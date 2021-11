St.Galler Stadtparlament grundsätzlich für Stadtklima-Initiativen

Abstimmung Gegen Tropennächte und für Velo, ÖV und Passanten: Stadtparlament spricht sich für Stadtklima-Initiativen aus, will aber nicht ganz so weit gehen Zwei Initiativen verlangen, dass die Strassenfläche in der Stadt St.Gallen reduziert wird. Das Stadtparlament stützt dieses Anliegen. Es verschärft die Gegenvorschläge des Stadtrats. Ob die Volksbegehren nun tatsächlich an die Urne kommen, dürfte sich diese Woche entscheiden. Marlen Hämmerli 02.11.2021, 21.37 Uhr

Die Stadt St.Gallen soll velofreundlicher und grüner werden – so zwei Ziele der Umverkehr-Initiativen.

Wer am Dienstagabend genau zuhört, ist für den nächsten Small Talk bestens gerüstet: Die ersten 90 Minuten der Stadtparlamentssitzung sind voller Fun Facts. Wie viel Fläche misst die Stadt St.Gallen? Wie viel davon sind Gemeindewege und -strassen? Und was würde die Gute-Luft-Initiative in Grabenpärklein gemessen bewirken? Die ersten Traktanden sind den Initiativen des Vereins Umverkehr gewidmet.