«Abstossend und ekelerregend»: Kreisgericht Rorschach verurteilt 34-Jährigen, weil er Tierpornos und IS-Enthauptungsvideos auf dem Handy hatte Auf dem Smartphone hatte der Beschuldigte harte Pornografie und Gewaltvideos gespeichert sowie weitergeschickt. Nun ist der Ungar vor dem Rorschacher Kreisgericht gestanden. Ausgeschafft wird er nicht. Jolanda Riedener 14.05.2020, 12.02 Uhr

Videos mit IS-Enthauptungen und Tierpornos, die auf dem Smartphone gespeichert oder verschickt werden, sind strafbar. Bild: Imago Images

Wer auf seinem Smartphone illegales Filmmaterial gespeichert hat, muss mit weitreichenden Konsequenzen rechnen. Ein 34-jähriger Rorschacher erlebte das am eigenen Leib: Das Kreisgericht Rorschach sprach ihn am Mittwoch der mehrfachen Beschaffung von Gewaltdarstellungen und der mehrfachen Pornografie schuldig.

Zwischen April 2017 und Februar 2018 habe der Beschuldigte mutmasslich mehrere Porno- und Gewaltvideos heruntergeladen und auf seinem Smartphone gespeichert. Auf acht der Videos waren sexuelle Handlungen mit Tieren zu sehen. In einem der Videos handle es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Minderjährigen, der einen Esel mit seinem Penis penetriert. Der Beschuldigte soll diese Szene auf Facebook publiziert haben. Er sagt auf Ungarisch:



«Das stimmt nicht, ich würde das nie tun»

Eine Dolmetscherin übersetzt. Sein Facebook-Account sei gesperrt worden und er habe auch eine Nachricht erhalten, dass sich jemand in Bern mit seinem Profil angemeldet habe.

Die Verteidigung beanstandet hingegen, dass man nicht wisse, ob die Person im Film tatsächlich minderjährig oder bereits erwachsen war. Zu diesem Schluss kommt auch der Kreisrichter. Nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» müsse deshalb für den Angeklagten entschieden werden.

Der Einzelrichter beurteilte den Fall am Mittwoch am Rorschacher Kreisgericht. Bild: Vivien Huber

Bruder sollte beurteilen, ob IS-Video echt ist

Berufsbedingt habe er schon viel gesehen, sagt der Kreisrichter während der Befragung des Beschuldigten. Beim Sichten dieses Materials sei ihm übel geworden. Eines der Gewaltvideos zeigte Hinrichtungen – eine Enthauptung, eine Erschiessung und eine Steinigung – mutmasslich durchgeführt von Angehörigen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Dieses habe der Beschuldigte einem Dritten weitergeleitet. Der Ungar sagt:

«Das Video schockierte mich, ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so etwas tun könnten.»

Die Filmdatei habe er seinem Bruder via Whatsapp geschickt, weil er an der Echtheit des Inhalts zweifelte. Weiter habe er das Video nicht absichtlich heruntergeladen. Vielmehr sei auf einer Website für Filme ein Werbefenster mit diesem Video aufgeploppt.

Die anderen Dateien habe er via Facebook-Messenger erhalten und sein Handy habe die Videos automatisch gespeichert. Er erhalte manchmal bis zu 20 Filmdateien auf einmal, davon schickte er hie und da etwas weiter, teils ohne zu wissen, was auf den Videos zu sehen ist.

Videos nicht bewusst aus dem Internet geladen

Die Verteidigung fordert den Freispruch des Beschuldigten. Sie bemängelt, die Staatsanwaltschaft habe keine grossen Anstrengungen unternommen, die Videos zu analysieren und deren Herkunft zu überprüfen. Weder zur Länge noch zur Qualität oder zum Inhalt der Filme wurden Ausführungen gemacht.

Die Verteidigung bezeichnet das Material als «abstossend und ekelerregend», es sei aber nicht ersichtlich, ob es sich bei den Darstellungen um real existierende Gewaltakte handelt. Ausserdem habe der Beschuldigte das Material nicht aus eigenem Antrieb beschafft und nicht bewusst heruntergeladen. Er habe allenfalls grob fahrlässig gehandelt, indem er die Videos angeschaut und sich keine Gedanken über deren Speicherung gemacht habe.

Leichter Zugang zu illegalen Videos

Es tue ihm leid, dass er in so etwas verwickelt wurde, sagt der Beschuldigte vor Gericht. Er habe damals nichts gewusst von den Konsequenzen. Seither schaue er sich solches Filmmaterial nicht mehr an und kontrolliere, was er zugeschickt bekomme.

Der Beschuldigte habe einige der Filme bewusst geschaut und wusste, was er tat, kommt das Gericht zum Schluss. Eine Landesverweisung rechtfertigen würde dies hingegen nicht. Es werde generell einfacher, zu solchem Videomaterial Zugang zu erhalten.

Er erhält eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 90 Franken, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Weiter wird eine Busse von 800 Franken fällig und er muss die Verfahrenskosten von über 8000 Franken tragen. Die Parteien können das Urteil ans Kantonsgericht weiterziehen.