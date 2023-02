Abstimmung «Wir müssen Jungbäume in Hitzeperioden giessen, damit sie überleben»: Die Stadt St.Gallen kümmert sich um 7600 Bäume Im Abstimmungskampf für einen erweiterten Baumschutz in der Stadt geht es primär um Bäume. Doch wie geht es den Bäumen in St.Gallen? Wurden in den vergangenen Jahren mehr Bäume gefällt oder mehr gepflanzt? Wir haben beim Leiter von Stadtgrün nachgefragt. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Die Sommerlinde auf dem Gallusplatz gehört zu den besonders schützenswerten Bäumen der Stadt St.Gallen und ist im Bauminventar aufgeführt. Bild: Benjamin Manser

Sie ist 19 Meter hoch und hat einen Umfang von knapp 3,5 Metern: Die Sommerlinde auf dem Gallusplatz, lateinischer Name Tilia platyphyllos. Sie ist einer der wohl bekanntesten Bäume in der Stadt St.Gallen – und hat schon vieles gesehen. In ihren über 100 Jahren hat die Linde den Wechsel von Pferdekutschen hin zu Autos erlebt, hat Menschen kommen und gehen sehen – und Jahr für Jahr freuen sich Passantinnen und Passanten aufs Neue, wenn der Baum voller Blätter in sattem Grün erstrahlt und so Schatten spendet.

17 Meter beträgt der Kronendurchmesser, wie dem Baumkataster zu entnehmen ist. Die Stadt hat vor über 30 Jahren begonnen, die Bäume auf Stadtgebiet systematisch zu erfassen. Im online abrufbaren Baumkataster sind so für jeden Baum Angaben zur Art, der Höhe, dem Stammumfang und zum Kronendurchmesser erfasst. Die Datensammlung erlaubt es Stadtgrün – der Dienststelle, die sich um die Bäume in St.Gallen kümmert, sie hegt und pflegt – den Überblick zu behalten.

Über 7600 Bäume im Kataster erfasst

Denn die Bäume der Stadt stehen aktuell im Fokus, genauer gesagt deren Schutz. Am 12. März befindet das Stimmvolk der Stadt St.Gallen über eine Zonenplanänderung, also ob die Baumschutzgebiete auf das ganze Stadtgebiet ausgedehnt werden sollen. Heute ist der Baumschutz auf einzelne fragmentarische Gebiete beschränkt. An den Schutzbestimmungen soll sich durch die Ausdehnung nichts ändern. Weiterhin gilt: Wer einen Baum mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern fällen will, braucht eine Bewilligung der Stadt.

Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün. Bild: Arthur Gamsa (20.10.2022)

Doch wie steht es um die Bäume auf Stadtgebiet? Sind es in den vergangenen Jahren mehr oder weniger geworden? Wie geht es ihnen gesundheitlich? Auf fast alle Fragen hat Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün, eine Antwort. Aber gerade die Frage, wie viele Bäume es überhaupt in der Stadt gibt, lasse sich nicht so einfach beantworten. Denn viele Bäume stehen auf Privatgrundstücken – und sind nicht erfasst. «Aufgrund von Beobachtungen gehen wir davon aus, dass die Anzahl Bäume auf privaten Flächen abnimmt, etwa wegen Bautätigkeit.»

Wie viele Bäume hingegen auf öffentlichen Flächen wachsen, kann Stolz genau sagen. «Im Baumkataster der Stadt sind etwas mehr als 7600 Bäume erfasst.» Einige besonders schützenswerte Exemplare sind zudem im Bauminventar eingetragen. Dazu gehören etwa einige Mammutbäume, die Allee von Rosskastanien entlang der Vonwilstrasse im Westen der Kreuzbleiche oder eben die Linde auf dem Gallusplatz.

Stolz fügt an, dass das Baumvolumen auf öffentlichen Flächen erhöht werden soll. Dies hält die städtische Baumstrategie fest. «Unter dem Strich wurden in den vergangenen Jahren immer etwas mehr Bäume gepflanzt als gefällt werden mussten.» 2022 waren es 173 Bäume mehr, 2021 20 Stück zusätzlich und im Jahr 2020 ein Plus von 53 Bäumen.

Das Kronendach soll dichter werden

Aufgrund von Luftbildern konnte die Stadt 2022 auch erstmals den Kronendeckungsgrad im gesamten Siedlungsgebiet berechnen. 14,4 Prozent war das Ergebnis. Das ist vergleichsweise eher wenig. So beschatten in Zürich die Bäume 17 Prozent des Stadtgebiets, in Lausanne 20 Prozent und in Genf gar 21 Prozent.

Stolz sagt, dass alle drei Städte in den kommenden Jahren den Kronendeckungsgrad stark erhöhen wollen. Zürich hat bis 2050 ein Ziel von 25 Prozent definiert, Lausanne will bis 2040 30 Prozent und Genf will bis Ende dieses Jahres die Kronendecke gleich um vier Prozentpunkte auf 25 Prozent vergrössern. Was Zürich bis 2050 schaffen will, will Genf schon Ende 2023 erreicht haben.

«Dies zeigt, wie wichtig die Bäume in Städten in Zukunft sind.»

Die Erhöhung des Kronendeckungsgrads sei auch in St.Gallen nötig, wie dies bereits in der Baumstrategie als Ziel formuliert worden ist.

In dicht besiedeltem Gebiet komme Bäumen eine immer grössere Bedeutung zu, sagt der Stadtgrün-Leiter. Nicht nur als Farbtupfer bei der Gestaltung, sondern vor allem auch als wichtiges Element für die Biodiversität und aus gesundheitlichen Gründen. «Bäume binden Feinstaub und tragen dazu bei, Lärm zu reduzieren.»

Es sei für die Lebensqualität in der Stadt essenziell, dass sich die städtischen Räume an heissen Sommertagen nicht zu stark überhitzen – Stichwort Hitzeinseln. «Bäume sind dafür eines der wirksamsten Mittel», sagt Stolz. Besonders für vulnerable Personen – etwa alte oder kranke Personen – sei eine starke Überhitzung ungesund, vor allem nachts.

Nicht allen Bäumen geht es bäumig

Wie steht es um die Gesundheit der Bäume? Die Spezialisten von Stadtgrün beurteilen den Zustand der Bäume allgemein als gut. Aber: «Vor allem Bäume an exponierten Standorten, die vielen Stressfaktoren ausgesetzt sind – beispielsweise wenig Raum für die Wurzeln, Bodenverdichtung, Trockenheit, Hitze oder Salzeintrag –, haben Probleme oder entwickeln sich nicht wie gewünscht.» Hinzu kommt gemäss Stolz, dass man in den kommenden Jahrzehnten mit heisseren und trockeneren Sommern rechnen müsse. Deshalb müsse man davon ausgehen, dass es auch die Bäume schwieriger haben werden.

«Schon jetzt müssen wir unsere Jungbäume in Hitzeperioden vermehrt giessen, damit sie überleben.»

Wichtig sei auch der grüne Ring um die Stadt St.Gallen. Aber auch innerhalb des Siedlungsgebiets, wo viele Menschen auf verhältnismässig engem Raum zusammenleben, sei es wichtig, dass die Lebensqualität hoch ist, so Stolz. Bäume und Grünflächen trügen nachweislich sehr viel zu dieser Aufenthalts- und Lebensqualität bei. «Die Menschen halten sich an einem heissen Sommertag sehr gerne im Garten oder in einer Parkanlage unter einem Baum auf.»

Dies werde in Zukunft mit heisseren Sommern noch häufiger der Fall sein. Stolz folgert: «Wenn wir die Menschen in der Stadt halten möchten, müssen wir ihnen möglichst viele grüne und qualitativ hochstehende Aufenthaltsorte bieten können – sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Raum.»

Zweimal Nein, zweimal Ja

Wie St.Galler Verbände und die GLP in Sachen Erweiterung der Baumschutzgebiete entscheiden.

Am 12. März entscheidet das St.Galler Stimmvolk, ob die Baumschutzgebiete auf die gesamte Stadtfläche ausgeweitet werden. Verschiedene Verbände und die Grünliberalen der Stadt St.Gallen haben ihre Parolen gefasst.

Man sage «Nein zur radikalen Ausweitung der Baumschutzzonen», so der Hauseigentümerverband (HEV) der Stadt St.Gallen. Mit Annahme der Vorlage würden Eigentümerinnen und Eigentümer bevormundet. Zudem würden durch die Vorlage Planungs- und Bewilligungsprozesse von Bauprojekten verkompliziert und wegen Einsprachemöglichkeiten verlängert. Mit der Ausweitung des Baumschutzes würde es zudem zu einer Administrierung Zehntausender zusätzlicher Bäume kommen. Zur Bearbeitung der Gesuche müsste teures Fachpersonal eingesetzt werden. Auch deshalb sei man gegen die Vorlage.

Der Mammutbaum bei der Autobahneinfahrt Kreuzbleiche an der Rosenbergstrasse in St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Auch das St.Galler Gewerbe sagt Nein zum Baumschutz. Bäume würden zwar zu einem guten Stadtklima beitragen, schreibt der städtischen Gewerbeverband. Doch mit der Zonenplanänderung könne künftig der Staat über die Fällung eines Baums im Garten entscheiden. Zudem werde die Siedlungsentwicklung der Stadt gehemmt. Der ausgeweitete Baumschutz behindere die Umsetzung innovativer Projekte und generiere zusätzliche Kosten. Das Gewerbe befürchtet zudem, dass künftig Bäume «vorsorglich» nicht mehr gepflanzt würden, weil ein flächendeckender Baumschutz ein zu grosses Hemmnis werde.

Ein Ja zum Baumschutz kommt hingegen vom Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz (MVO). Angesichts der Klimakrise würden Mieterinnen und Mieter im dicht be­bauten Stadtgebiet profitieren, wenn viele grosse Bäume erhalten blieben. Bäume seien eines der effizien­testen Mittel gegen Urban Heating. Der flächendeckende Baumschutz sei ein konkreter Schritt zur Ab­fe­derung der Klimakrise. Es sei daher unverständlich, dass der Hauseigentümerverband St.Gallen sich gegen die Ausdehnung des Baumschutzes wehre. Dank hoher städtischer Lebensqualität lasse sich der Wegzug von Mieterinnen und Mietern ins Grüne abbremsen.

Auch die Grünliberalen (GLP) der Stadt St.Gallen stimmen dem erweiterten Baumschutz zu. Zur Hitzeminderung müsse die Temperatur im Talboden der Stadt gesenkt werden. Bäume bildeten ein geeignetes Mittel dazu. Für die Grünliberalen spreche also nichts dagegen, den Baumschutz auf das ganze bebaute Gebiet auszuweiten. Die Partei verweist in ihrer Mitteilung darauf, dass eine Erweiterung des Baumschutzes nicht dazu führe, dass nicht mehr gebaut oder keine Bäume gefällt werden könnten. Denn in den Bereichen, wo der Baumschutz in dieser Form bereits gelte, sei dies auch nicht der Fall. (pd/arc/rtl/miz)

