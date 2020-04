Ableger des Open Air St.Gallen findet nicht statt – drei Viertel des Programms von «Musig uf de Gass» standen Das Festival Musig uf de Gass bietet Newcomern eine Bühne. Doch dieses Jahr muss es aufgrund des Coronavirus abgesagt werden. Marlen Hämmerli Aktualisiert 17.04.2020, 16.30 Uhr

«Musig uf de Gass» bietet Nachwuchskünstlern aus der Ostschweiz eine Plattform. Bild: PD/Daniel Gassner

Das Festival Musig uf de Gass findet jeweils einige Wochen vor dem St.Galler Open Air statt. Normalerweise jedenfalls, doch nicht dieses Jahr. Wie am Freitag bekannt wurde, haben die Veranstalter das Festival wegen des Coronavirus abgesagt. Die Absage wird vor allem Newcomer enttäuschen, denn «Musig uf de Gass» bietet vor allem ihnen eine Bühne. Sie hätten am Samstag, 30. Mai in der St.Galler Innenstadt und diversen Clubs auftreten sollen.