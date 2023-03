St.Gallen Abstimmung Wiesli: Initianten kämpfen um Grünraum

Abstimmung «Verdichtung ist kein Argument»: Die St. Galler Wiesli-Initiatianten und ihr Kampf um den Grünraum Am 11. März wird in der Stadt über die Initiative «Rettet das Wiesli» abgestimmt. Das Initiativkomitee lud am Mittwoch aufs Wiesli, um über ihre Beweggründe zu informieren. Diese Freifläche sei ökologisch wertvoll und ein Ort, an dem Quartierzusammenhalt gelebt werde. Julia Nehmiz 01.03.2023, 19.30 Uhr

Kämpfen um das Wiesli: Evelyn Wenk, Hans-Caspar Schegg, Antoina Zahner und Reto Schmid vom Initiativkomitee. Bild: Julia Nehmiz

In eineinhalb Wochen ist es so weit. Am 12. März entscheidet die Stimmbevölkerung der Stadt, ob das Wiesli im Museumsquartier erhalten bleibt oder ob ein Teil davon bebaut werden darf. Die Initiantinnen und Initianten legten am Mittwochnachmittag vor den Medien dar, warum die Initiative anzunehmen sei.

Sie hatten aufs Wiesli geladen, das extra mit neuen, bunten Wimpelketten geschmückt wurde. Die Bauvisiere markieren, wo die Überbauung geplant ist. Evelyn Wenk, Hans-Caspar Schegg, Antonia Zahner und Reto Schmid, quasi der Kern des Initiativkomitees, standen Red und Antwort. Sie alle wohnen im Quartier. Zahner ist hier aufgewachsen, die anderen leben dort seit zwanzig oder dreissig Jahren.

Seit sechs Jahren engagiere sich das ganze Quartier, um diesen Freiraum zwischen den Häusern zu erhalten. Gespräche mit Stadt, Kanton und der Grundstücksbesitzerin, der St. Galler Pensionskasse, seien leider alle gescheitert. Die Anwohnenden wollten das Grundstück kaufen, das Geld reichte nicht. Die Stadt habe kein Interesse gezeigt, mit einem Kredit zu unterstützen.

Auf dem Wiesli werde Nachbarschaft gelebt

Die Stadt sei auf Grünräume angewiesen. Das habe nicht nur die Studie Grünes Gallustal aufgezeigt, sondern auch die Freiraumstrategie der Stadt. Das Wiesli mit seinen fünfzehn Bäumen sei eine wichtige Insel in der Stadt: für die Natur und für die Menschen.

Auf dem Wiesli werde Nachbarschaft gelebt. Die Kleinsten krabbelten im Sandkasten, die etwas älteren spielten Fussball, bauten auch mal ihr Zelt auf. Die Kinder aus umliegenden Quartieren kämen zum Spielen. Die Erwachsenen träfen sich am Pingpongtisch, der 97-jährige Nachbar mache Mittagsschlaf im Schatten unter der Rutsche.

Das Argument der Verdichtung, das die Gegnerschaft vorbringt, lasse man nicht gelten. Es sei wichtig, dass Flächen genutzt würden, aber Verdichtung müsse qualitativ und am richtigen Ort stattfinden. Das Wiesli sei der verkehrte Ort. Eine Häuserzeile weiter gebe es auch ein Wiesenstück zwischen Häusern. Aber dort finde nichts statt, kein Spielplatz, kein Treffpunkt. Warum werde nicht dort gebaut? Da die Stadt seit hundert Jahren kein Bevölkerungswachstum mehr habe, brauche man nicht zu verdichten. Die Stadt müsse sich fragen, ob eine Verdichtung nicht eine Abwertung bedeute. Die Anwohnenden des Wieslis seien Opfer des Arguments Verdichtung.

Extra fürs Foto versammelten sich Initiativkomitee und Unterstützende: (von links) Markus Weissert (Initiativkomitee), Irène Hedinger (Mitbegründerin), Jennifer Pinthong (Quartier St. Georgen), Andrea Hornstein (PFG), Reto Schmid (Präsident Initiativkomitee), Evelyn Wenk (Präsidentin Quartierverein), Hans-Caspar Schegg (Kommunikation), Antonia Zahner (Kommunikation), Martin Schregenberger (Initiativkomitee), Stefanie Veihl (Design). Bild: miz

Aktuell werde auch in anderen Quartieren um Grünräume gekämpft, um die Boppi-Wiese in Bruggen, die Girtannerswiese in Rotmonten. Dies zeige, es gehe nicht um Partikularinteressen. Es sei der Punkt erreicht, an dem sich viele Menschen wehrten. Anwohnende hätte keine Lobby. Es sei höchste Zeit, dass die Bedürfnisse von Anwohnenden wahrgenommen würden. Ziel der Stadt müsste sein, alle Quartiere attraktiver zu machen und nicht, Quartiere gegeneinander auszuspielen. Ein Ja zum Wiesli wäre ein Signal an Liegenschaftsbesitzende, solche Überbauungen grundsätzlich zu überdenken.