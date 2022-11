Abstimmung Waldkirch sagt Ja zum Verkauf des ehemaligen Schulhauses Steig Die Gemeinde Waldkirch kann das Schulhaus Steig wie geplant für 1,4 Millionen Franken an die Adasgo Immobilien AG verkaufen. 633 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 316 ein Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 39 Prozent. Perrine Woodtli 27.11.2022, 14.49 Uhr

Das Schulhaus Steig steht seit rund drei Jahren leer. Bild: Rita Bolt

Waldkirchs Gemeindepräsident Aurelio Zaccari hat zwar mit einem positiven Abstimmungsresultat gerechnet. Ganz sicher kann man sich aber nie sein. Seit Sonntag ist nun aber klar: Die Gemeinde kann das ehemalige Schulhaus Steig wie geplant für 1,4 Millionen Franken an die Adasgo Immobilien AG in Waldkirch verkaufen. 633 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 316 ein Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 39 Prozent.