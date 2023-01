Abschied vom Dreiklanghorn – letzte Fahrt von Fritz Huber

Abschied «Dü-da-do» tönt es nur noch aus dem Handy: 2468 Likes für Postautochauffeur Fritz Huber Der Thaler Fritz Huber ist nach über 50 Jahren bei der Post in Pension gegangen; viele Jahre war er Postautochauffeur. Seine Postautofreunde haben ihm auf Facebook einen würdigen Abschied bereitet. Rita Bolt Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Fritz Huber aus Thal hatte im Dezember seine letzten Arbeitstag bei der Post - nach über 50 Jahren. Bild: Ralph Ribi

Dü-da-do, Dü-da-do, das Dreiklanghorn ertönt. Es ist aber nur der Klingelton von Fritz Hubers Handy. Das Dreiklanghorn hat ihn lange Zeit begleitet, denn der 66-Jährige war 17 Jahre und fünf Monate Postautochauffeur. Ist er ein bisschen wehmütig, wenn er das Horn nur noch als Klingelton hört? «Nein, überhaupt nicht», sagt der Thaler, der über 50 Jahre bei der Post gearbeitet hat und winkt ab. Vor 25 Jahren habe er noch viel mehr «Postblut» gehabt als heute. Er erklärt warum: Die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden sei heute längst nicht mehr so gross wie früher. Huber hat es am eigenen Leib erfahren. Nach 50 Jahren Post-Zugehörigkeit sei er sang- und klanglos in Pension gegangen. Niemand habe ihm zum Dienstjubiläum gratuliert, weder der Chef noch die Direktion. «Wo ist da die Wertschätzung geblieben?», fragt Huber. «Ein kleines Geschenk oder ein Schreiben wäre angebracht gewesen.»

Umso erstaunter war er über den Wirbel auf Facebook seiner Postautofreunde. «Letzte Postautofahrt vom Fritz Huber nach über 50,8 Dienstjahren bei der Post am 10. Dezember 2022», steht geschrieben. Da sind Fotos von einem lachenden Huber mit «seinem» Postauto zu sehen. Der Beitrag wurde mit 2468 «Gefällt mir» und 180 Kommentaren quittiert.

Fritz Huber war hauptsächlich mit einem Postauto der PU Schwizer Goldach auf der Strecke 242 unterwegs; Rheineck, Thal, Rorschach, Goldach, Untereggen, St.Gallen. «Ich habe meine Arbeit immer gerne gemacht», sagt der frisch Pensionierte. Manchmal musste er auch die Direktkurse 240, Rorschach-St.Gallen, oder 241, Rorschacherberg-St.Gallen fahren. Obwohl Huber pensioniert ist, wird er ab Februar für etwa acht Monate wieder in die Fahrerkabine steigen: Dieses Mal aber für Bus Ostschweiz. Er werde jeweils von Altstätten nach Buchs als Bahnersatz unterwegs sein.

Huber hat die AHV noch nach Hause gebracht

Der Thaler war in verschiedenen Bereichen tätig. Angefangen hat er als uniformierter Briefträger. «Die Ausbildung zum Briefträger dauerte ein Jahr. Und nur wer Schweizer Bürger und militärdiensttauglich war, konnte überhaupt Briefträger werden.» Alle Briefträger haben einen Hut getragen – ähnlich eines Militärhuts – und ein graues Hemd.

Erinnerung an sein gelbes «Dienstfahrzeug». Bild: Ralph Ribi

Ab 1975 hat Huber Briefe und Päckli in Thal verteilt. 1976 war er kurze Zeit in St.Gallen, 1978 in Zelg-Wolfhalden. «Damals haben wir das AHV-Geld noch persönlich überbracht und manchmal auch ein schönes Trinkgeld bekommen», erinnert sich Huber. «Unterwegs war ich mit in einem VW Käfer.» 1982 hat er ins Transportwesen gewechselt und war als Lastwagenchauffeur in St.Gallen unterwegs. 1998 wurden die PTT (Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe) dann aufgelöst und die Aufgaben der Schweizerischen Post und der Swisscom übertragen; innerhalb der Post wurden neue Geschäftsbereiche gegründet. 2004 erfolgte die Reorganisation beim Transportdienst. «Die Stimmung bei den Arbeitnehmern war sehr schlecht. Die damalige Chefetage in St.Gallen wollte uns billig loswerden.» Die Gewerkschaften hätten es versäumt, die Chauffeure genauer zu informieren. Er hätte die Post verlassen können, sei aber geblieben, weil die Sozialleistungen gut gewesen seien.

Huber hat angefangen, Postauto zu fahren. Sein oberstes Gebot sei immer die Sicherheit der Fahrgäste gewesen. Er erinnert sich, dass er einmal ein schönes Trinkgeld erhalten habe, weil er einer vermögenden Frau die Tasche gebracht habe, die liegengeblieben sei. Er habe viel Lob von den Fahrgästen erhalten und wenn er mal grundlos beschimpft worden sei, habe er sich seine Sache gedacht und gelächelt – so wie jetzt.

Das Ehepaar hat sich in der Postkantine kennengelernt

Fritz Huber ist in Thal aufgewachsen, weggezogen und im November des vergangenen Jahres wieder nach Thal zurückgekehrt, in jenes Haus (Schoggihüsli), das seine Mutter damals von seinem Grossonkel erworben hatte. Der Vater von drei erwachsenen Kindern fährt nicht nur gerne Postauto, sondern verbringt auch gerne Zeit auf dem Wasser. Er hat ein Boot in Altenrhein und ist Mitglied des Fischereivereins Altenrhein. «Ich bin ein Hobbyfischer», sagt er und erzählt, dass er schon oft im Norden gefischt habe. In Island haben Huber und seine Fischerkollegen zwischen 300 und 400 Kilogramm Fische gefangen, diese zur Verarbeitung in eine Fabrik gegeben und mit nach Hause genommen. In Alaska habe er einmal einen 1,1 Meter langen und 16 Kilogramm schweren Lachs gefischt. Huber zeigt ein Foto und sagt: «Diese weinrote Jacke, die ich trage, war einmal Bestandteil einer Postuniform.»

Die Post-Geschichte ist für Fritz Huber zu Ende erzählt. Die Postauto-Uniform samt Hut von 1972 und Krawatte hänge er jetzt definitiv an den Nagel. Unterdessen ist seine Frau nach Hause gekommen. Die beiden haben sich in der Postkantine kennengelernt. Die Post hat ihnen Glück gebracht.

