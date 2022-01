Politologe kritisiert SVP-Vorschlag Gemeindemehr

Abstimmungsregeln «Spielregeln ändern, weil man mit Ergebnis nicht zufrieden ist»: Politologe Silvano Moeckli kritisiert SVP-Vorstoss, SVP-Parlamentarier Donat Kuratli hält dagegen Bei kantonalen Abstimmungen soll ein Gemeindemehr eingeführt werden, fordert die St.Galler SVP. Sie will Landgemeinden gegenüber den Städten stärken. Der kantonale Regierungsrat erteilte dem Vorstoss eine Abfuhr. Auch in der Kantonshauptstadt kommt der Vorschlag nicht gut an – ausser bei der städtischen SVP. Deren Präsident Donat Kuratli verteidigt das Gemeindemehr als sinnvolles Korrektiv. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

So soll die neue St.Galler Bibliothek aussehen. Würde das Gemeindemehr eingeführt, wäre das Projekt davon betroffen: 2024 soll das Stimmvolk über das 137-Millionen-Franken-Projekt abstimmen. Bild: PD

In der Kantonshauptstadt stehen grosse Projekte an. Das Stadttheater wird aufwendig saniert und umgebaut. Die HSG bekommt einen neuen Campus. Die Stadtbibliothek soll aus dem Provisorium ausziehen und gemeinsam mit der Kantonsbibliothek in einen Neubau ziehen.

Was die drei Projekte gemeinsam haben: Das Stimmvolk im Kanton entscheidet über die Umsetzung. Theatersanierung und HSG-Campus wurden mehrheitlich gutgeheissen. Für den Bibliotheksneubau steht die Abstimmung noch aus, 2024 sollen die Stimmberechtigten im Kanton entscheiden, ob die Kantonshauptstadt für 137 Millionen Franken eine neue Bibliothek bekommt.

Ginge es nach der SVP, bräuchte es für die Abstimmung über den Bibliotheksneubau nicht mehr nur die Mehrheit der Stimmberechtigten, sondern zusätzlich noch ein Gemeindemehr: Eine Mehrheit der 77 St.Galler Gemeinden müsste dem Vorhaben zustimmen, damit es umgesetzt wird.

Sachlich über den Stadt-Land-Graben diskutieren

Die Kantonsregierung hat die Forderung der SVP entschieden zurückgewiesen. Denn sonst würden die Einwohner fortan je nach Wohnsitz über ein sehr unterschiedliches Stimmgewicht verfügen: Eine Stimme aus der kleinsten politischen Gemeinde des Kantons würde rund 88-mal stärker ins Gewicht fallen als eine Stimme aus der grössten politischen Gemeinde des Kantons.

Das sei nicht ungerecht, sagt Donat Kuratli. Der Präsident der städtischen SVP politisiert nicht nur im Stadtparlament, er rückt für den zurückgetretenen Pascal Fürer zur Februarsession in den Kantonsrat nach. Kuratli begrüsst, dass über ein Gemeindemehr und den Stadt-Land-Graben diskutiert wird. Die «Tagblatt»-Recherche habe gezeigt, dass es in den vergangenen zehn Jahren nur bei einer Abstimmung 2015 zu einer Abweichung kam. Dort hätte ein Gemeindemehr korrigierend eingegriffen. Kuratli selber würde die Einführung eines Gemeindemehrs im Kanton begrüssen. «Dadurch würde bei künftigen Abstimmungen eine zusätzliche Sicherheit eingebaut.»

Donat Kuratli, Präsident SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Die heftige Reaktion der SP auf den Vorschlag mache ihn stutzig, sagt Kuratli. Die St.Galler SP nannte den Vorschlag der SVP einen «Angriff auf die St.Galler Demokratie». Kuratli sagt:

«Wenn der Aufschrei auf der anderen Seite so gross ist, hat sie wohl Angst, dass die von ihr lancierten Themen vom Gemeindemehr abgelehnt werden könnten.»

Stadtsanktgaller Kuratli befürchtet nicht, dass das Land gegen seine Interessen als Stadtbewohner abstimmen werde. Die letzten Abstimmungen wie beispielsweise zur Theatersanierung hätten gezeigt, dass das nicht der Fall sei. Ihm gehe es darum, sachlich und faktenbasiert über den Stadt-Land-Graben zu diskutieren. Viele Städterinnen und Städter wüssten nicht, welche Bedürfnisse auf dem Land herrschten, beispielsweise in Sachen Mobilität. «Man darf die Landbevölkerung nicht aussen vor lassen.» Es sollte nicht dazu kommen, dass eine Mehrheit in den Städten bestimmt, wo es langgeht.

Falsche Analogie zum Ständemehr

Silvano Moeckli, Politexperte. Bild: PD

Politologe Silvano Moeckli, emeritierter Titularprofessor der Universität St.Gallen, sieht die Forderung der SVP kritisch. Vielleicht fordere sie mehr Einfluss der Landgemeinden, da sie zuletzt an Regierungsrats- und den Ständeratswahlen Niederlagen einstecken musste. Laura Bucher (SP) und Fredy Fässler (SP) setzten sich gegen Michael Götte (SVP) durch. Ständerat Paul Rechsteiner setzte sich dreimal gegen die SVP-Kandidaten durch, gegen Toni Brunner, Thomas Müller, Roland Büchel. Moeckli sagt:

«Das ist wie im Fussball: Wer nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis, der will die Spielregeln ändern.»

Moeckli sagt, dass in der SVP-Forderung eine falsche Analogie zum Ständemehr vorliegen würde. Ständemehr (und Ständerat) wurden 1848 eingeführt, um sprachliche und konfessionelle Minderheiten in der Schweiz zu schützen. «Aber das ist im Kanton St.Gallen nicht der Fall.» Hier brauche es keinen Minderheitenschutz, denn weder sprachlich noch konfessionell sei eine Gruppe benachteiligt. Und ob jemand in einer Stadt oder in einer kleinen Gemeinde wohne, sei selbst gewählt und kein Strukturmerkmal.

Inhalt der Politik ändern, um attraktiver für Städter zu werden

Um ein Gemeindemehr im Kanton einzuführen, müsste die Kantonsverfassung geändert werden. Ob das verfassungsrechtlich ginge, sei eine andere Frage, meint Moeckli. Doch das Anliegen habe weder im Parlament noch im Volk eine Chance. Zudem: Wie die «Tagblatt»-Auswertung gezeigt habe, bringe ein Gemeindemehr ja gar nichts: Bei den kantonalen Abstimmungen der vergangenen zehn Jahre klafften Stimmvolk und Gemeinden nur einmal auseinander. Die Begrenzung des Steuerabzugs für Pendler wurden 2015 von 51,3 Prozent der Stimmberechtigten gutgeheissen, aber nur von 29 der 77 Gemeinden. Moeckli erklärt sich die ansonsten grosse Übereinstimmung damit, dass im Kanton meist die Abstimmungsergebnisse nicht knapp ausfielen. Im Übrigen würden auch Ständemehr und Volksmehr meist übereinstimmen.

Da ein Gemeindemehr praktisch keine Auswirkungen auf Abstimmungsergebnisse habe, fragt sich Silvano Moeckli, was das Motiv der SVP sei. Er vermutet als Auslöser für den Vorstoss die erwähnten Wahlen, bei denen die eigenen Kandidaten unterlagen.

«Man könnte ja auch etwas am Inhalt der Politik ändern, damit sie für Stadtbewohnerinnen und -bewohner attraktiver wird.»

Praktisch in allen Schweizer Städten dominiere Links-Grün. Die Forderung nach einem Gemeindemehr ist nicht neu. 2021 gab es dieses Begehren in Appenzell Ausserrhoden, kleinere Gemeinden fürchteten, gegen ihren Willen zu Fusionen gezwungen zu werden. Auch in den Kantonen Bern oder Zug gab es Anläufe. Die Dominanz der links-grünen Städte sei ein SVP-Thema, sagt Moeckli. «Jetzt versucht man es halt über eine Änderung der Spielregeln.»

