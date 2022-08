Tübacher entscheiden über zusätzliche Parkplätze in der "Kellen"

Abstimmung 70 neue Parkplätze auf der ‹Kellen› statt «Erhaltung des Landschaftsbilds»? Tübacher Stimmvolk hat das letzte Wort Am 25. September kommt der Teilzonenplan «Parkplatz Sportanlage Kellen» zur Abstimmung. Nach Ansicht des Tübacher Gemeinderates reichen die Parkplätze bei grossem Besucheraufkommen nicht aus, weshalb ein zusätzliches Parkfeld erschlossen werden soll. Das Referendums-Komitee fordert hingegen, den kostbaren Boden nicht zu verbauen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 30.08.2022, 18.00 Uhr

Anschliessend zu den bestehenden Parkplätzen sollen auf einem zusätzlichen Abschnitt (links, hell eingefärbt) 70 weitere Parkplätze gebaut werden. Bild: Rudolf Hirtl

Tübachs Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben im Juni des vergangenen Jahres die Ortsplanungsrevision abgelehnt. Dadurch hat sich auch die zusätzliche öffentliche Bauzone für ein weiteres Parkplatzfeld auf der Westseite der Erschliessungsstrasse vorläufig erledigt.

Der Gemeinderat ist allerdings der Auffassung, dass bei der Regionalen Sportanlage Kellen gehandelt werden muss, denn die dortigen Parkplätze würden «bei weitem» nicht ausreichen. Rat und Gemeindepräsident Michael Götte sind das dringende Thema daher mittels Teilzonenplan angegangen, der vom 1. Oktober bis 5. November 2021 öffentlich auflag.

Umgesetzt werden kann das Vorhaben vorläufig aber noch nicht, da das fakultative Referendum (103 Unterschriften, 98 sind nötig) gegen den Teilzonenplan «Parkplatz Sportanlage Kellen» ergriffen wurde. Der Gemeinderat Tübach hat daher beschlossen, über den Teilzonenplan am Sonntag, 25. September, an der Urne abzustimmen zu lassen.

Parkplatzsuchende weichen nach Goldach und Tübach aus

Das Referendums-Komitee ist der Meinung, dass das Parkplatzangebot in der «Kellen» für den Normalgebrauch ausreichend ist. Zudem solle das Landschaftsbild erhalten bleiben und die Anreise der Leute mittels ÖV und Fahrrad gefördert werden.

«Selbstverständlich sind auch wir dafür, dass die Leute möglichst mit dem ÖV oder mit eigener Kraft auf die ‹Kellen› kommen. In den nahen Gemeinden Goldach und Tübach ist das in der Regel auch der Fall, aber viele Besucherinnen und Besucher kommen von weit her, um die Annehmlichkeiten der regionalen Sport- und Freizeitanlage zu nutzen», sagt Michael Götte. Ausserdem sei die Anbindung des ÖV in der «Kellen» nicht optimal gelöst. Würde die Sport- und Freizeitanlage heute gebaut, bekäme dieser Punkt seiner Meinung nach sicher mehr Beachtung.

An stark frequentierten Tagen oder wenn grössere Veranstaltungen stattfinden, reichen die bestehenden 110 Autoabstellplätze laut Michael Götte bei weitem nicht. Dies führe nicht nur zu gefährlichen Verkehrssituationen, Parkplatzsuchende würden zudem nach Goldach und Tübach ausweichen und die dort benötigten Parkplätze belegen. Götte sagt:

«Wenn wir das Parkplatzangebot in der ‹Kellen› vergrössern, verhindern wir, dass Parkplatzsuchende die Parkplätze in den Quartierstrassen belegen und damit auch unnötigen Verkehr.»

Der Gemeindepräsident erinnert zudem daran, dass die Sport- und Freizeitanlage ein regionales Projekt ist. Finanziert wird dieses von Rorschach (39%), Goldach (39%), Rorschacherberg (20%) und Tübach, das 2% beisteuert. Am 25. September stimme zwar nur Tübach über den Teilzonenplan ab, man sollte dabei aber auch an die anderen denken. «Der regionale Gedanke soll spielen und nicht nur ein Papiertiger sein», so Götte.

Eine Tiefgarage ist nicht finanzierbar

Alle oberirdischen Parkplätze aufheben und eine Tiefgarage bauen, dies wäre für die «Kellen» laut Götte die beste Lösung. Das sei auch geprüft worden, würde allerdings einen unverhältnismässigen hohen zweistelligen Millionenbetrag verschlingen und sei daher nicht finanzierbar.

Röbi Raths, seit Februar Präsident des Kellen-Zweckverbandes, verweist darauf, dass es mit der Eröffnung des Begegnungsplatzes im Jahr 2011 eine deutliche Zunahme des Verkehrs gegeben hat. Er sagt:

«Für die heutige Infrastruktur hat es zu wenig Parkplätze auf der ‹Kellen›. Oft stehen Autos kreuz und quer verstreut auf der Anlage.»

Er hoffe auf eine breite Zustimmung der Tübacher Stimmberechtigten, denn die regionale Sport- und Freizeitanlage sei dringend auf zusätzliche Parkplätze angewiesen.

Auf Höhe des weissen Lieferwagens sollen die neuen Parkplätze entstehen. Bild: Rudolf Hirtl

Umgesetzt werden soll dies gemäss Planungsbericht auf einem Stück Land, das an der Sportfeldstrasse liegt und an den bereits bestehenden Parkplatz der Sportanlage Kellen grenzt. Für die Realisierung des geplanten Projektes ist die Einzonung einer Fläche des übrigen Gemeindegebietes in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen notwendig.

Der Parkplatz soll um zwei Parkfeldreihen mit einer dazwischen liegenden Zufahrtsgasse über die gesamte Länge der Einzonung ergänzt werden. Geplant ist, die 2100 Quadratmeter optimal auszunutzen, um 70 Parkfelder zu erstellen, wobei diese laut Michael Götte so ökologisch wie möglich gestaltet werden, eine Asphaltierung sei nicht vorgesehen.

Keine weiteren Angebote ohne zusätzliche Parkplätze

Wird die Umzonung abgelehnt, so ist laut Abstimmungsbroschüre eine weitere Entwicklung der «Kellen» schwierig. Der Zweckverband werde keine neuen Angebote zulassen, solange das Parkplatzangebot derart ausgereizt sei. Damit seien innovative Projekte wie der von einer IG geforderte Pumptrack nicht möglich.

Mittelfristig werde auch das Interesse an der Durchführung von Grossanlässebn nachlassen. Die Standortgemeinde Tübach profitiere dann nicht mehr und auch positives Image ginge für das Dorf verloren.

