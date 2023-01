Rettungsaktion greift nicht - Stadtfest Rorschach abgesagt

Absage Vergebliche Rettungsaktion: Das Rorschacher Stadtfest findet nicht statt Der Vorstand des Vereins Stadtfest Rorschach hat sich in den vergangenen Monaten intensiv um eine Nachfolgeregelung bemüht. Vergeblich, denn laut OK-Präsident Rolf Niederer fanden sich für vakante Vorstandsposten keine Kandidatinnen oder Kandidaten. Die Absage des Stadtfests 2023 sei daher nur konsequent. Weshalb die Hoffnung dennoch lebt. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 27.01.2023, 17.00 Uhr

Das Stadtfest Rorschach findet dieses Jahr nicht statt – es droht das definitive Aus für den Traditionsanlass am See. Bild: Michel Canonica (Juni 2019)

Zweifelsfrei sei er enttäuscht, dass sich keine Nachfolge ergeben habe, sagt Rolf Niederer, Präsident Verein Stadtfest Rorschach. Er sei aber auch dankbar dafür, in den vergangenen Monaten mit Interessentinnen und Interessenten einen persönlichen Austausch gehabt zu haben. Die individuellen Gründe für die Absagen könne er vollumfänglich nachvollziehen und er habe vollstes Verständnis dafür. «Dementsprechend bin ich auch nicht verbittert. Im Gegenteil: ich habe grossen Respekt, dass sich die Interessentinnen und Interessenten aus freien Stücken ein konkretes Bild über die Ausgangslage und die Anforderungen verschafft haben. Und wer weiss, vielleicht lässt sich für das Jahr 2024 doch noch eine Nachfolge finden.»

Von Herzen habe sich das OK gewünscht, eine bessere Botschaft in der Öffentlichkeit platzieren zu können. «Obwohl wir sie in unserer langjährigen Tätigkeit und bei unseren pflichtbewussten Entscheidungen stets berücksichtigt haben, hat uns die Realität schlussendlich nun doch eingeholt», so Niederer.

Wichtige Ämter bleiben unbesetzt

Welche Positionen wären besetzt gewesen, welche blieben bis am Schluss offen? «Für das Präsidium sowie für die erforderliche Vorstandsfunktion des Kassiers haben wir trotz intensiver Bemühungen keine Nachfolge finden können. Für den Aktuar hätte sich eine Besetzung abgezeichnet. Allerdings unter der Prämisse, dass alle Vorstandsfunktionen besetzt gewesen wären.» Für die Besetzung weiterer bedeutsamer Ressorts, wie Bau, Festwirtschaft oder Marketing-/Sponsoringaktivitäten hätten sie leider ebenfalls keine Zusagen erhalten.

Rolf Niederer, Präsident Verein Stadtfest Rorschach. Bild: PD

Laut Niederer wollten drei Personen das Stadtfest als Helfer respektive Helferin unterstützen. Die Übernahme einer Vorstands- oder einer Ressortverantwortung war für diese Personen keine Option. Solche «freie» Helferinnen und Helfer seien ungemein wichtig, daher seien die Unterstützungsangebote auch wertvoll und verdankenswert. Niederer betont: «Für die Aufrechterhaltung des Vereins reichen sie nicht aus. Für eine konforme und zweckbestimmte Vereinsführung müssen unseres Erachtens zumindest die Vorstandsfunktionen personell besetzt sein.»

Ehrenamtliches Engagement ist immens hoch

Wieso ist das OK nicht über seinen Schatten gesprungen und hat das Fest ein letztes Mal organisiert? «Die mit der Frage verbundene Metapher könnte dazu verleiten, den Organisationsaufwand kleiner darzustellen, als er in Tat und Wahrheit ist. Fest steht: Unser ehrenamtliches Engagement für die Organisation des Stadtfests war in der Vergangenheit immens hoch», sagt Niederer.

An den Beweggründen, die im vergangenen Jahr zum Rücktritt geführt hätten, habe sich denn auch nichts geändert. «Wir haben bereits damals erkannt, dass uns für die neuerliche Organisation des Stadtfests im Jahr 2023 die Zeit fehlen würde.» Zudem bringe das Sprichwort zum Ausdruck, etwas zu tun, obwohl es der eigenen Überzeugung widerspreche. Auch dieses Bild passt in seiner persönlichen Wahrnehmung nicht in die aktuelle Situation. «Wir haben uns nicht aus Überzeugung gegen das Stadtfest entschieden, sondern mit Überzeugung für andere, teils persönliche, Prioritäten ausserhalb dieses Ehrenamtes entschieden.»

Leichter Hoffnungsschimmer bleibt

Wie gross muss die Vorlaufzeit sein, um das Fest auf die Beine zu stellen?

Rolf Niederer sagt dazu: «In der Regel haben wir etwa im Oktober des Vorjahres mit den konkreten Vorbereitungsarbeiten begonnen. Gerade für die Sicherstellung der baulichen Infrastruktur und des Festwirtschaftsbetriebs waren wir mit unseren wichtigsten Zulieferern und Partnern jeweils frühzeitig im Kontakt. In der Sommerzeit finden in der Region zahlreiche andere Grossanlässe statt, was für die Beschaffung der Infrastruktur bedeutsam ist. Ebenso haben wir uns jeweils frühzeitig mit den teilnehmenden Vereinen ausgetauscht, um den Festbetrieb respektive das Rahmenprogramm zu regeln. Eine Ausnahme stellte das Stadtfest 2022 dar: Nach der Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen haben wir das Stadtfest mit kürzerer Vorlaufzeit realisiert; allerdings mit einem reduzierten Programm.»

Die Zukunft des Vereins Stadtfest Rorschach sei zum heutigen Zeitpunkt unklar. Angesichts einzelner Unterstützungsangebote wäre es nach Ansicht des heutigen Vorstands verfrüht, den Verein bereits an der Hauptversammlung vom 10. März dieses Jahres aufzulösen. Der Verein soll zumindest bis ins Jahr 2024 bestehen bleiben. Dazu habe sich der heutige Vorstand bereiterklärt, in einer quasi stillstehenden Funktion den Verein befristet aufrechtzuerhalten. Niederer sagt: «Allenfalls entsteht in der breiten Öffentlichkeit bis Ende 2023 konkreteres Interesse, den Verein in eine Zukunft zu führen. Wir nehmen Unterstützungsangebote gerne entgegen. Fest steht aber bereits heute: Sollte sich bis Ende Jahr weiterhin keine Nachfolgelösung abzeichnen, wird der Verein an HV im März 2024 aufgelöst.»

