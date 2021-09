Smartvote-Daten zeigen: Mehrheit sagt Ja zur Sportwelt Gossau

Abstimmung Heisse Phase für das 55-Millionen-Projekt: Darum glaubt der Stadtrat, dass das erste Modul der Sportwelt Gossau im Parlament und auch an der Urne abgesegnet wird Smartvote-Daten von den Wahlen im vergangenen Herbst zeigen, dass das Modul 1 der Sportwelt Gossau eine Mehrheit im Stadtparlament wie auch in der Bevölkerung finden dürfte. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neue Fussballtribüne mit Turm, die im Gebiet Buechenwald geplant ist. Visualisierung: PD

Der Gossauer Stadtrat ist zuversichtlich. Zuversichtlich, dass das erste Modul der Sportwelt Gossau im Parlament eine Mehrheit finden wird. Und er ist zuversichtlich, danach auch die Volksabstimmung zu gewinnen. Es geht um einen Kredit in der Höhe von 54,6 Millionen Franken – und damit um das teuerste Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Stadt Gossau. Mit dem Geld sollen im Gebiet Buechenwald ein neues Hallenbad, neue Fussballplätze mit Tribüne und Turm, neue Leichtathletikanlagen und multifunktionale Aussenräume gebaut werden.

Der Stadtrat hat die Vorlage verabschiedet, derzeit beschäftigt sich eine vorberatende Kommission des Parlaments damit. Im nächsten Mai sollen, wenn alles nach Plan läuft, die Stimmberechtigten über das Projekt entscheiden – und den Kredit absegnen. Dieses Ergebnis erwartet jedenfalls der Stadtrat.

Sein Optimismus kommt nicht von ungefähr: «Aufgrund der Smartvote-Daten der Kommunalwahlen im Herbst 2020 ist der Stadtrat zuversichtlich, dass diese Vorlage eine Mehrheit finden wird», heisst es in den Dokumenten zur Medienkonferenz, an der vor zwei Wochen die Details erläutert wurden.

So funktioniert Smartvote Smartvote ist eine Online-Wahlhilfe. Vor den Wahlen beantworten die Kandidierenden einen Fragebogen. Damit wird ihr politisches Profil erfasst. In Gossau umfasste der Fragebogen bei den vergangenen Wahlen im Herbst 50 Fragen zu zwölf verschiedenen Themenfeldern wie Sozialstaat und Familie, Finanzen und Steuern oder Stadtentwicklung. Anschliessend können die Wählerinnen und Wähler auf der Smartvote-Website dieselben Fragen beantworten. Ihre Antworten werden mit denjenigen der Kandidierenden verglichen. Danach wird aufgelistet, welche Kandidierenden beziehungsweise Listen die grösste politische Übereinstimmung mit ihnen aufweisen. (mbu)

28 Parlamentsmitglieder sagten Ja oder eher Ja

Das ist interessant. Denn während bei nationalen Abstimmungen im Vorfeld regelmässig Umfragen durchgeführt werden, tappen die Verantwortlichen bei kommunalen Vorlagen meist im Dunkeln. Mit den Smartvote-Informationen ist das in Gossau diesmal anders. Konkret wurde gefragt: «Befürworten Sie den Baukredit (ca. 100 Mio. Franken) für das Projekt Sportwelt Gossau (u.a. neues Hallenbad, Fussballplätze, Leichtathletikanlagen, Sporthallen, Freizeitanlagen)?»

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau.

Bild: PD

Im Hinblick auf die kommende Parlamentsdebatte sagte Stadtpräsident Wolfgang Giella an der Medienkonferenz:

«Wenn die Smartvote-Antworten ehrlich waren, gehen wir nicht von vielen Nein-Stimmen aus.»

Es werde sicher die eine oder andere Gegenstimme geben. «Wir erwarten aber eine mehrheitlich geschlossene Unterstützung.»

Klare Unterstützung in der Bevölkerung

Die Auswertung der Smartvote-Antworten der 30 Kandidatinnen und Kandidaten, die heute im Stadtparlament sitzen, bestätigt das: 19 von ihnen beantworteten die Frage nach dem Baukredit mit Ja und 9 mit eher Ja. Eher nein sagten nur 2 Parlamentarier – konkret Sandro Contratto von der FDP und Pascal Fürer von der SVP. Ganz klar Nein zum Projekt sagte niemand. Die breite Unterstützung im Parlament ist insofern nicht erstaunlich, als dass bereits der Projektierungskredit im Jahr 2019 einstimmig angenommen wurde.

Auch im Hinblick auf die Urnenabstimmung gehe er nicht davon aus, sagte Giella weiter, dass die Kritiker eine Mehrheit hinter sich scharen können. Diese Aussage basiert ebenfalls auf den Smartvote-Daten. Für die Parlamentswahlen im letzten Herbst waren 1046 Wahlempfehlungen abgerufen worden, wie Stadträtin Gaby Krapf-Gubser auf Anfrage schreibt. Für die Analyse habe Smartvote diese bereinigt auf 352 Wählenden-Profile. Die Auswertung zeigt: Nur 22,5 Prozent sagten Nein oder eher Nein zum Projekt. 32,6 Prozent sagten eher Ja und 44,9 Prozent klar Ja.

50 Fragen zu verschiedenen Themen

Natürlich sind diese Zahlen mit Vorsicht zu geniessen. Sie sind rund ein Jahr alt und geben die Stimmung von damals wieder. Meinungen können sich ändern, vor allem je mehr Details – und damit mehr Streitpunkte – eines Projektes bekannt werden. Gefragt wurde zudem ganz allgemein nach der Einstellung zur ganzen Sportwelt Gossau, eingebettet in einem Fragebogen mit 50 Fragen zu ganz verschiedenen Themen.

Trotzdem kann man wohl festhalten, dass das Generationenprojekt im Parlament und in der Bevölkerung grundsätzlich auf Wohlwollen stösst. Bekanntlich ist aber die einzige Umfrage, die wirklich zählt, jene am Abstimmungssonntag. Ob die Gossauerinnen und Gossauer also tatsächlich 55 Millionen Franken für neue Sportanlagen ausgeben wollen, zeigt sich im kommenden Jahr.