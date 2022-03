Abstimmung Gaiserwald will für 1,23 Millionen ein Grundstück kaufen: Das letzte Wort hat das Stimmvolk Die Gemeinde Gaiserwald möchte ein 4219 Quadratmeter grosses Land vom evangelischen Schulheim Langhalde erwerben. Das Grundstück soll der Erweiterung der Schulanlage Ebnet dienen. Am 10. April stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger darüber ab. 18.03.2022, 05.00 Uhr

In Abtwil fehlt es an Raum für den Kindergarten und die Primarschule. Das hat die Raum- und Investitionsplanung 2020 bis 2035 der Gemeinde Gaiserwald gezeigt. Vor allem in der Schule Ebnet besteht gemäss Mitteilung Platznot. Es braucht zusätzliche Klassen- und Gruppenzimmer, aber auch Raum für die Tagesstruktur, die Musikschule und den Schulsport.