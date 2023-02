St.Galler Stadtrat lehnt Wiesli-Iniative ab

Abstimmung «Die Siedlungsentwicklung nach innen setzt die Bebauung von Baulücken voraus»: Der Stadtrat sagt Nein zur Wiesli-Initiative Am 12. März wird in der Stadt St.Gallen über die Wiesli-Initiative abgestimmt. Der Stadtrat empfiehlt, das Begehren abzulehnen. Es widerspreche der städtischen Strategie zur Innenentwicklung. Daniel Wirth 23.02.2023, 11.45 Uhr

Das Wiesli im Museumsquartier: Anwohner wollen mit einer Zonenplan-Initiative verhindern, dass ein Teil davon überbaut wird. Tobias Garcia

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Planung und Bau, legte am Donnerstag vor den Medien dar, weshalb die Wiesli-Initiative, über die am 12. März in der Stadt St.Gallen abgestimmt wird, abzulehnen sei.