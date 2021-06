Infoanlass zur Ortsplanung: Wie soll sich Tübach entwickeln?

Abstimmung In welche Richtung soll sich Tübach entwickeln? Gemeindepräsident Michael Götte und die Gegner des neuen Baureglements kreuzen die Klingen Am 13. Juni stimmen die Tübacherinnen und Tübacher über die Änderung des Zonenplans und des Baureglements ab. An einer Informationsveranstaltung haben Gemeindepräsident Michael Götte und Mitglieder des Referendumskomitees versucht, die Bevölkerung mit ihren Argumenten zu überzeugen. Michel Burtscher 02.06.2021, 18.00 Uhr

Wie sieht das Tübach der Zukunft aus? Um diese Frage geht es bei der Abstimmung über Zonenplan und Baureglement. Bereits realisiert wurde die Zentrumsüberbauung in der Mitte des Bildes. Bild: Tino Dietsche

Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen: Am 13. Juni stimmen die Tübacher Stimmberechtigten über eine kommunale Vorlage ab, weil dagegen das Referendum ergriffen wurde. Konkret geht es um den neuen Zonenplan und das neue Baureglement der Gemeinde (siehe Kasten). Damit werden die Leitplanken gesetzt für die künftige bauliche Entwicklung. Das klingt trocken und technisch, führt im Dorf aber zu Diskussionen. Das zeigte sich am Dienstag an einem Informationsanlass, an dem sich Gemeindepräsident Michael Götte und Rita Häbig, Raphael Locher sowie Ivo Loher vom Referendumskomitee gegenüberstanden.