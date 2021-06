Horn TG: Ja zum ersten Naturbad am Oberen Bodensee

Abstimmung Horn erhält ein neues Seebad: Die Stimmberechtigten sagen deutlich Ja zu einem 1,78-Millionen-Kredit - es entsteht das erste Naturbad am Oberen Bodensee Mit 773 Ja- bei 279 Nein-Stimmen haben sich die Stimmberechtigten der Thurgauer Exklave Horn für den Bau eines neuen Seebades entschieden. Das erste und einzige Naturbad am Obersee wird im Sommer 2023 eröffnet. Gemeindepräsident Thomas Fehr ist erfreut. Daniel Wirth 13.06.2021, 12.56 Uhr

Das Seebad in Horn: Das L-förmige Garderobengebäude aus dem Jahr 1958 wird abgebrochen; die beiden Kinderbecken werden ersetzt durch ein Bassin, das mit Seewasser gefüllt wird. Tino Dietsche

Im Sommer 2023 soll es fertig sein, das neue Seebad in der Gemeinde Horn. Realisiert wird das angepasste Projekt «FlipFlop», mit dem der Romanshorner Architekt Andreas Zech im Jahr 2019 einen Architekturwettbewerb gewann. Weil die Vorschriften des Kantons Thurgau an die Wasserqualität in Schwimmbecken sehr hoch sind, stiegen die Kosten in die Höhe. Der Horner Gemeinderat legte einen Zwischenstopp ein und liess das Projekt aus der Feder Zechs überarbeiten.

Kinderbassin ganz ohne Chemie

Die Kosten konnten reduziert werden, in dem der Gemeinderat die ursprünglich zwei geplanten Kinderbecken neu konzipieren liess: Geplant ist nur noch eines; es wird mit Seewasser gefüllt und ohne Einsatz von Chemie zum Bade laden. Das Wasser wird vom See ins Kinderbassin gepumpt und in einem künstlich angelegten Bach, der zum Spielen und Planschen einlädt, als Mäander in den See zurückgeleitet.

Der Gemeinderat stellte das überarbeitete Projekt an vier Informationsveranstaltungen mit einem Schutzkonzept in der Mehrzweckhalle der interessierten Bevölkerung vor. Mit Erfolg, wie sich am Sonntag gezeigt hat. Der Zuspruch zum neuen Seebad ist gross.

Gemeindepräsident Thomas Fehr. Ralph Ribi

Gemeindepräsident Thomas Fehr (FDP) zeigte sich am Sonntag denn auch zufrieden über das sehr deutliche Abstimmungsergebnis:

«Eine Drei-Viertel-Mehrheit hat sich für den Bau eines neuen Seebades ausgesprochen; dieses Resultat ist sehr erfreulich.»

Die Deutlichkeit des Abstimmungsergebnisses führt Thomas Fehr auf eine transparente Information durch den Gemeinderat zurück. Die Stimmbeteiligung lag bei 53,52 Prozent. Das zeigt: das Seebad interessierte. Thomas Fehr sagt:

«Horn bekommt ein schönes Seebad, das wieder 60 Jahre Freude bereiten wird.»

Verläuft alles nach Plan, soll nach der Saison 2022 mit dem Abbruch des Gebäudes, das 1958 nach Plänen des Horner Architekten Bruno Häuptle gebaut wurde, begonnen werden. Rechtzeitig auf die Saison 2023 soll das neue Naturbad, das erste am Oberen Bodensee, fertiggestellt sein.

Neben dem Kredit für ein neues Seebad sagten die Hornerinnen und Horner am Sonntag auch Ja zur Rechnung 2020, zu einem neuen Perimeterreglement und zu vier Einbürgerungsgesuchen.