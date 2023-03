Stadt St.Gallen sagt Ja zu Erweiterung der Baumschutzgebiet

ABSTIMMUNGSSONNTAG Die Stadt St.Gallen sagt Ja zur Erweiterung der Baumschutzgebiete Mit 12’785 Ja-Stimmen zu 6’553 Nein-Stimmen spricht sich die städtische Stimmbevölkerung dafür aus, dass Bäume mit einem Umfang von 80 Zentimetern oder mehr nur noch mit Bewilligung gefällt werden können. Dagegen gewehrt hatten sich bürgerliche Kräfte, allen voran der Hauseigentümerverband (HEV). Luca Ghiselli 12.03.2023, 13.21 Uhr

Die Linde auf dem Gallusplatz ist bereits im Bauminventar der Stadt erfasst und besonders geschützt. Bild: Benjamin Manser

Wohl noch nie waren Baumstammdurchmesser in der Stadt St.Gallen so umstritten wie in den vergangenen Wochen. Die lokale Politik lag sich sich nämlich wegen der Erweiterung der städtischen Baumschutzgebiete in den Haaren. Im Mai 2022 hatten bürgerliche Kräfte auf Antrag der FDP-Fraktion im Stadtparlament erfolgreich das Ratsreferendum gegen die Ausweitung des Baumschutzes in der Stadt ergriffen.