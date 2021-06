Schulraumplanung in Andwil-Arnegg geht in die heisse Phase

Abstimmung Andwil oder Arnegg? Bald beginnt die heisse Phase in den Diskussionen über den Standort des neuen Schulhauses Im August präsentiert der Schulrat Andwil-Arnegg die Vorprojekte der beiden Varianten für den Ausbau des Schulraumes. Eines ist bereits jetzt klar: Die Frage, ob das Schulhaus Ebnet in Andwil erweitert oder ein neues Schulhaus in Arnegg gebaut werden soll, wird noch für spannende Diskussionen sorgen. Michel Burtscher 10.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Variante 1: Das Schulhaus Ebnet in Andwil wird erweitert. Bild: Ralph Ribi

Für die Schulgemeinde Andwil-Arnegg ist es ein Jahrhundertprojekt: Ein neues Schulhaus soll gebaut werden. Denn die Schülerzahlen steigen, das Schulhaus Otmar, Baujahr 1870, ist in die Jahre gekommen. Kurzum: Der Raum wird knapp. «Wir wissen alle, dass wir ein neues Schulhaus brauchen», sagt Schulratspräsident Christoph Meier-Meier. Die grosse Frage ist nun, wo es gebaut werden soll: in Andwil oder in Arnegg?

Christoph Meier-Meier, Schulratspräsident Andwil-Arnegg. Bild: PD

Seit 2018 arbeitet der Schulrat am Projekt. Verschiedene Möglichkeiten und Standorte wurden skizziert und an Schulbürgerversammlungen diskutiert. Übrig geblieben sind zwei Varianten: die Erweiterung der Schulanlage Ebnet in Andwil oder ein Neubau an der Weideggstrasse in Arnegg. Im letzten August haben die Stimmbürger dem Schulrat den Auftrag gegeben, dafür Vorprojekte mit Kostenschätzungen zu erstellen.

Abstimmung erst im Jahr 2022

Das Ergebnis wird er schon bald präsentieren. Man sei derzeit an den finalen Arbeiten für die Dokumentation, sagt Meier. Anfang August soll sie in alle Haushalte geschickt werden. Darin werden die beiden Projekte vorstellen und es wird zudem eine Empfehlung abgegeben. Der Schulrat wird also sagen, welche Variante er aus welchen Gründen besser findet. «Wir haben eine Nutzwertanalyse gemacht», sagt Meier. Am 30. August gibt es einen Informationsanlass. Das letzte Wort haben die Schulbürgerinnen und Schulbürger. Die Abstimmung findet laut Meier frühestens Anfang 2022 statt.

Das Schulhaus Otmar in Andwil ist in die Jahre gekommen.

Benjamin Manser (24. Januar 2019)

Damit bleibt genügend Zeit, um ausführlich über die Schulraumplanung zu diskutieren. Mitreden wird dabei auch die Dorfkorporation Arnegg, die sich für die Interessen der Einwohnerschaft des Dorfes einsetzt. Von einem eigenen Schulhaus hätten schon Generationen von Arneggerinnen und Arneggern geträumt, heisst es im aktuellen Jahresbericht. «Heute träumen wir nicht mehr, sondern tragen handfeste Fakten für oder gegen eine Arnegger Variante zusammen.»

Schulen dort bauen, wo Familien wohnen

Markus Giger, Präsident Dorfkorporation Arnegg. Bild: PD

Markus Giger, Präsident der Dorfkorporation, sagt, unter Berücksichtigung von pädagogischen, organisatorischen und siedlungspolitischen Aspekten spreche vieles für ein Schulhaus in Arnegg. Er betont:

«Man muss die Schulhäuser dort bauen, wo die Familien mit Kindern leben.»

Arnegg wachse vor allem westlich der Bischofszellerstrasse, also in dem Gebiet, das am weitesten von Andwil und den heutigen Schulhäusern entfernt ist.

Klar, auch heute gingen Kinder von dort nach Andwil in die Schule, gibt Giger zu. «Das geht schon.» Doch der Schulweg sei lang, nehme viel Zeit in Anspruch. Einige Eltern hätten in der Vergangenheit sogar private Schulbusse organisiert. Am Ende gehe es auch um die Attraktivität als Wohnort für Familien. «Mit einem eigenen Schulhaus würde das Dorf gestärkt», ist sich Giger sicher.

Gossauer Stadtrat unterstützt Schulhaus in Arnegg

Das «Killerargument» gegen einen Neubau in Arnegg, heisst es im Jahresbericht, könnten wohl die Kosten sein. «Wenn wir jedoch nicht mehr bereit sind, in die Zukunft zu investieren, dann lassen wir zukünftige Generationen aus den Augen», heisst es da weiter. Giger sagt:

«Wir haben jetzt die Chance, in Arnegg ein Schulhaus zu bauen und damit Perspektiven für die Zukunft zu eröffnen.»

Packe man diese nicht, so werde ein einziger Standort auf Jahrzehnte hinaus zementiert.

Variante 2: An der Weideggstrasse in Arnegg wird ein neues Schulhaus gebaut. Bild: Ralph Ribi

Die Dorfkorporation hofft, möglichst viele Schulbürgerinnen und Schulbürger aus Arnegg und Andwil und auch die Stadt Gossau vom Nutzen eines Neubaus in Arnegg überzeugen zu können. Die Stadt Gossau muss indes nicht mehr überzeugt werden. Der Stadtrat unterstützt einen Schulhausbau in Arnegg, wie er schon 2019 in einer Antwort auf einen Vorstoss festgehalten hat. Und er wolle sich «zu gegebener Zeit im Rahmen seiner Kompetenzen und Möglichkeiten» dafür einsetzen.

Für Gemeinde Andwil geht es nicht um Standort, sondern um Preis

«Wir haben keine Meinung», sagt der Andwiler Gemeindepräsident Toni Thoma auf die Frage, welchen Standort sich der Andwiler Gemeinderat wünschen würde. Man mische sich grundsätzlich nicht in die internen Angelegenheiten der Schulgemeinde ein. Thoma betont:

Toni Thoma, Gemeindepräsident Andwil.

Bild: Urs Bucher

«Der Standort des neuen Schulhauses ist für uns auch nicht relevant.»

Relevant sei hingegen das Preisschild, denn die Schulgemeinde werde durch beide politische Gemeinden Andwil und Gossau finanziert. Die Gemeinde Andwil steuere den grösseren Teil bei, weil sie auch mehr Schülerinnen und Schüler entsende.

Der Gemeinderat Andwil behalte sich darum vor, sich doch noch zu äussern und eine Empfehlung abzugeben, falls eine Variante deutlich teurer sei als die andere, sagt Thoma. «Wir sind jedenfalls gespannt auf das Resultat.»