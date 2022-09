Abstimmung über Hallenbad Blumenwies in St.Gallen: Das Resultat

Abstimmung Freude bei den Verantwortlichen nach deutlichem Ja: Das St.Galler Hallenbad Blumenwies kann für 45,3 Millionen Franken erneuert und erweitert werden Mit 15'509 zu 6341 haben die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen Ja gesagt zum 45,3-Millionen-Kredit für die Erneuerung des knapp 50 Jahre alten Hallenbads Blumenwies. 2027 soll das neue «Blumenwies» nach zwei Jahren Bauzeit wieder zum Bade laden. Daniel Wirth Aktualisiert 25.09.2022, 16.37 Uhr

Heute gibt es fünf 25-Meter-Bahnen. Im erweiterten Hallenbad Blumenwies werden es ab 2027 dreizehn Bahnen sein. Bild: Ralph Ribi (5. September 2022)

Die Stimmberechtigten haben am Sonntag klar Ja gesagt zum Kredit, so dass nach der Detailprojektierung und dem Baubewilligungsverfahren voraussichtlich im Herbst 2025 mit der Sanierung und Erweiterung des knapp 50 Jahren alten Hallenbads Blumenwies im Osten der Stadt begonnen werden kann. Für die Umsetzung des Projekts Waikiki des St.Galler Architekten Andy Senn wird mit zwei Jahren Bauzeit gerechnet.

Die Stimmbeteiligung am Sonntag betrug 51,3 Prozent. Ein Ja legten 15'509 Stimmberechtigte ein, 6341 Personen votierten an der Urne gegen das Projekt. Leer wurden 743 Stimmzettel eingelegt, ungültig war einer.

Die Vorlage war unbestritten. Einzig die SVP empfahl, die Vorlage abzulehnen. Das Stadtparlament sagte im März dieses Jahres im zweiten Anlauf klar Ja zur Vorlage. Bei der ersten Beratung 2020 wurde die Vorlage an den Stadtrat zurückgewiesen mit dem Auftrag, es seien günstigere Varianten zu prüfen. In diesem Frühling brachte der Stadtrat die fast gleiche Vorlage noch einmal ins Stadtparlament - und hatte Erfolg. Grund für den Erfolg: Die Stadtregierung hatte plausibel darlegen können, weshalb es Unsinn wäre, das Projekt Waikiki zusammenzustreichen.

Während der Bauzeit muss das Hallenbad Blumenwies geschlossen bleiben. Während der Wintermonate soll ein Provisorium mit Traglufthalle beim Freibad Lerchenfeld Ersatz bieten. Für die Erwärmung des Wassers und der Räume des Provisoriums wird ein Anschluss an das städtische Fernwärmenetz erstellt. Das Stadtparlament hatte diesem Bauzeitprovisorium im März dieses Jahres ebenfalls zugestimmt. Die Kosten für die Traglufthalle betragen rund 1,6 Millionen Franken.

Neu 13 Bahnen über 25 Meter

Die Erweiterung des Hallenbads Blumenwies erfolgt südwärts in Richtung der Martinsbruggstrasse und des heutigen Parkplatzes. Von der heutigen Anlage wird die Schwimmhalle übernommen und angepasst. Der bestehende Garderobenteil wird rückgebaut. Es entsteht eine Erweiterung zur bestehenden Schwimmhalle, welche einen Eingang mit Garderoben, einen Wellnessbereich und ein neues Schwimmbecken umfasst. Die Erweiterung orientiert sich strukturell und konstruktiv an der bestehenden Schwimmhalle: Massivbauweise für das Untergeschoss, Betonstützen in der Schwimmhalle, das Dach mit weitgespannten Stahlträgern.

Das Raumprogramm für das erneuerte und erweiterte Hallenbad Blumenwies führt zu einer Vergrösserung der Wasserflächen um rund 103 Prozent auf insgesamt 1’467 Quadratmeter. Der Anteil der für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehenden Geschossfläche wird um rund 80 Prozent auf 5’700 Quadratmeter gesteigert. Zu den bestehenden Sprungbecken, Freizeit- und Spielbecken sowie Planschbecken kommen ein Schwimmbecken mit 13 Bahnen à 25 Meter und ein Lehrschwimmbecken mit höhenverstellbarem Boden hinzu. Der Wellnessbereich erfährt eine Erweiterung. Für Bistro, Garderoben und sanitäre Anlagen steht insgesamt mehr Platz zur Verfügung.

Der Stadtrat ist erfreut

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Planung und Bau, sagte am Sonntag an einer Medienkonferenz, die Vorlage habe mehr als zwei Drittel der Stimmberechtigten überzeugt. Er habe sich zwar ein noch deutlicheres Ergebnis erhofft, sagte Buschor.

Markus Buschor will 100 Prozent zufriedene Badegäste nach der Sanierung des« Blumenwies». Reto Martin

Ziel müsse es jetzt sein, dass nach der Erneuerung und Erweiterung 100 Prozent der Badegäste mit dem Ergebnis zufrieden sein werden. Buschor wertete die 71 Prozent Ja-Stimmen als Vertrauensbeweis. Das Hallenbad Blumenwies sei ins Alter gekommen. Es sei an der Zeit, die Einrichtung umfassend zu sanieren.

Ins gleiche Horn wie Buschor stiess sein Stadtratskollege Mathias Gabathuler, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. Dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausgefallen sei, habe wohl mit der angespannten Finanzlage der Stadt zu tun. Von der Erneuerung und Erweiterung des Hallenbads würden breite Teile der Bevölkerung profitieren, sagte der Gabathuler.

Mathias Gabathuler ist erfreut ob es klaren Bekenntnisses der Stimmberechtigten zur Sanierung des Hallenbads Blumenwies. Ralph Ribi

Das «Blumenwies» diene nach wie vor der Renovationen den Schulkindern, die darin Schwimmuntericht geniessen könnten, und sehr vielen Vereinen, die ab 2027 wieder von einer intakten Infrastruktur profitieren könnte. Der Betrieb könne heute nur dank grossen Einsatzes der kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hallenbads gewährleistet werden. Die Erneuerung tue not, sagte er.