Abstimmung 680'000 Franken pro Jahr: Die Wittenbacherinnen und Wittenbacher stimmen über die Zukunft des Schwimmbads Sonnenrain ab Der Betrieb des Schwimmbads Sonnenrain muss neu geregelt werden, da der 50-jährige Baurechtsvertrag ausläuft. Künftig soll eine Leistungsvereinbarung zwischen der Schwimmbadgenossenschaft Sonnenrain und der Gemeinde Wittenbach die Zusammenarbeit regeln. Dazu entscheidet die Stimmbevölkerung am 26. September an der Urne über den entsprechenden Kredit.

Das Schwimmbad Sonnenrain in Wittenbach wurde in den 1970er-Jahren gebaut. Bild: Ralph Ribi (24. April 2015)

Am Abstimmungssonntag vom 26. September geht es in Wittenbach um nichts weniger als die Zukunft des Schwimmbads Sonnenrain. Vordergründig entscheiden die Stimmberechtigten über den finanziellen Beitrag für das Schwimmbad, es geht um einen jährlich wiederkehrenden Kredit in der Höhe von 680'000 Franken. Dahinter steht jedoch die Frage, wie dieses künftig organisiert sein und finanziert werden soll.

Die Frage stellt sich, weil Ende 2021 nach 50 Jahren der Baurechtsvertrag zwischen der politischen Gemeinde und der Genossenschaft, die das Schwimmbad betreibt, ausläuft. Das Sonnenrain wurde in den 1970er-Jahren auf Land der Gemeinde gebaut, das sie im Baurecht abgegeben hatte. Mit dem Auslaufen des Baurechtsvertrages fällt das Schwimmbad an sie heim, wie es in der Fachsprache heisst.

Die Kompromisslösung ist die beste

Drei Varianten standen zur Diskussion für die Zukunft des Schwimmbads: die Verlängerung des Baurechtsvertrags und damit die Weiterführung des jetzigen Systems, die Eingliederung des Schwimmbads in die Gemeindeverwaltung oder eine Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Schwimmbadgenossenschaft, geregelt durch eine Leistungsvereinbarung.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident von Wittenbach. Bild: Urs Bucher

Die Wahl fiel auf die letzte Variante. Gemeindepräsident Oliver Gröble bezeichnet sie nicht nur als «Kompromisslösung», sondern auch als «beste Lösung». Er sagt:

«Die Gemeinde hat damit mehr Kontrolle und Möglichkeiten zum Mitlenken.»

Das hätte sie zwar auch bei einer Eingliederung. Doch diese Variante habe mehrere Nachteile, betont Gröble. Das Schwimmbad müsse wirtschaftlich betrieben werden sowie schnell und agil auf Veränderungen reagieren können. «Das wäre schwierig, wenn es Teil der Gemeinde ist.» Die Prozesse in einer Verwaltung seien langsamer, Entscheidungen bräuchten mehr Zeit. Zudem wäre das Personal und damit der Betrieb teurer, weil bei der öffentlichen Hand andere Anstellungsbedingungen gelten.

Fixer Beitrag statt Defizitgarantie

Die Leistungsvereinbarung legt gemäss einem Beitrag im aktuellen Mitteilungsblatt die Rahmenbedingungen über die Führung des Schwimmbades fest und definiert, wer welche Leistungen erbringt. Demnach betreibt und unterhält die Schwimmbadgenossenschaft die Anlagen, trägt die laufenden Aufwendungen und übernimmt Einzelinvestitionen bis 50'000 Franken. Grössere Investitionen trägt die Gemeinde als Eigentümerin.

Die Gemeinde beteiligt sich zudem mit einem jährlichen fixen Betriebsbeitrag von 470'000 Franken. Das ist ein Paradigmenwechsel. Bisher gab die Gemeinde eine Defizitgarantie ab. In den letzten fünf Jahren überwies sie jedes Jahr zwischen 466'000 und 542'000 Franken. Nun gibt es grundsätzlich nur noch einen festen Betrag. Gröble sagt:

«Damit wollen wir auch ein wenig Druck aufsetzen, damit die Schwimmbadgenossenschaft wirtschaftlich arbeitet.»

Es werden keine Miet- und Pachtzinsen verrechnet

Er geht davon aus, dass 470'000 Franken pro Jahr reichen, die Höhe habe man mit der Schwimmbadgenossenschaft besprochen. Ob dem tatsächlich so ist, wird sich zeigen. Sonst müsse man dann mit Nachtragskrediten arbeiten, sagt Gröble. Zu diesem Beitrag hinzu kommt der Verwaltungsaufwand der Gemeinde von jährlich etwa 30'000 Franken. Denn auch künftig übernimmt die Gemeinde beispielsweise die Finanzadministration, den baulichen Unterhalt oder die Grünpflege. Leistungen, die der Genossenschaft nicht in Rechnung gestellt werden.

Auch Miet- und Pachtzinsen werden keine verrechnet. Damit verzichtet die Gemeinde auf weitere jährliche Einnahmen von geschätzt 180'000 Franken. Diese Beträge gelten aber trotzdem als Ausgaben und müssen deshalb im Abstimmungskredit eingerechnet werden. Darum entscheiden die Stimmberechtigten über einen Kredit von insgesamt 680'000 für den Weiterbetrieb des Schwimmbads Sonnenrain. «Uns ist wichtig, dass diese Beträge transparent sind», sagt Gröble.

Ein Nein wäre laut Gröble ein «Fiasko»

Was würde bei einem Nein zum Kredit passieren? «Das wäre ein Fiasko», sagt Gröble. Dann würden die Grundlagen fehlen, das Schwimmbad weiterhin zu finanzieren. «Es müsste schliessen.» Er ist jedoch zuversichtlich, dass es nicht so weit kommt. Das Schwimmbad sei beliebt, die Ausgaben dafür seien bei den Bürgerversammlungen nie Thema gewesen. Es gehe um die Lebensqualität in Wittenbach, betont Gröble. «Ich bin überzeugt, dass die Stimmberechtigten unseren Kurs mittragen.»