Abschied «Der beste Job der Welt»: Bernhard Keller blickt auf seine Zeit als Muoler Gemeindepräsident zurück Über 17 Jahre lang war Bernhard Keller der Mann für alles in Muolen. In dieser Zeit hat sich in der kleinen Gemeinde einiges verändert. Ende Monat tritt der Gemeindepräsident nun zurück. Der 44-Jährige über Erfolge, Kühe und Krisen und warum er sich darauf freut, die Abende einfach einmal in Trainerhosen zu Hause verbringen zu können. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Nur noch vier Tage im Amt: Am 31. März räumt Gemeindepräsident Bernhard Keller seinen Chefsessel im Muoler Gemeindehaus. Belinda Schmid (24. März 2022)

Die Nachricht kam überraschend: Im vergangenen August gab Bernhard Keller bekannt, dass er Ende März sein Amt als Muoler Gemeindepräsident abgeben wird. Nach über 17 Jahren. Für ihn sei klar gewesen, dass er diesen Job nicht bis zur Pension machen werde. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen. Der Entscheid sei ihm aber nicht leichtgefallen, sagte der 44-Jährige, der sein geliebtes Muolen stets mit viel Hingabe und Herzblut regierte und immer zeigen wollte, dass seine Gemeinde nicht einfach ein Bauernkaff ist.

Nun sind es nur noch wenige Tage bis zu seinem Abschied. Dass ihm dieser nicht leichtfällt, ist offensichtlich. Während des Abschiedsinterviews muss sich der Mitte-Politiker das eine oder andere Mal kurz zusammennehmen, damit ihn die Emotionen nicht übermannen.

Zur Person Über 17 Jahre lang wird Bernhard Keller Muolens Gemeindepräsident gewesen sein, wenn er am 31. März zurücktritt. Der 1977 geborene Mitte-Politiker absolvierte eine Verwaltungslehre in Niederhelfenschwil und war anschliessend auf dem Grundbuchamt in Alt St. Johann tätig. 1999 trat er die Stelle als Ratsschreiber und Grundbuchverwalter in Muolen an. Der begeisterte Guggenmusiker war erst 27 Jahre jung, als er 2005 das Gemeindepräsidium übernahm. 2017 übernahm der verheiratete Vater dreier Kinder im Primarschulalter zudem die Geschäftsführung der St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP). (woo)

Sie sind nur noch wenige Tage Muoler Gemeindepräsident. Wie geht es Ihnen damit?

Es ist viel Wehmut dabei. Gleichzeitig ist aber alles noch etwas unwirklich. Wenn ich mir vorstelle, was ich alles noch erledigen will, graut es mir ein Stück weit. Ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag eine Stunde Zeit zu haben, um beispielsweise in Ruhe Akten zu ordnen. Unter anderem durch den Ukraine-Krieg, der auch Auswirkungen auf Muolen haben wird, kam ich bisher schlicht nicht dazu.

Sie leiten am Montag zum letzten Mal eine Bürgerversammlung. Was bedeutet es Ihnen, dass Sie nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nun noch einmal die Chance dazu haben?

Für mich war die Bürgerversammlung immer das Highlight des Jahres. Dass ich nun noch einmal eine abhalten darf, freut mich wirklich sehr. Als Gemeindepräsident war ich immer den Bürgerinnen und Bürger verpflichtet. Es ist deshalb schön, dass man sich nun wieder physisch treffen kann. Es wird höchste Zeit.

«Für mich war die Bürgerversammlung immer das Highlight des Jahres», sagt Bernhard Keller. Bild: Belinda Schmid (24. März 2022)

Was werden Sie vermissen?

Allen voran sicher mein tolles Team in der Verwaltung. Und auch die vielfältigen Aufgaben und der Umgang mit den verschiedenen Menschen im Dorf, welche die unterschiedlichsten Probleme haben. Zuhören und dann gemeinsam Lösungen finden – das ist es, warum Gemeindepräsident der beste Job der Welt ist.

Und was werden Sie nicht vermissen?

Ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr jeden Abend geschäftlich auf der Piste sein muss. Das habe ich während Corona kennen und auch schätzen gelernt. Nach Hause kommen, die Trainerhose anziehen und mit der Familie Znacht essen – das war neu. Zuvor besuchte ich wöchentlich drei bis vier Sitzungen oder Anlässe am Abend.

Es machte aber immer den Eindruck, dass Sie all die gesellschaftlichen Verpflichtungen mit Freude wahrgenommen haben. Sogar Ihre Hochzeit 2009 wurde zu einem Dorffest mit 400 Gästen und Leuten aus der Gemeinde.

Ich erinnere mich daran, dass der Journalist, der damals vor Ort war, total geflasht war. Und ja, ich habe diese Anlässe gerne besucht und bin ja auch gerne unter Leuten. Aber es war schön, in den vergangenen zwei Jahren zu sehen, was es sonst noch so gibt. Ich werde zudem nicht jünger.

Präsidiale Hochzeit in Muolen: 2009 heirateten Bernhard Keller und Stephanie Keller-Germann. Rund 400 Leute waren der Einladung im Mitteilungsblatt gefolgt, um dem frisch vermählten Paar zu gratulieren. Bild: Hannes Thalmann (29. August 2009)

Was hat denn Ihre Frau zu Ihrem Rücktritt gesagt?

Sie hat sich gefreut. Als «First Lady» war sie in den vergangenen Jahren auch immer etwas ausgestellt. Ohne sie und ihre Rückendeckung hätte ich die vergangenen Jahre nicht geschafft.

17 Jahre sind eine lange Zeit. Wie hat sich Muolen seit Ihrem Amtsantritt verändert?

Es hat sich vieles verändert. Ich könnte über jedes Projekt eine halbe Stunde referieren und ganze Bücher füllen. Muolen hat auf der Infrastrukturebene vieles erreicht, sei es im Abwasser-, Strassen- oder im Schulbereich. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren gut zehn Millionen in die öffentliche Infrastruktur investiert. Etwas, was sich ebenfalls stark gewandelt hat, ist die Interaktion zwischen Verwaltung und Bürgern, wenn ich an all die Mitwirkungsverfahren oder auch Zufriedenheitsanalysen denke. Früher war das nie ein Thema. In der Verwaltung hat sich natürlich aufgrund der Digitalisierung vieles verändert.

Damals war er Grundbuchverwalter und Ratsschreiber: Bernhard Keller in seinem Büro auf der Gemeindeverwaltung Muolen. Das Bild stammt aus dem Jahr 1999. Bild: Rudolf Steiner (20. Oktober 1999)

Auf was sind Sie besonders stolz?

Auf unseren neuen Mehrzwecksaal, den wir seit der Einweihung 2019 leider noch nicht oft nutzen konnten. Ein Meilenstein war 2015 auch die Einführung der Einheitsgemeinde. Stolz bin ich auf unser ökologisches Vernetzungsprojekt oder unsere Broschüre für die Bekämpfung von Steingärten, die von mehreren Gemeinden kopiert wurde. Gerne erinnere ich mich auch an das 850-Jahr-Jubiläum, dass wir 2005 mit einem grossen Fest feierten. Ich begegne heute noch Leuten mit Helfershirts von damals, was mich sehr freut und ebenfalls stolz macht.

2019 konnte der neue Mehrzwecksaal in Muolen eingeweiht werden. Bild: Ralph Ribi

In den 17 Jahren konnten Sie den Steuerfuss mehrmals senken, insgesamt um 35 Prozentpunkte. Am Montag dürfte wie vorgeschlagen eine weitere Reduktion um zwei Prozentpunkte erfolgen. Das macht doch sicher auch zufrieden.

Das ist so. Die Systematik des Finanzausgleichs spielte uns da sicher jeweils in die Hände. Aber man darf sich trotzdem nur das leisten, was man auch vermag. Dank einem haushälterischen Umgang mit dem Geld war es uns jeweils möglich, zu investieren und trotzdem mit den Steuern runterzugehen.

Muolen ist dank reger Bautätigkeit auch immer etwas gewachsen. 2015 sagten Sie: «Wir haben zwar immer noch mehr Kühe als Einwohner, aber wir holen auf.» Wie sieht es denn heute aus?

Am 31. Dezember 2021 zählte Muolen 1234 Einwohnerinnen und Einwohner. Bei den Kühen sind es aktuell 1329. Also immer noch etwas mehr. Aber: Wir haben aufgeholt und holen weiter auf. Ich sage aber immer: Wachstum ja, aber mit Bedacht.

Ein weiterer Höhepunkt für Bernhard Keller, der jeweils auch im OK ist: die jährliche Viehschau in Muolen. Bild: Hanspeter Schiess

Als Gemeindepräsident mussten Sie auch mit einigen Krisen umgehen. 2007 wütete beispielsweise der Feuerbrand, 2009 schaffte es Muolen in die Schlagzeilen, als in einem Jugendlager die Schweinegrippe ausgebrochen war, zudem brannte es mehrmals. Wie gingen Sie jeweils damit um?

Ich habe einige heftige Schicksalsschläge und Krisen erlebt. Es gab mehrere Brände und auch Unfälle mit Todesfolge, bei denen die Rettungskräfte im Einsatz waren. Das geht einem nahe. Das sind auch Dinge, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Jetzt zum Schluss kam noch die Coronakrise, in der wir uns neu organisieren mussten. Solche Ereignisse werden mir bleiben. Ich hatte jeweils das Glück, dass ich immer ein gutes Team um mich hatte.

Auch hier gab's ein Fest: Die Gemeinde Muolen feierte 2011 «ihre» Miss Ostschweiz Patricia Rimle. Bild: Hanspeter Schiess

Welche Tipps haben Sie Ihrem Nachfolger Florian Hafner (Mitte) gegeben?

Ich habe ihm auf einer Tour de Muolen einige Orte gezeigt und Geschichten erzählt. Tipps an sich habe ich ihm nicht gegeben. Ich finde, er soll befreit und unbeeinflusst starten können. Ich selber hatte das Glück, dass ich keinen Vorgänger hatte, der dauernd mitreden wollte. Ich habe Florian Hafner versprochen, dass auch ich ihm nicht ins Handwerk pfuschen werde. Ich bin überzeugt, dass er seinen Weg geht.

Bernhard Keller gratuliert seinem Nachfolger Florian Hafner nach dessen Wahl. Bild: Reto Martin (31. Januar 2022)

Ihr Name fiel immer wieder, wenn in den Nachbargemeinden das Gemeindepräsidium frei wurde. Sie winkten stets ab. Verspüren Sie nicht doch noch die Lust, nach Muolen eine grössere Gemeinde zu führen?

Es ist nicht so, dass mich das nie gereizt hätte. Es wären auch Optionen dagewesen. Ein Umzug war aber nie ein Thema. Mir und meiner Familie gefällt es sehr in Muolen, das wollte ich nicht aufs Spiel setzen. Aktuell steht ein Wechsel in eine andere Gemeinde nicht zur Debatte. Ich will aber nicht ausschliessen, dass ich irgendwann wieder kandidiere.

Was haben Sie nun ab dem 1. April vor?

Ich bleibe Geschäftsführer der St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten und erhöhe mein Pensum auf 70 Prozent. Zudem werde ich im Rechts- und Projektberatungsbereich tätig sein und überlege mir, eine Weiterbildung zu machen. Ansonsten lasse ich es auf mich zukommen und freue mich auf mehr Familienzeit. Ich denke, es ist auch okay, ein paar Monate etwas zu verschnaufen. Hausmann werde ich aber nicht (lacht).

