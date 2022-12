Abschied «Im kleinen Berg muss man alles ein wenig anders machen»: Sandro Parissenti blickt auf seine Zeit als Gemeindepräsident zurück Sandro Parissenti (Mitte) gibt das Berger Gemeindepräsidium Ende Monat nach sechs Jahren ab. Der 38-Jährige erzählt, worauf er besonders stolz ist, warum er manchmal auch Abfallsäcke verkauft hat und weshalb er niemals in einer anderen Gemeinde kandidieren würde. Interview: Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Ende Monat verlässt Sandro Parissenti das Gemeindehaus in Berg nach sechs Jahren. Ralph Ribi (12. Dezember 2022)

Die Gemeinde Berg sei ein Bijou, dem man Sorge tragen müsse, sagte Sandro Parissenti, als er 2017 das Gemeindepräsidium in der kleinen St.Galler Gemeinde übernahm. Seit sechs Jahren leitet der 38-Jährige inzwischen die Geschicke Bergs. Ende Dezember ist nun Schluss, Parissenti gibt sein Zepter ab.

Sie sind noch diesen Monat Bergs Gemeindepräsident. Wie geht es Ihnen?

Sandro Parissenti: Ich bin schon emotional. Es ist aber sehr situativ. Ich schliesse ein Kapitel meines beruflichen Lebens ab. Es fühlt sich an wie ein Staffellauf: Du übergibst den Stab und bist künftig nur noch Zuschauer. Da kommt Wehmut auf und an der ausserordentlichen Bürgerversammlung Ende November musste ich schon mit den Tränen kämpfen. Gleichzeitig freue ich mich aber auf das, was kommt.

Haben Sie schon begonnen, Ihr Büro zu räumen?

Nein. Es sind intensive letzte Tage. Derzeit beschäftigt mich unter anderem die Übergabe. Ich bin dabei, alles zu dokumentieren, damit es mein Nachfolger möglichst leicht hat. Ich versuche, viele Projekte noch abzuschliessen, und bin daher froh, dass die Bevölkerung Ende November nun doch noch Ja zu einer Kita gesagt hat. Das war eine Herzensangelegenheit.

Was werden Sie vermissen?

Eigentlich alles. Am meisten aber die Begegnungen mit der Bevölkerung sowie die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und meinem Team auf der Verwaltung und der Schule. Und auch die Vielfältigkeit des Berufs. Die Bandbreite ist enorm gross, vor allem in so einer kleinen Gemeinde. Dadurch, dass wir so ein kleines Team auf der Verwaltung sind, verkauft der Gemeindepräsident manchmal auch Abfallsäcke am Empfang. Das ist halt typisch Berg.

Zur Person Zwei Jahre lang lebte Sandro Parissenti in Berg, als er Ende 2015 für den Gemeinderat kandidierte. Drei Monate war der gebürtige Rheintaler danach im Amt, als er sich für das Gemeindepräsidium bewarb. Als einziger Kandidat wurde der Parteilose, der als Marketings- und Verkaufsleiter in der Telekommunikationsbranche tätig war, im Herbst 2016 ins Amt gewählt. 2017 trat der Vater einer heute zwölfjährigen Tochter und eines elfjährigen Sohnes die Nachfolge von Paul Huber an. 2018 wurde Feuerwehroffizier Parissenti Mitglied der heutigen Mitte. (woo)

Trotz allem verlassen Sie die Gemeinde. Wieso?

Weil es der richtige Moment ist. Die Gemeinde ist gut aufgestellt, bestens gerüstet für die Zukunft und der Gemeinderat sowie auch die Verwaltung sind ein super Team. Wir haben zusammen viel erreicht, das macht mich stolz. Für mich war immer klar, dass ich dann gehen will, wenn es gut ist. Für mich ist zudem der Zeitpunkt für etwas Neues gekommen. Ich merke, dass ich immer stärker am Verwalten bin. Das entspricht nicht meinem Naturell.

Wo schlagen Sie Ihr neues berufliches Kapitel auf?

Ich werde ab Januar bei der St.Galler Staatskanzlei als Programmmanager Digitale Transformation tätig sein. Als ich im März meinen Rücktritt bekanntgab, wusste ich noch nicht, wohin es mich zieht. Ich hatte bisher aber immer das Glück, dass die Aufgaben mich finden. So war es auch dieses Mal. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung.

Ihnen ist Partizipation ein grosses Anliegen. So konnten die Bergerinnen und Berger im Rahmen von verschiedenen Projekten Anregungen einbringen. Finden Sie, dass die Gemeinde unter Ihnen diesbezüglich einen grossen Schritt gemacht hat?

Ich würde nicht von einem grossen, sondern von einem riesigen Schritt sprechen. Es geht dabei aber nicht nur um die unterschiedlichen Mitwirkungstools, die wir geschaffen haben, sondern um die Haltung aller Gemeindemitarbeitenden und des Gemeinderats. Es ist wichtig, dass die Gemeinde Verständnis für die Bevölkerung und deren Anliegen hat.

Wichtig ist Ihnen auch Digitalisierung. Sie haben beispielsweise einen Whatsapp-Infodienst eingerichtet.

Mir geht es primär nicht einfach um Digitalisierung, sondern vor allem um Prozessverbesserung. Besonders auf einer Verwaltung kann man gewisse Prozesse extrem effizient machen. Digitale Mittel können hierbei wertvoll sein, müssen es aber nicht unbedingt. Es geht also nicht darum, einfach alles zu digitalisieren, sondern dass man Prozesse hinterfragt. Ein grosser Meilenstein in Berg war sicher die Einführung der Geschäftsverwaltungssoftware.

Sandro Parissenti wollte immer wissen, wo der Schuh in der Bevölkerung drückt. Ralph Ribi (12. Dezember 2022)

Haben Sie Berg modernisiert?

Ja. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich nicht aus dem Verwaltungskontext gekommen bin, sondern aus der Privatwirtschaft. Dort erlebst du die Welt einfach anders. Ich bin zudem jemand, der ausserhalb der Box denkt, das war oft nützlich.

Berg ist infolge mehrerer Bauprojekte gewachsen. Als Sie 2017 antraten, lebten 823 Einwohnerinnen und Einwohner im Dorf, bis Ende Jahr sollen es 980 sein. Wie wichtig ist Wachstum?

Wachstum ist für Berg wichtig. Man muss aber differenzieren zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum. Es bringt der Gemeinde nichts, wenn jedes Stück Wiese mit Einfamilienhäusern bebaut wird. Es ist aber auch nicht sinnvoll, nur Einzimmerwohnungen zu bauen. Berg soll qualitativ mit einer guten Mischung an Wohnraum wachsen.

Sie hofften stets, dass die dörfliche Nähe trotz des Wachstums erhalten bleibt. Ist der Dorfcharakter in Berg noch vorhanden?

Auf jeden Fall. Ein aktuelles Beispiel: An der Bürgerversammlung waren rund 20 Prozent der Stimmberechtigten anwesend – darunter auch einige Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger. Auch die Dorfanlässe sind immer gut besucht. Wichtig war sicher, dass die Bauprojekte etappenweise realisiert werden.

Trotz Wachstum ist Berg, gemessen an der Bevölkerungszahl, immer noch die kleinste Gemeinde im Kanton. Hat es Sie nie gereizt, eine grössere Gemeinde zu führen?

Nein. Ich wurde in den vergangenen Jahren von verschiedenen Gemeinden angefragt. Für mich war ein Wechsel aber nie eine Option. Die Grösse ist genau das, was mich anspricht. In Berg gibt es keine Ortsparteien, kein Parteigeplänkel, es geht nicht um Politik, sondern um die Sache. Die Wege sind kürzer, alles geht schneller. In grösseren Gemeinden besteht die Gefahr, dass die Abläufe träger sind. Im kleinen Berg muss man alles ein wenig anders machen. Das hat mich immer gereizt.

Eine andere Gemeinde zu führen, ist auch künftig keine Option?

Nein.

Das klingt überzeugt. Kein «Sag niemals nie»?

Nein, ich habe immer gesagt: wenn Gemeindepräsident, dann nur in Berg.

Sie haben 2020 für den Kantonsrat kandidiert. Streben Sie dort nach wie vor einen Sitz an?

Nein, auch dieses Kapitel ist abgeschlossen.

«Wir sind Berg»: Sandro Parissenti ist stolz darauf, was der Gemeinderat in den vergangenen Jahren geleistet hat. Ralph Ribi (12. Dezember 2022)

Ende 2019 konnten die Sanierung und Erweiterung des Primarschulhauses Brühl und damit eine langjährige Geschichte abgeschlossen werden. Ein Höhepunkt Ihrer Amtszeit?

Was genau ein Höhepunkt war, ist schwierig zu sagen. Das Projekt war und ist aber sehr wichtig für die Gemeinde. Es war lässig, als alles fertig war, es hat viel Energie gekostet.

Aufgrund des 6,3 Millionen Franken teuren Projekts mussten 2018 die Steuern um acht Prozentpunkte auf 136 Steuerprozent erhöht werden. Nun soll der Steuerfuss im Frühling 2023 auf 129 Prozent purzeln. Ihr Abschiedsgeschenk?

Nein. Der Gemeinderat kam aufgrund der Finanzplanung zum Schluss, dass eine Steuersenkung jetzt sinnvoll ist. Letzten Endes machen diese Prozentpunkte aber nicht viel aus. Ich glaube, der Steuerfuss spielt nicht so eine grosse Rolle. Die Leute wohnen in Berg, weil es ihnen hier gefällt.

Sie haben sich in den vergangenen Jahren für eine zusätzliche Buslinie durch Berg eingesetzt, haben als Alternative ein Mitfahrbänkli aufgestellt. Wurmt es Sie, dass die Linie immer noch nicht Realität ist?

Ja, klar. Diese Linie wird einen grossen Mehrwert schaffen. Geplant ist sie, die Zusage haben wir – bleibt also einfach abzuwarten auf Dezember 2023.

Auf Ihrem Stuhl wird ab 2023 Peter Imthurn (parteilos) sitzen. Er war wie schon Sie 2016 der einzige Kandidat. Wieso interessieren sich nicht mehr Personen für diesen Job?

Vielleicht wegen der Grösse der Gemeinde, es gibt schlicht nicht so viele potenzielle Kandidatinnen oder Kandidaten. Und ich glaube, dass die Wohnsitzpflicht einige Personen von ausserhalb abschreckt. Ich kann zwar verstehen, weshalb es diese im Kanton St.Gallen gibt. Bei kleinen Gemeinden frage ich mich manchmal aber, ob diese nicht auch hemmend wirkt.

Ihr Vorgänger Paul Huber schenkte Ihnen bei der Amtsübergabe einen Schirm, damit Sie nie im Regen stehen müssen. Geben Sie Peter Imthurn auch etwas? Oder nur gute Ratschläge?

Ja, aber das kann ich hier jetzt nicht verraten, sonst ist die Überraschung hin. Ratschläge gebe ich nicht. Wenn Peter meine Meinung wissen will, kann er mich natürlich immer anrufen. Aber ich werde ihm bestimmt nicht erklären, wie er was machen soll. Er muss seine Rolle finden und es so machen, wie es für ihn stimmt. Nur so kann er authentisch sein.

