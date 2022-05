Die Sportwelt Gossau verdient ein Ja an der Urne

Abstimmung 56 Millionen Franken für die Sportwelt Gossau: Dieses Generationenprojekt verdient ein Ja an der Urne Die Gossauerinnen und Gossauer stimmen am 15. Mai über das erste Modul der Sportwelt ab. Das Projekt wurde lange vorbereitet und überzeugt. Der 56-Millionen-Kredit ist gut investiertes Geld. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Neues Hallenbad, neue Tribüne, neue Fussballplätze: So könnte das Gebiet Buechenwald in Gossau künftig aussehen. Visualisierung: PD

Es ist schon erstaunlich: Da entscheiden die Gossauer Stimmberechtigten über das grösste und teuerste Infrastrukturprojekt in der Geschichte. 56 Millionen Franken beträgt der Baukredit für das Modul 1 der Sportwelt, der am 15. Mai an die Urne kommt und mit dem die Sportinfrastruktur erneuert werden soll. Wo es um viel Geld geht, ist Widerstand meist nicht weit.

Eine organisierte Gegnerschaft gibt es aber trotz der riesigen Investitionssumme nicht. Das Stadtparlament segnete die Vorlage mit 30 zu 0 Stimmen ab, alle Ortsparteien von links bis rechts stehen hinter dem Projekt. In der Bevölkerung gibt es einzelne kritische Stimmen. Mehr aber nicht.

Sanierungen müssen so oder so gemacht werden

Das zeigt: Der Stadtrat hat gute Arbeit geleistet und legt ein durchdachtes Projekt vor. Geplant sind in diesem ersten von drei Modulen im Gebiet Buechenwald bis Ende 2025 ein neues Hallenbad, eine neue Fussballtribüne mit 600 Plätzen und Turm, neue Fussballfelder und Leichtathletikanlagen. Es gibt keine zusätzlichen Sportanlagen, bestehende werden ersetzt.

Und das ist bitternötig: Vor allem das Hallenbad Rosenau und die alte Fussballtribüne haben ihren Zenit erreicht oder sogar überschritten. Der Handlungsbedarf bei der Sportinfrastruktur ist ausgewiesen. Renovationen wären sowieso nötig. Der Stadtrat beziffert die Ohnehin-Kosten für die Einzelsanierungen der Anlagen auf mindestens 42 Millionen Franken. Klar: Das wäre günstiger als die 56 Millionen, über die nun abgestimmt wird.

Sportwelt hat klare Vorteile

Nur: Das Sportwelt-Projekt hat klare Vorteile. Ihm zugrunde liegt ein Gesamtkonzept, das über Jahre erarbeitet wurde und überzeugt. Beispielsweise können durch die Verlegung des Hallenbads von der Rosenau ins Gebiet Buechenwald Synergien mit dem Freibad genutzt werden. Zudem entstehen dort auch Begegnungs- und Bewegungsräume für die ganze Bevölkerung.

Es sollen Begegnung- und Bewegungsräume für die ganze Bevölkerung entstehen. Visualisierung: PD

Zu reden gibt der Verkehr, ein ewiges Thema in Gossau. Könnte es Mehrverkehr geben? Natürlich ist das möglich. Man baut neue und attraktivere Anlagen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese mehr Menschen anziehen. Gleichzeitig könnte man Sportanlagen an keinem idealeren Ort bauen. Der Bahnhof ist nur wenige Meter entfernt. Es werden nicht alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, doch die Voraussetzungen dafür könnten nicht besser sein.

Warum nicht ein gemeinsames Hallenbad?

Vereinzelt wurde in der Vergangenheit auch immer wieder bemängelt, dass man bei den Sportanlagen keine regionale Zusammenarbeit verfolgt habe. Bei den Kritikerinnen und Kritikern standen dabei jeweils finanzielle Überlegungen im Vordergrund. Könnte man zwischen Gossau und St.Gallen nicht gemeinsam ein neues Hallenbad bauen und die Kosten teilen? Immerhin muss auch die Gallusstadt in den nächsten Jahren in die Bäderinfrastruktur investieren.

Wer so argumentiert, der verkennt, dass es hier auch um eine Grundsatzfrage geht: Was soll eine Stadt wie Gossau – immerhin die viertgrösste Gemeinde im Kanton – der Bevölkerung bieten? Eine moderne Sportinfrastruktur vor Ort gehört da dazu. Zumal das Verdikt der Gossauerinnen und Gossauer klar ist: Im Jahr 2013 haben sich in einer Grundsatzabstimmung 80 Prozent dafür ausgesprochen, dass Gossau weiterhin ein Hallenbad betreiben soll. Das ist nicht überraschend: Gerade für die 1600 Schülerinnen und Schüler ist es ein grosser Vorteil, wenn die Sportanlagen in Geh- oder Velodistanz zu den Schulhäusern liegen. Ganz zu schweigen davon, dass dadurch die Attraktivität als Wohnort steigt.

Hallenbad ist der grösste Brocken

Keine Frage: Die Kosten für das erste Modul der Sportwelt sind hoch. Der grösste Brocken ist das neue Hallenbad mit 27,5 Millionen Franken. Gemäss dem Stadtrat kann der Stadthaushalt diese Investitionen tragen, zumal rund 30 Millionen bereits vorfinanziert sind. «Eine Steuererhöhung ist nicht erforderlich», heisst es in den Abstimmungsunterlagen. Es ist ein Versprechen, an dem sich der Stadtrat wird messen lassen müssen.

56 Millionen Franken sind viel Geld. In diesem Fall sind sie aber gut investiert. Das Sportwelt-Projekt wurde gründlich ausgearbeitet und verdient am 15. Mai ein Ja an der Urne. Die 18 000-Einwohner-Stadt Gossau braucht eine moderne Sportinfrastruktur – für die Schülerinnen und Schüler, die Vereine, die Sportlerinnen und Sportler und alle anderen. Das bekommt sie mit dieser Vorlage.

