenommen und er dient heute diversen Fischen als Behausung. (liw)