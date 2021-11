Wiler Schüler schicken Lebensmittel mit Ballon in Himmel

Abschlussarbeit Bis der Schaumkuss platzt: Vier Wiler Maturanden lassen Lebensmittel in den Himmel steigen Vier Schüler des Wiler Berufsbildungszentrums schicken einen Wetterballon auf eine Reise über die Ostschweiz. Eine Maturaarbeit, die wortwörtlich am seidenen Faden hing. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 07.11.2021, 13.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild aus der Sonde zeigt den Bodensee aus rund 30'000 Metern. Bild: PD

Auf einem Fussballrasen in der Nähe von Kreuzlingen rollen vier Maturanden des Berufsbildungszentrums Wil am Samstagmittag einige Blachen aus. Nach und nach packen sie technisches Equipment, Kameras, eine Gasflasche und einige Kisten aus. Der 19-jährige Wattwiler Andri Camenisch erklärt, was hier vor sich geht: «Wir werden heute mit einem Wetterballon in die Stratosphäre fliegen und dabei Messungen für unsere Maturaarbeit machen.» In einer Styroporbox haben die vier Tüftler Messinstrumente, Kameras und GPS-Tracker installiert. Nach und nach werden die Instrumente bereitgelegt und der Ballon mit Helium aufgeblasen.

«Auf den Bildern, welche die Kameras aufzeichnen, soll zu sehen sein, wie sich die UV-Strahlung und der atmosphärische Druckunterschied auf 30'000 Metern auf einen Schaumkuss, eine Ampulle Wein und eine Packung Kaugummi auswirken», schwärmt Camenisch. Der Wein soll durch die Strahlung einen käsigen Geschmack bekommen und der Schaumkuss soll explodieren. «Wenn der Mohrenkopf nicht explodiert, lassen wir ihn mit Feuerwerk explodieren», witzeln die Schüler.

Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner

Die wirkliche Herausforderung sei es aber, den korrekten Kurs des Ballons zu berechnen. Die vier Schüler, die die technische Berufsmaturiätsschule besuchen, mussten aus dem Gewicht der Sonde die optimale Menge Helium für den Auftrieb berechnen. Ebenso anhand der Wetterdaten den Kurs, den der Ballon zurücklegen wird, bis er schliesslich in der Stratosphäre platzt und mit einem Fallschirm zurück zur Erde fliegt. «Wir hoffen, dass der Ballon in etwa zwei Stunden von hier am Bodensee über dem Toggenburg platzt und irgendwo in Hinwil landet», sagt der 20-jährige Julian Imper aus St.Gallen und zeigt den berechneten Kurs auf seinem Laptop.

1500 Franken für einen Ballon

Nach rund zwei Stunden Aufbau ist es so weit: Der Ballon hat rund 80 bar Helium drin und kann das Gewicht der rund 1.5 Kilogramm schweren Sonde tragen. Die vier Schüler tragen den Ballon etwas weiter aufs Spielfeld hinaus und lassen ihn schliesslich steigen. Schnell fliegt der Ballon hinauf und wird zu einem winzigen Punkt. «Jetzt können wir einfach hoffen, dass keine Vögel den Ballon als Beute anschauen und ihn angreifen», witzelt Michael Steinbacher aus Wattwil und schaut dem Ballon nach. Bei den vieren ist die Anspannung zu spüren. Rund 1500 Franken hat das Projekt gekostet. Das Geld haben sie unter anderem von zwei Sponsoren und von Freunden und Bekannten bekommen. «Wir hoffen einfach, die Sonde kehrt zur Erde zurück», sagt Julian und macht einige letzte Bilder vom Ballon mit seiner Drohne.

Die vier Tüftler mit ihrem Ballon kurz vor dem Start. Bild: Raphael Rohner

Da der GPS-Sender nur einige Kilometer weit Empfang hat, verschwindet das Ortungssignal des Ballons nach kurzer Zeit. Camenisch schaut dem Ballon hinterher: «Dann wissen wir erst in etwa zwei Stunden wo er herunterkommen wird. Hoffentlich nicht irgendwo auf einem See oder in einem unwegsamen Gebiet – das wäre dann dümmer.»

Ballon fliegt viel weiter als berechnet

An der Sonde haben die Schüler ein Schild mit ihren Telefonnummern angebracht: «Achtung! Ungefährliches Wetterexperiment», steht da. Diese Plakette erzielt ihren Zweck bestens. Rund zwei Stunden nach dem Start meldet sich eine Familie aus Hausen am Albis, dass sie die Sonde auf einem Feld gefunden haben – rund 25 Kilometer weiter als geplant. Auf dem Weg zum Landeplatz sagt Camenisch am Telefon: «Wir sind unheimlich gespannt, was die Sonde für Daten aufgezeichnet hat und was sie für Bilder gemacht hat. Auch die Route, die die Sonde zurückgelegt hat, werden wir auswerten, sofern sie noch heil ist.»



Der Wetterballon hat eine Höhe von 29'655 Metern erreicht und dabei atemberaubende Bilder gemacht. Die vier Schüler sind überglücklich, auch wenn der Schaumkuss nicht wie geplant explodiert ist. «Wir hätten eben doch Feuerwerk nehmen sollen», sagt Camenisch mit einem zufriedenen Lachen im Gesicht.