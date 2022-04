Neues Kapitel für den Rorschacher Schatzsucher

Abschied Der Schatzsucher geht in Pension: Richard Lehner tritt kürzer, aber nicht ab Rorschach ist wohl die erste und bislang einzige Stadt, die sich im Jahr 2009 einen städtischen Schatzsucher leistete. Richard Lehner ist nicht nur deshalb weit über die Region hinaus bekannt. Auch als Redaktor der «Rorschacher Zeitung», Mediensprecher von WWF-Schweiz, Leiter der städtischen Bibliothek, Programmgestalter der Kleinkunstbühne Kleberei und Buchautor hinterlässt er Spuren. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Richard Lehner, der Leiter der Bibliothek Rorschach-Rorschacherberg, geht in den Ruhestand. Bild: Ralph Ribi

Es riecht betörend nach Café in der Pasticceria La Vela. Vor den grossen Scheiben quält sich der Verkehr an der Baustelle vorbei und ein Bagger gräbt sich in die Tiefe. Die temperamentvolle italienische Bedienung verdreht die Augen und schimpft «Mamma Mia, dieser Baulärm, den ganzen Tag». Richard Lehner sitzt am Tisch, nimmt farbige Notizbüchlein aus seiner Tasche, sieht sich das Treiben im Café mit einem Schmunzeln an und widmet sich mit einem Lächeln seinem Gegenüber. Er strahlt eine ansteckende Ruhe aus und rasch wird klar, das Wort Hektik kommt in seinem Wortschatz vermutlich gar nicht vor.

Aktuell leitet er die Bibliothek Rorschach-Rorschacherberg, bereitet das Programm für die Kleberei vor, schreibt an einem neuen Buch und widmet sich seiner Kommunikationsfirma. Ganz schön stressig, könnte man glauben, doch das kann Lehner nicht bestätigen. «Die Arbeit ist für mich keine Belastung. Ich mache das, was ich gerne tue, und wenn ich Lust habe, dann mach ich auch mal einen halben Tag Pause.»

Ein Detektiv für materielle und geistige Schätze

Über die Region hinaus bekannt wurde Richard Lehner, als Rorschach 2009 einen offiziellen Schatzsucher engagierte. Fortan war er als eine Art positiver Detektiv, der nach Schätzen fahndet, sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgeht und die Geschichten hinter den Kulissen der Fundstücke freilegt, unterwegs. Im ersten Moment rümpften viele die Nase, auch der damalige Stadtpräsident, doch mit jedem gehobenen Schatz wurde sichtbarer, wie Menschen eine neue Identität zu Rorschach entdeckten und wieder stolz sind auf ihre Stadt.

Seine Ernennung zum Rorschacher Schatzsucher fand 2009 die Aufmerksamkeit von in- und ausländischen Medien. Bild: Rudolf Hirtl

Richard Lehner (1957) wuchs in Rorschach auf, absolvierte eine Lehre als Typograf, bildete sich weiter in Öffentlichkeitsarbeit, arbeitete bei Radio Aktuell, wo er zu den Moderatoren der ersten Stunde gehörte, und bei der «Rorschacher Zeitung» unter anderem zusammen mit Silvan Lüchinger, Edgar Oehler und Marco Volken. Seine erste Buchpublikation, der «Rorschacher WC-Führer» (1996), war sozusagen seine Abschlussarbeit bei der Zeitung. Im Anschluss daran war er von 1996 bis 2008 Mediensprecher bei WWF Schweiz. Lehner sagt:

«Ich war damals 50 Jahre alt und mir wurde bewusst, da kommt noch etwas, da muss noch etwas sein.»

Er machte sich mit einer Kommunikationsfirma selbstständig und profitierte dabei davon, wie er sich heute zurückerinnert, von seinem grossen Netzwerk. «Ich musste also nicht bei null beginnen, sondern hatte schon früh erste sichere Aufträge.»

Für zwei Jahre der höchste Bibliothekar der Schweiz

Vor elf Jahren begann er seine Arbeit in der Stadtbibliothek, die damals noch hinter der Pfarrkirche zu finden war. Im Jahr 2013 zügelte die Bibliothek dann ins Treppenhaus und es kam die Partnerschaft mit der Nachbargemeinde Rorschacherberg dazu. In der Bibliothek hat er zuerst buchstäblich den Staub von den Büchern geblasen. Er beendete die Katalogisierung mit Schreibmaschine und verpasste der Bibliothek, als einer der ersten in der Schweiz, ein elektronisches Zugangssystem.

Die Urkunde zum vermutlich ungewöhnlichsten Job der Schweiz. Bild: Rudolf Hirtl

Heute steht die Bibliothek topmodern da. Es ist ein neues Bibliothekssystem eingeführt, es gibt eine Ausleihstation und sie ist der Digitalen Bibliothek Ostschweiz (dibiost.ch) angeschlossen, wo Bücher, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften sowie eine Auswahl an Musik und Videos zum Download bereitstehen.

Während zweier Jahre (2017/2018) war Richard Lehner sogar der höchste Bibliothekar der Schweiz, als er den Verband Schweizer Bibliotheken präsidierte, im Vorstand war er dort schon seit 2013 tätig. «Die Verbandsarbeit hat auch in Rorschach geholfen, etwa durch den Kontakt mit anderen grossen Bibliotheken.»

Die Hälfte der 10’000 Bücher ausgetauscht

Rorschach ist eine multikulturelle Stadt. Das macht sich auch bei den Nutzerinnen und Nutzern bemerkbar. «Es ist spannend zu beobachten, wie die verschiedenen Kulturkreise die Bibliothek nutzen», sagt Lehner und fügt an:

«Oft werden Bücher mit Redewendungen ausgeliehen, um die Schweizer Eigenheiten besser zu verstehen.»

Als Besonderheit hat die Rorschacher Bibliothek auch Bücher für Leute mit Leseschwächen im Angebot. Richard Lehner arbeitet dabei eng mit der HPV zusammen. Entgegen der verbreiteten Meinung glaubt er nicht, dass heute weniger gelesen wird. Nur habe sich das Leseverhalten in Richtung Onlinemedien verschoben. Aus diesem Grund werde etwa mit Flyern auch regelmässig daran erinnert, «die Bibliothek ist nach wie vor da».

Die Bibliothek sei einer der letzten Orte, wo man keine Nummer ziehen müsse, wie etwa bei der Post. Man könne in den Büchern stöbern, sich mit Leuten unterhalten und wieder gehen, ohne etwas ausleihen zu müssen. Es sei eine Herausforderung, die Leute neugierig zu halten. Daher sollte es keine Ladenhüter in der Bibliothek haben, Bücher sollten ständig aussortiert werden. Lehner sagt:

«Wir haben über 10'000 Bücher. Die Hälfte davon haben wir während meiner Zeit ausgewechselt.»

Hätte er einen Wunsch frei, dann könnten die Leute in die Bibliothek kommen, wann immer sie möchten. Die Menschen seien heute sehr individuell unterwegs, daher könne die Zukunft nur sein, eine Bibliothek während sieben Tagen in der Woche 24 Stunden offen zu halten. Funktionierende Modelle habe das Bibliotheksteam in Holland und Deutschland angeschaut. «Wir wären bereit für eine derartige Öffnung, nur die äussere Eingangstüre müsste dafür technisch noch angepasst werden.» Nicht nur Bibliotheken müssten sich den heutigen Ansprüchen bezüglich Öffnungszeiten anpassen, der Detailhandel im Gesamten müsse sich diesem Thema widmen, um erfolgreich sein zu können.

Am 27. April wird Richard Lehner 65 Jahre alt und pensioniert. Ab heute übernimmt Imelda Natter die Leitung der Bibliothek. Noch bis zu seinem Geburtstag ist Lehner «voll dabei», wie er sagt. Er hat also noch eine Gefühlsschonfrist. «Ich werfe keinen sentimentalen Blick zurück», sagt er. «Ich bin stolz darauf, dass ich meine Handschrift hinterlassen und was ich zusammen mit meinem Team geschaffen habe. Ich übergebe die Bibliothek mit einem guten Gefühl und ich bin gespannt darauf, was meine Nachfolgerin für neue Ideen einbringen wird.» Er freue sich wahnsinnig auf die Pensionierung, denn er dürfe nach wie vor Sachen machen, die ihn freuten. Zeit mit den Enkelkindern zu verbringen, gehöre sicher auch dazu.

Die Idee für ein neues Buch ist da

Richard Lehner hat bereits folgende Bücher publiziert: «Rorschacher WC-Führer» (1996), «Badhütte Rorschach – Geschichte(n) über dem Wasser» (2003), «Feldmühle – Geschichten von Arbeitern, einem Patron, von Mädchen und einer Stadt» (2007), «Eisenbahner-Quartier Rorschach» (2009) und «Blindenwelten» (2009). Nun ist er dabei, sich in ein neues Thema einzuarbeiten und einzulesen. Wird daraus tatsächlich ein Buch, dann wird es aufgrund des Krieges in der Ukraine eine unerwartete Aktualität haben.

