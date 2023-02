Stadt St.Gallen will Baumschutz erweitern: das sind die Gründe

Abstimmung Die Stadt St.Gallen will die Baumschutzgebiete erweitern: Das sind die Gründe Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern dürfen nicht einfach so gefällt werden: Künftig soll auf dem gesamten Stadtgebiet gelten, was heute nur in einigen wenigen Gebieten gilt. Die Stadt will den Baumschutz ausweiten, und er hofft auf ein deutliches Ja vom Stimmvolk. Denn: Bäume seien wichtig fürs Stadtklima. Julia Nehmiz 14.02.2023, 13.44 Uhr

Wenn es nach dem Stadtrat geht, sollen künftig alle grösseren Bäume auf Stadtgebiet einem besonderen Schutz unterliegen. Bild: Michel Canonica

Dass der Stadtrat sich für die Erweiterung der Baumschutzgebiete einsetzt, ist wenig überraschend. Er hatte sich schon dafür ausgesprochen, bevor eine bürgerliche Minderheit im Stadtparlament das Ratsreferendum ergriff und so die Abstimmung darüber erzwang. Am 12. März werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt über den Baumschutz abstimmen.

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: Arthur Gamsa

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Planung und Bau, stellte am Dienstagvormittag die Haltung des Stadtrats in Sachen Baumschutz vor: ein ganz klares Ja zur Erweiterung der Baumschutzgebiete. Das würde zum einen eine Vereinheitlichung der Regelung mit sich bringen. Und zum anderen könnte die Stadt somit der Wichtigkeit des Baumschutzes Rechnung tragen. Auch wenn andere Städte über einen strengeren Baumschutz verfügen, so wäre die Erweiterung trotzdem ein wichtiges Zeichen.

Die aktuellen Baumschutzgebiete in der Stadt gleichen einem Flickenteppich. Sie wurden 1972 bestimmt, man könne heute nicht mehr nachvollziehen, wie und warum die Gebiete ausgewählt wurden, sagte Buschor. Auch deswegen wolle man das Baumschutzgebiet auf die gesamte Stadt ausbreiten: Die Regelung würde vereinheitlicht. Buschor betont, dass es nur um eine Anpassung im Zonenplan gehe. Die Bauordnung bleibe unangetastet. Sprich: Die Regelungen, die heute schon in den Baumschutzgebieten gelten, bleiben dieselben. Wenn ein Grundstückbesitzer einen Baum fällen möchte, dessen Stamm einen Meter über dem Boden einen Umfang von 80 Zentimetern oder mehr umfasst, muss er eine Bewilligung einholen. Und nein, das sei kein komplizierter Antrag, den man als Grundeigentümer stellen müsse. Und das Fällgesuch sei Bestandteil des Baugesuchs - Bauverfahren würden sich also nicht verzögern, wie die Gegner der Vorlage behaupten.

Auch würden der Stadt keine zusätzlichen Kosten entstehen, sagte Buschor. Die Stadt könne mit den bestehenden Ressourcen allfällige Fällgesuche auch fürs gesamte Stadtgebiet bearbeiten.

Rot die bisherigen Baumschutzgebiete in der Stadt, orangefarben wird das neue Baumschutzgebiet angezeigt. Graue Flächen markieren Wald. Karte: Stadt St.Gallen

Trotz Baumschutz wird in den Gebieten gebaut

Die bisherigen Regelungen hätten sich bewährt, sagte Markus Buschor. Man habe in den bisherigen Baumschutzgebieten nicht festgestellt, dass Grundstückseigentümer prophylaktisch Bäume fällen, bevor diese den kritischen Umfang erreichten. Auch würden nicht weniger Bäume gepflanzt. Und: Vergleiche man die Luftaufnahmen der Gebiete von 1972 und heute, also als die Baumschutzgebiete eingerichtet wurden, so sei deutlich erkennbar, dass auch in diesen Gebieten gebaut wurde und sie sich entwickelt hätten.

Die Bedeutung von Stadtbäumen seien nicht zu unterschätzen, und sie würde weiter steigen. Gerade angesichts der Herausforderungen des Klimawandels: Bäume spenden Schatten, kühlen die Luft durch Wasserverdunstung, binden Feinstaub, reduzieren Lärm, und sie sind ein wichtiger Bestandteil für eine hohe Biodiversität - Bäume seien selber Lebensraum für Hunderte andere Lebewesen. Markus Buschor zeigt eine Klimakarte, auf der an einem Hitzenachmittag die Hitzeinseln deutlich erkennbar sind: in der Innenstadt, entlang Strassen, in den dicht besiedelten Gebieten. «Bäume sind der Schlüssel, um erträgliche Temperaturen in der Stadt zu erhalten», sagte Buschor. Und fügte an, er sage bewusst nicht «angenehme Temperaturen», denn wir kämen in Zeiten, in welchen angenehme Temperaturen schlicht nicht mehr erreicht werden könnten.

Andere Städte wie Bern oder Basel hätten einen deutlich strengeren Baumschutz als St.Gallen, so Buschor. Und trotz strengerer Regeln würden diese Städte nicht stillstehen, sondern sich weiterentwickeln. Er hofft auf ein deutliches Ja des Stimmvolks.