Stiftung Suchthilfe war 2020 wegen Corona besonders gefordert

Abhängigkeit Zwischen Diskriminierung und Solidarität: So hat Corona die Suchthilfe in St.Gallen auf den Kopf gestellt Personen mit Sucht gehören in der Coronapandemie zur Risikogruppe. Zu Ansteckungen kam es in St.Gallen aber nicht. Warum, zeigt ein Blick in den Jahresbericht der Stiftung Suchthilfe. Marlen Hämmerli 21.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Randständiger im Kantipark: Während Corona hielten sich hier bis zu 50 Personen auf. Bild: Urs Jaudas

Die Coronapandemie trifft die Stiftung Suchthilfe sowie ihre Klientinnen und Klienten besonders. Das zeigt ein Blick in den Jahresbericht 2020, der jetzt erschienen ist.

Es ist Mitte März 2020. Die Gassenküche im Linsebühl und der Treffpunkt vom Blauen Engel im Katharinenhof müssen wegen der Pandemie ihren Aufenthaltsbereich schliessen. Personen, die kein Zuhause haben oder in prekären Wohnsituationen leben, verlieren damit ihre Aufenthaltsmöglichkeit. Damit gehen soziale Kontakte verloren, Rückhalt und Unterstützung, sagt Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe.

«Da macht sich ein Gefühl breit, keinen Ort für sich zu haben.»

Regine Rust leitet die Stiftung Suchthilfe seit Anfang 2021.

Die Gassenküche bietet fortan Take-away an und für Personen in Quarantäne oder Isolation Heimlieferung. Ab Mitte Mai, mit dem ersten Lockerungsschritt, können Gassenküche und Katharinenhof ihre Aufenthaltsbereiche wieder öffnen, wenn auch mit Einschränkungen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) reagiert und erlässt eine Sonderregelung. Damit bleiben Gassenküche und Katharinenhof im zweiten Lockdown offen.

Mit der Schliessung von Gassenküche und Katharinenhof werden Kantipark und Calatrava-Halle umso wichtiger. «Das war für unsere Leute die Rettung», sagt Rust und meint damit die Klientinnen und Klienten. Zeitweise halten sich bis zu 50 Personen im Park auf.

«Hätte es geregnet wie diesen Sommer, wäre es schwierig geworden.»

Trotzdem kommt es zu keinen Ansteckungen oder Problemen mit Passanten und Pendlern – dank Fernunterricht und Homeoffice. Die Randständigen dürfen ausnahmsweise den ganzen Park nutzen, da in der Kantonsschule am Burggraben kein Präsenzunterricht stattfindet. Die Stühle werden mit Abstand zueinander aufgestellt, mit Hinweistafeln ausgestattet und in Vierergruppen an Bäume gekettet.

Viele der Suchtkranken haben eine Vorerkrankung, gehören also zur Coronarisikogruppe. «Unser oberstes Ziel war es, dass sich niemand von unseren Mitarbeitern oder Klienten ansteckt», sagt Rust. Einerseits aus Fürsorge, andererseits, um die Angebote aufrechtzuerhalten.

Das hat geklappt. Unter den Klientinnen und Klienten, die Langzeit betreut werden, hat sich gemäss Jahresbericht niemand angesteckt. Drei Mitarbeiter erkrankten, gaben das Virus aber nicht intern weiter. Wie das gelang? «Wir waren sehr, sehr diszipliniert.» Maskenpflicht, Abstand halten, Hände waschen.

In der Gassenküche gibt es für wenig Geld eine warme Mahlzeit. Sie ist aber auch ein Treffpunkt und ein Ort, wo Randständige sich aufwärmen. Bild: Mareycke Frehner (21. November 2017)



Die Durchsetzung habe viel von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefordert, sagt Rust. «Da musste man dieselbe Person 50-mal am Tag darauf hinweisen, dass er die Maske nach dem Trinken wieder aufzieht.» Nun sei die Maskenpflicht aber tief verankert – sie gilt in Gassenküche und Katharinenhof bis heute.

Gerade zu Beginn ist die Ungewissheit belastend, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht. Suchtkranke sorgen sich um ihre Gesundheit, befürchten eine noch grössere Isolation und fragen sich, was eine allfällige Quarantäne für ihre Drogensucht bedeutet. Die Sorgen führen zu grosser Verunsicherung. Dazu kommt Druck von aussen. Beim Anblick der Randständigen im Kantipark oder bei der Calatrava-Halle fragten sich manche Passantinnen und Passanten: «Was machen die? Halten sie sich an die Regeln?»

Dazu kommt Diskriminierung. Laut Regine Rust war diese vor allem am Anfang der Pandemie und gegen Jahresende ausgeprägt. «Man unterstellt den Suchtkranken, sie seien ein Risiko für andere Leute.» Einige Personen hätten diese Meinung lautstark kundgetan.

«Das ist sehr schmerzhaft. Für unsere Klienten und für uns.»

Besonders trifft die Pandemie heroinabhängige Personen, die in einer Substitutionsbehandlung sind. Diese gehen in Therapie und erhalten dafür legal Ersatz für die Droge. Die täglichen Kontakte geben Struktur, fallen mit der Pandemie aber weg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Suchthilfe greifen zu allen Mitteln, um die Beziehung aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass jemand vereinsamt: Telefon, Social Media, Videokonferenz.

Zudem wird eine Gesetzesänderung nötig, damit Personen in Behandlung nicht trotz Erkältung zur Abgabe kommen. Mit der Änderung ist es den Fachpersonen möglich, mehr Medikamente aufs Mal mitzugeben. Personen in Quarantäne oder Isolation liefern sie die Medikamente nach Hause.

Zu Beginn befürchten die Verantwortlichen, wegen Corona könnten die Spenden zurückgehen. Die Gassenküche ist spendenfinanziert, also auf Solidarität angewiesen. Und diese bleibt trotz Krise gross: Restaurants überlassen der Gassenküche Lebensmittel, die sie selbst wegen der Schliessung nicht mehr gebrauchen können. Ein Grossunternehmen spendet eine grosse Menge Osterhasen, als eine Aktion wegen der Pandemie ausfällt. Geschäftsleiterin Regine Rust sagt: «Mein Bild vom ersten Lockdown sind Osterhasen.» Auch Private spenden Lebensmittel, Schuhe, Kleider, Geld.

2020 melden sich bei der Suchtfachstelle 324 Personen neu für eine Beratung. Im Vergleich zu 2019 ist das ein deutlicher Anstieg um 40 Personen. Rust sagt: «Das Bedürfnis nach Beratung ist hoch.»

Sucht wird häufig durch eine psychische Belastung ausgelöst – die Coronapandemie war für viele psychisch belastend. Rust rechnet denn auch dieses Jahr mit einem Anstieg bei den Beratungen. Schon im ersten Halbjahr 2021 habe die Suchtfachstelle einen Anstieg verzeichnet. «Im August, nach den Sommerferien, wird die Zahl wieder nach oben schiessen.»