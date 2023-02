Rorschach stimmt über Hafenplatz ab - Veranstalter üben Kritik

Abstimmung Kredit über 5,9 Millionen Franken: Rorschach entscheidet über Hafenplatz und Hafengebäude – Veranstalter kritisieren das Projekt Mit Schiff oder Bahn ankommende Gäste werden nahe dem Rorschacher Zentrum von einem stillgelegten Parkplatz und einem provisorischen Betriebsgebäude begrüsst. Nun soll der Hafenplatz endlich zur Visitenkarte der Stadt werden. Es ist nicht der erste Anlauf, den die Verantwortlichen dafür unternehmen. Veranstalter stehen dem Projekt kritisch gegenüber. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 15.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Statt eines Wasserspiels sind neu Stillwasserflächen vorgesehen. Bild: BuSR

Der frühere Kabisplatz und heutige Hafenplatz hat eine bewegte Geschichte hinter sich – auch Kohlköpfe spielten dabei eine Rolle. Momentan läuft nicht viel auf dem Platz, auf dem ein neues Hafengebäude gebaut werden soll. Der grosse Platz zwischen Hafenbahnhof und Pavillon ist jeweils vor allem im August belebt, wenn Flohmarkt oder die Beach-Tour gastieren.

Belebt war der Platz auch in der Vergangenheit. Von 1957 bis 2012 etwa fanden sich Leute aus der ganzen Ostschweiz hier ein, wenn die Radiosendung «Gruss vom Bodensee» stattfand. 1919 wurde die Fläche in Grundbuchplänen als Kabisplatz eingetragen. Jeweils im November wurde dort damals ein Gemüsemarkt abgehalten. Pyramiden von Feldfrüchten wurden dabei aufgetürmt: Kabis, Rüben, Kohl, Sellerie und Kartoffelsäcke.

«Der Hafenplatz verdient Besseres»

Rorschach ist vor allem von Frühling bis Herbst auch Tourismusstadt. Der Empfang für Gäste ist am Hafenplatz aber nicht wirklich einladend. Es ist denn auch nicht der erste Anlauf des Stadtrates, die Hafenkante aufzuwerten. «Unnötiger Riegel, Luxusbau, Hauruck-Übung» – hiess es 2013, als das vom Stadtrat präsentierte Projekt «Neues Hafengebäude» zur Abstimmung kam. Die Kritik der Gegner blieb nicht ohne Wirkung, mit 943 gegen 886 Stimmen sprachen sich die Rorschacherinnen und Rorschacher gegen den Kredit für ein neues Hafengebäude aus.

Blick aus dem Restaurant in Richtung Pavillon und Hafenplatz. Bild: BuSR

Über 3000 Schiffspassagiere kommen an einem Sommertag in Rorschach an. Mit einem ansprechenden Hafenplatz und einem Restaurant hätten diese einen Grund, hier zu verweilen. «Der Hafenplatz verdient Besseres», räumt denn auch der Stadtrat ein und unterbreitet den Rorschacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern am 12. März eine Kreditvorlage über 5,9 Millionen Franken für die Neugestaltung des Hafenplatzes und den Neubau eines Hafengebäudes.

Das Projekt beinhaltet ein Gebäude für Restaurant im Saisonbetrieb, Büro Hafenmeister, WC-Anlage und Lagerraum für Mobiliar. Der Stadtrat nutzt das ursprüngliche Konzept, hat jedoch Verbesserungen vorgenommen.

Das Gebäude, wie es 2013 geplant war. Plan: BuSR

Im Vergleich zum Projekt von 2013 rutscht der rechte Winkel des Gebäudes auf die Südseite, zuvor war er noch vorne am See. Einerseits, damit man vom Feuergässchen auf den See hinaussieht, und andererseits wird die Gebäudestruktur gemäss Projektunterlagen so optimiert. Um das sichtbare Volumen auf dem Platz auf das Minimum reduzieren zu können, sind alle Nebenräume ins Untergeschoss verlegt worden.

Neu ist der rechte Winkel des Gebäudes auf der Seite zum Bahngleis vorgesehen. Plan: BuSR

Das überstehende Dach ist Wetterschutz und Sonnenschutz zugleich. Der Gastraum ist vollständig in Eichenholz gestaltet. Der Boden vom Hauptgeschoss liegt 80 Zentimeter höher als der Hafenplatz und damit über dem höchsten Seewasserstand. Diese Massnahme verbessert zudem das Ambiente und die Sicht vom Restaurant auf den Bodensee. Um den stimmungsvollen Platz zwischen Stadtrand und See in seiner Fläche möglichst wenig einzuschränken, wird der pavillonähnliche Bau ins dreieckförmige Platzende an der Westseite platziert.

Veranstalter befürchten Einschränkungen

Ein Wasserspiel wie vor dem Bundeshaus in Bern gibt es nicht, dafür werden Stillwasserflächen realisiert. Nach Meinung des Stadtrats stellen diese einerseits ein attraktives Element dar und andererseits verbauen sie nicht den Platz. Dadurch seien weiterhin auch grössere Veranstaltungen ohne Einschränkung möglich. Die Stillwasserflächen können im Tagestakt über Bodendüsen mit Wasser geflutet werden. Je nach Wassermenge werden ein bis drei Flächen gefüllt, die am Schluss zu einer grossen Fläche zusammenfliessen.

Die Ortsparteien haben sich zum Projekt nicht geäussert. Massive Kritik kommt von Veranstaltern. Durch die Grösse des neuen Hafengebäudes gingen 20 bis 30 Prozent der bisherigen Nutzfläche verloren. Nicht zuletzt wegen der sich verändernden klimatischen Bedingungen müssten Tribünen und Festzelte sturm­sicher im Boden verankert werden. Dies müsse auch nach der Neugestaltung möglich sein. Die Notwendigkeit für ein neues Restaurant wird in Frage gestellt. «Man würde besser das bestehende Restaurant beim Pavillon ausbauen, das durch den Baumbestand natürlich beschattet ist und dafür das Hafengebäude deutlich kleiner gestalten», wird argumentiert.

Wenn der Beachevent zu Gast ist, erstreckt sich die Infrastruktur auf den gesamten Hafenplatz. Bild: PD

Der Stadtrat bezeichnet das Projekt hingegen als einen wichtigen Bestandteil für die Weiterentwicklung der Stadt. Wird der Baukredit von 5,9 Millionen Franken für die Neugestaltung des Hafenplatzes und den Neubau des Hafengebäudes angenommen, so könnte der Baubeginn frühestens Ende 2024 erfolgen.