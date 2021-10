Die letzte Ingenbohler Schwester verlässt Gossau

Abschied «Sie waren sehr wichtig für Gossau»: Die Ingenbohler Schwestern engagierten sich 163 Jahre in der Stadt – nun geht die Letzte Am Sonntag wird die letzte Ingenbohler Schwester in Gossau in einem Gottesdienst verabschiedet. Die Schwestern haben viele Spuren hinterlassen. Viele Jahre setzte sich die Ordensgemeinschaft für die Kranken ein und engagierte sich in der Bildung. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 22.10.2021, 17.00 Uhr

Von 1905 bis 1971 trugen die Ingenbohler Schwestern die Verantwortung für das Marienheim des katholischen Arbeiterinnenvereins. Heute befindet sich dort eine Spielgruppe. Bild: Michel Burtscher

Wenn am Sonntag in der Andreaskirche der Gottesdienst beginnt, endet eine Ära. Dann wird die 82-jährige Schwester Sebastia nach 23 Jahren in Gossau verabschiedet. Damit verlässt die letzte Ingenbohler Schwester die Stadt. 163 Jahre lang war die Ordensgemeinschaft hier tätig. «Die Ingenbohler Schwestern waren sehr wichtig für Gossau», sagt Pater Andy Givel. «Nicht nur, weil sie Arbeiten gemacht haben, die sonst niemand übernehmen konnte oder wollte, sondern weil sie auch sonst im Alltag der Menschen präsent waren.»

Schwester Sebastia in einem Bild aus dem Jahr 2006. Bild: Trix Niederau

Die Nonnen lebten nicht zurückgezogen in ihrem Schwesternhaus. Man sah sie in Gossau, nahm sie wahr – vor allem früher, als noch mehr von ihnen hier waren. Schwester Sigberta mit ihrem roten Flitzer, Autonummer 1919, war ein bekanntes Bild. Ebenso wie Schwester Sebastia mit dem weissen Schleier auf dem Velo. Die Ingenbohler Schwestern seien innerhalb der katholischen Bevölkerung «fest verankert, beliebt und angesehen» gewesen, schreiben Karl Eschenmoser, Wolfgang Göldi und Karl Schmuki im Buch «Gossau im 20. Jahrhundert».

Ohne die Schwestern gäbe es wohl keine Maitlisek

Pater Andy Givel. Bild: Lisa Jenny

Rund 300 von ihnen haben im Laufe der Zeit in Gossau gewirkt. Die ersten kamen im Jahr 1858. Die Gemeinde holte sie für die Leitung des damaligen Bürgerheims im Espel, später übernahmen sie auch die Verantwortung für das dortige Weisenheim. Von 1905 bis 1971 führten die Schwestern beispielsweise auch das Marienheim des katholischen Arbeiterinnenvereins.

Wieso die Gossauer auf die Schwestern aus dem schwyzerischen Ingenbohl kamen, ist heute schwer nachzuvollziehen. «Vielleicht gab es persönliche Kontakte», mutmasst Givel. Jedenfalls haben sie danach immer mehr Aufgaben übernommen, waren in der Kranken- und Betagtenpflege oder in der Bildung tätig.

Die Maitlisek in Gossau. Bild: Ralph Ribi (19. Dezember 2017)

So wäre die Maitlisek ohne die Ingenbohler Schwestern wohl nie gegründet worden. Das jedenfalls schrieb Lokalhistoriker Karl Schmuki in einer Chronik zum 100-jährigen Geburtstag der Institution. Dass die Schwesterngemeinschaft im Jahr 1912 angefragt wurde, die Schule zu führen, sei naheliegend gewesen. Seit 1872 war sie an der Arbeitsschule der Katholischen Primarschule und später auch an der Gemeinderealschule tätig, ab 1883 leitete sie die katholische Kleinkinderschule.

Viele Einwohner haben einen Bezug zu den Schwestern

Während der ersten 50 Jahre seien die Mädchen – mit Ausnahme einiger weniger Aushilfslehrkräfte sowie der Gesangslehrer – von jeweils bis zu sechs Lehrschwestern aus Ingenbohl unterrichtet worden, so Schmuki. Dies änderte sich danach ganz allmählich: Die Zahl der Schwestern an der Maitlisek sei ab den Siebzigerjahren kontinuierlich zurückgegangen. Die Letzte verliess die Schule 2008.

«Viele Gossauerinnen und Gossauer haben irgendeinen Bezug zu Ingenbohler Schwestern», sagt Andy Givel. Weil sie zu ihnen in den Kindergarten oder in die Schule gingen, sie selbst oder Angehörige von ihnen gepflegt wurden oder weil sie ihnen in der Pfarrei begegneten. Die Schwestern hätten die Menschen begleitet von der Wiege bis zur Bahre. Givel betont:

«Mir ist in den letzten Wochen bewusst geworden, wie wichtig solche Gemeinschaften für einen Ort wie Gossau sind und was verloren geht, wenn sie ihn verlassen.»

Der erste Gossauer Preis ging an die Schwestern

Dabei wusste man in Gossau durchaus, was man an den Ingenbohler Schwestern hatte. Nicht umsonst wurden sie 1987 mit dem ersten Gossauer Preis überhaupt ausgezeichnet. Der Gemeinderat schrieb in seiner Begründung, die Schwestern seien während Jahrzehnten ohne Entschädigung und seit einigen Jahren gegen Bezahlung eines sehr bescheidenen Teillohnes praktisch rund um die Uhr in einer Siebentagewoche für die Kranken in Gossau tätig gewesen.

So berichtete das «Tagblatt» im Jahr 1987 über die Verleihung des ersten Gossauer Preises an die Ingenbohler Schwestern. Bild: Archiv St.Galler Tagblatt

Tausende Besuche haben sie pro Jahr gemacht. Sie hätten sich aber nicht nur um die Kranken gekümmert, sagte Alex K. Fürer, der damalige Präsident der Verkehrskommission, die für den Gossauer Preis zuständig war. Sie hätten auch immer wieder geholfen, versteckte Armut zu lindern. Denn es gebe immer noch Leute, die sich scheuten, die öffentliche Fürsorge in Anspruch zu nehmen.

Der Einsatz von Ordensschwestern für die Krankenpflege in Gossau begann mit dem Vertrag vom Dezember 1894, abgeschlossen zwischen dem Krankenverein und der Generaloberin der Schwestern vom heiligen Kreuze Ingenbohl. Der Krankenverein verpflichtete sich, den Schwestern eine Wohnung und zudem genügend Brennmaterial sowie 500 Franken pro Jahr für die Bekleidung und andere Bedürfnisse bereitzustellen. Im Jahr 2015, als Schwester Sigberta Gossau verliess, endete dieser Einsatz.

Schwester Sigberta im Jahr 2010. Bild: Michel Canonica

Viele Gossauerinnen in Gottes Diensten unterwegs

Doch nicht nur Gossau profitierte von den Ingenbohler Schwestern, sondern auch umgekehrt. So waren in den 1950er-Jahren nicht weniger als 120 Gossauerinnen im Dienste des Instituts der Schwestern vom Heiligen Kreuz tätig, wie es im Buch «Gossau im 20. Jahrhundert» heisst. Ihre Schul- und Erziehungstätigkeit in der Fürstenländer Metropole habe auch für die Gemeinschaft reife Früchte getragen.

Oft waren die Schwestern mehrere Jahrzehnte in Gossau tätig. Als Folge des Rückgangs der Klostereintritte hätten sie sich später jedoch sukzessive aus dem Schuldienst und den sozialen Tätigkeiten zurückziehen müssen. Viele ihrer Aufgaben wurden mit der Zeit von der Gemeinde oder anderen Institutionen übernommen. Der Rückzug, der schon vor einiger Zeit begann, nimmt nun sein Ende mit dem Abschied von Schwester Sebastia. Dieser Moment habe etwas Endgültiges, sagt Andy Givel.

«Man sollte die Hoffnung zwar nie aufgeben, aber ich glaube nicht, dass in nächster Zukunft wieder eine Ingenbohler Schwester nach Gossau kommt.»

Abschiedsgottesdienst für Schwester Sebastia: 24. Oktober, 10.30 Uhr, Andreaskirche. Es gilt 3G.