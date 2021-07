Kindegärtnerin geht nach 33 Jahren in Pension

Abschied «Wie am Kinderfest»: 150 Personen begleiten eine Rotmöntler Kindergärtnerin auf ihrem letzten Arbeitsweg Fast ihr ganzes Berufsleben hat Barbara Widmer im selben Rotmöntler Kindergarten gearbeitet. Am Freitag war ihr letzter Arbeitstag. Aus dem Weg zum Kindergarten wurde ein Umzug durch die Strassen. Marlen Hämmerli 09.07.2021, 17.00 Uhr

Barbara Widmer wird am Freitagmorgen von einem kleinen Empfangskomitee begrüsst. Bild: Michel Canonica

Ihren allerletzten Arbeitsweg tritt Barbara Widmer nicht alleine an. An diesem Freitag stehen in Rotmonten alle Spalier, verabschieden sich von der 64-Jährigen und begleiten sie ein Stück: Nachbarn, Freundinnen und Freunde, Kinder und Jugendliche, die zu ihr in den Chindsgi sind. Erwachsene, die bei ihr waren und deren Kinder später ebenfalls zu «Frau Widmer» in den Kindergarten gingen. Immer an der Goethestrasse 15. 33 Jahre lang.

Alle sind eingeweiht, vom Ehemann Werner Widmer bis zu einer Mutter, die jetzt im Bündnerland wohnt. Für den Abschied fährt sie mit ihren Töchtern extra nach St.Gallen. Nur der Hauptgast ahnt nichts – wie es sich für eine gute Überraschungsparty gehört. Das OK, bestehend aus drei Müttern, hat 250 Flyer verteilt. Damit alle informiert sind und sich niemand über den Lärm beschwert. Um 7.25 Uhr steht draussen an der Rilkestrasse ein Grüppchen parat, ausgerüstet mit Ballonen, Tröten und einem Schild «Wir werden Sie vermissen». Drinnen hält Werner Widmer seine Frau auf, sie dürfe das Haus nicht vor 7.30 Uhr verlassen.

Mit dem Velo – wie immer, aber ganz anders

Dann läuten ein paar der Kinder. Barbara Widmer öffnet die Tür, ist erst verdutzt, dann zu Tränen gerührt:

«So gut, so gut! Jetzt muss ich Nastüechli holen.»

Die Freude steht Widmer ins Gesicht geschrieben. Hier schüttelt sie Hände, dort umarmt sie jemanden. Dann geht es los mit dem Velo wie all die Jahre. «So ist sie jeden Tag gefahren», erzählt ihr Mann. «Ob es geschneit oder geregnet hat, ob es eisig war – immer.» Weit kommt Barbara Widmer nicht. Schon an der nächsten Ecke warten rund zehn Kinder und zehn Erwachsene. Empfangen sie mit Applaus, Jubel und Rasseln. «Der Auflauf ist ja unglaublich», ruft Widmer aus.

Werner Widmer begleitet seine Frau ebenfalls. Diese fährt auch an diesem Tag mit dem Velo zum Kindergarten an der Goethestrasse. Bild: Michel Canonica

Weiter geht es die Strassen entlang. Links und rechts hängen rote, gelbe, blaue Ballone. Jemand hat gar eine Girlande gebastelt und über die Strasse gespannt:

Bild: Marlen Hämmerli

Hier und da schaut jemand aus dem Fenster, ein Mann filmt von einem Balkon, unten an der Strasse steht eine ganze Gruppe. Und weiter geht es mit Umarmungen, Händeschütteln und herzlichen Worten. Jemand witzelt: «Heute hast du einen langen Arbeitsweg.» Eine Bekannte eilt vorbei und ruft: «So herzig! Ich gönn' es dir.» Der Velokorb von Widmer ist bald voll mit Sonnenblumen und Rosen. Jetzt füllen sich ihre Arme:

«Nicht mal zur Hochzeit habe ich so viele Blumen bekommen.»

Der Velokorb füllt sich mit Blumen, vor allem Sonnenblumen. Diese sollen an diesem wolkigen Tag die Sonne ersetzen. Bild: PD

Gegen 150 Personen nehmen Abschied

Am Ende sind es gegen 150 Personen, die zum Abschied kommen. Die Kindergartenkinder von Barbara Widmer warten am Ziel, vor dem Kindergarten. Sie stehen Spalier, singen und lassen Konfettibomben platzen, als ihre Kindergärtnerin vorbeigeht. Im Garten hängt ein langes Plakat:

«Wir sagen Danke fürs Schuhezubinden, Zuhören, Turnen, ermuntern.»

Die Kindergartenkinder warten schon auf Frau Widmer. Bild: PD

Am Abend zuvor war der Abschied in der Schule. «Ich dachte, ich hätte es hinter mir», sagt Widmer. Von der Überraschung habe sie nichts geahnt.

«Es kamen immer noch mehr Leute. Wie am Kinderfest.»

Sie ist selbst im Quartier aufgewachsen, an der Iddastrasse. Ging hier in den Kindergarten und kehrte später als Kindergärtnerin zurück. 1988 zog sie an die Rilkestrasse und übernahm an der Goethestrasse. Zu einer Zeit, in der es nicht üblich war, dass Mütter arbeiteten. Widmer tat es trotzdem. «Mein älterer Sohn und ich hatten gleichzeitig unseren ersten Tag im Kindergarten.»

Ihre Kinder waren damals zweieinhalb und vier Jahre alt. Widmer arbeitete zu 50 Prozent. War der Chindsgi um 11 Uhr aus, eilte sie nach Hause und kochte Zmittag. Das Kinderhüten teilte sie sich mit einer Freundin, die selbst drei Kinder hatte. «Ich musste mich immer rechtfertigen und man schimpfte mich eine Rabenmutter.», erzählt Widmer und tut das mit einem Schulterzucken ab.

Als ein Bauer in den Gartenhag fuhr

Barbara Widmer ist eine Person, die die Welt und das Leben umarmt, tut, was sie möchte, immer aktiv ist – so viel ist schnell klar. Und für Widmer war schnell klar, dass sie Kindergärtnerin werden möchte. «Ich liebe Kinder, habe gerne Ferien, bin sportlich und kreativ.» Grafikerin oder Krankenschwester standen bei der Berufswahl ausserdem zur Debatte. Aber nur ein Beruf verband alle ihre Vorlieben.

Die ersten Jahre arbeitete Widmer in Muolen. Da sei ein Bauer mal in den Gartenhag gefahren, weil er der Kindergärtnerin aus der Stadt nachschauen musste. Nach sieben Jahren wechselte sie nach Rotmonten. Über die 40 Berufsjahre begleitete sie rund 420 Mädchen und Buben. Wen wundert's, ist das Haus an der Goethestrasse voller Erinnerungen. Räbeliechtli schnitzen mit den Vätern, Marroni verkaufen mit den Kindern und jeden Freitag ging's in den Wald.

Mit all dem ist jetzt Schluss. «Jetzt muss ich erst mal zu mir finden», sagt die angehende Pensionärin. Müde wirkt sie nicht, sondern energiegeladen. Mit dem Velo ans Meer, wandern und joggen gehen, ins Fitness und an der Gewerbeschule einen Workshop besuchen – Widmer hat viele Pläne.

Und vielleicht tritt sie den Weg von der Rilkestrasse an die Goethestrasse 15 wieder einmal an. Widmer steht auf der Liste für Stellvertretungen. «Einfach anrufen», ruft sie dem Schulleiter zu, der ebenfalls zum Abschied gekommen ist. «Wenn ich zu Hause bin, komme ich.» Sagt's und verschwindet im Chindsgi, um mit den Kindern zu feiern: den Start der Sommerferien, den letzten Tag im Kindergarten, ihren eigenen Abschied.