Abstimmungssonntag In der Krise wird nicht gesenkt: Nur drei Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach wollen mit dem Steuerfuss runter Am Sonntag befinden zahlreiche Gemeinden über den Steuerfuss. Allzu stark verändert sich die Steuerlandschaft in der Region aber nicht. Während in Berg, Muolen und Rorschach die Steuerfüsse purzeln sollen und jener in Horn bereits erhöht wurde, bleibt bei den anderen Gemeinden alles beim Alten. Perrine Woodtli 09.04.2021, 05.00 Uhr

Diese Steuerfüsse beantragen die Gemeinden 2021. In St.Gallen, Wittenbach, Horn und Gossau wurden sie bereits genehmigt. In allen anderen Gemeinden muss die Stimmbürgerschaft nun erst noch Ja sagen. Quelle: Gemeinden, Grafik: elc/stb

Wie schon im vergangenen Jahr heisst es auch an diesem Sonntag wieder Urne statt Bürgerversammlung. Weil die Gemeinden wegen der Coronapandemie ihre Versammlungen erneut abgesagt haben, lassen sie am Wochenende brieflich über Rechnung, Budget und andere Geschäfte abstimmen. Besonders interessieren dürfte die Einwohnerinnen und Einwohner wie immer der Steuerfuss.

In nahezu allen Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach finden die Abstimmungen am 11. April statt. Nur Eggersriet geht den Sonderweg und stimmt erst am 25. April ab. In St.Gallen, Gossau, Wittenbach und Horn hingegen wurden die Steuerfüsse bereits genehmigt.

Finanzielle Unsicherheiten halten von Steuersenkung ab

Sofern die Stimmbürgerschaft den Anträgen ihres jeweiligen Gemeinderates folgt, kommt es in diesem Jahr zu keinen grossen Veränderungen in der Steuerlandschaft der Region. Grund dafür ist in vielen Gemeinden die Coronakrise und die damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten.

Einzig Berg (136 auf 134 Prozent), Rorschach (134 auf 129 Prozent) und Muolen (129 auf 127 Prozent) beantragen eine Steuerfusssenkung. In Muolen wäre es die vierte Senkung in Folge, in der Stadt Rorschach die dritte.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr senkten sieben Gemeinden in der Region die Steuerfüsse, 2019 waren es sogar 14.

Nur eine Gemeinde hat erhöht

Als einzige Gemeinde den Steuerfuss erhöht hat Horn – die steuergünstigste Gemeinde im Thurgau. Und zwar um zwei Prozentpunkte auf 34 Prozent. Aber Achtung: Der Steuerfuss der Thurgauer Enklave kann nicht mit jenen der St.Galler Gemeinden verglichen werden. Die Kantone Thurgau und St.Gallen berechnen die Steuerfüsse unterschiedlich; die Maximalsteuerfüsse sind nicht die gleichen, sie haben andere Grössenwerte.

Unter den St.Galler Gemeinden, die in dieser Übersicht aufgelistet sind, ist nach wie vor Mörschwil das Steuerparadies.

Jahresrechnung, Budget und damit auch die Steuerfüsse dürften in allen Gemeinden angenommen werden. Einzig in Andwil könnte es eine Überraschung geben. Dort hat der Gemeinderat entschieden, das Pensum und den Lohn von Gemeindepräsident Toni Thoma (SVP) zu erhöhen. Das hat zu Kritik im Dorf geführt, unter anderem von der CVP. Der Parteivorstand empfiehlt, das Budget 2021 abzulehnen. SVP und FDP hingegen sehen keinen Handlungsbedarf.