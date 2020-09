«Abgesagt wurde genug»: Während viele Viehschauen dieses Jahr nicht stattfinden, werden in der Region St.Gallen trotz Corona die schönsten Missen gekürt Beide Appenzeller Kantone haben die diesjährigen Viehschauen wegen des Coronavirus abgesagt. In der Region St.Gallen hingegen werden die traditionellen Anlässe teilweise durchgeführt. In Mörschwil trafen sich Bauern, Besucher und Braunvieh am letzten Samstag, in Eggersriet und Andwil finden die Viehschauen noch statt. Perrine Woodtli 25.09.2020, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herausputzen für die Viehschau in Mörschwil. Michel Canonica (19. September 2020)

Jeden Herbst locken sie jeweils zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und für viele Viehzüchter sind sie der Höhepunkt im Jahreskalender: Die traditionellen Viehschauen, an denen unter anderem die schönste «Miss» gekürt wird. Dieses Jahr fallen die meisten Schauen aber coronabedingt ins Wasser. In Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden beispielsweise wurden gleich alle Anlässe abgesagt. Auch in anderen Kantonen wird diesen Herbst darauf verzichtet.

Anders sieht es in der Region St.Gallen aus. Obwohl auch hier Viehschauen abgesagt wurden, unter anderem in St.Gallen, Waldkirch, Muolen und Häggenschwil, will man in anderen Gemeinden nicht darauf verzichten. So findet diesen Samstag in Eggersriet eine Viehschau statt, am 7. Oktober in Andwil. In Mörschwil ging der Anlass bereits am Samstag über die Bühne:

Viele Bauern kamen diesmal auch von weiter her

Rund 500 Besucherinnen und Besucher sowie 200 Kühe haben sich am vergangenen Samstag auf Heini Strickers Hof in Mörschwil getummelt. Bereits seit 1993 findet die Viehschau bei ihm statt. Während die Erwachsenen die Tiere begutachteten, fachsimpelten und in der Festwirtschaft verweilten, vergnügten sich die Kleinen im Streichelzoo, auf der Strohburg und mit bunter Zuckerwatte.

Heini Stricker, Mörschwiler Landwirt und Mitorganisator der Viehschau. Johannes Wey

Es sei ein wunderbarer Tag gewesen, sagt der 52-Jährige. «Die Leute haben es geschätzt, dass wir die Viehschau durchgeführt haben.» Auffallend sei gewesen, wie viele Landwirte aus der weiteren Umgebung gekommen seien mangels fehlender Alternativen diesen Herbst. Auch die Qualität der Tiere sei mehrfach gelobt worden. Neun Bauern präsentierten am Samstag ihre Kühe. Zur «Miss Mörschwil» wurde Kuh Lassida aus Strickers Stall gekürt.

Doch auch an der Viehschau war dieses Jahr nicht alles wie immer. Das Gelände wurde in zwei Sektoren eingeteilt. Wer in den ersten Sektor mit der Festwirtschaft wollte, musste sich registrieren. Es durften sich zudem immer nur höchstens 300 Leute in diesem aufhalten. Im zweiten Sektor galt anderthalb Meter Abstand. Die Besucher konnten sich an Selbstbedienungsständen mit Plexiglasscheiben verpflegen. Das Schutzkonzept habe «verhebet», sagt Stricker.

Ohne Registration kein Zutritt: Wer in die Festwirtschaft wollte, musste seine Kontaktdaten angeben. Michel Canonica (19. September 2020)

Der Gemeinde ein Dorffest ermöglichen

Für die Mörschwiler Viehschaukommission war von Beginn an klar, dass sie den Anlass durchführen will, sofern dies möglich ist. «Wir hatten das Gefühl, das dem Dorf schuldig zu sein», sagt Stricker. «Abgesagt wurde genug.» Die Viehschau sei ein grosser Tag für die Gemeinde – «ein Dorffest». Für die Landwirte sei sie zudem immer eine gute Gelegenheit, um sich untereinander zu vergleichen.

«Wir sind dann natürlich etwas erschrocken, als eine Viehschau nach der anderen abgesagt wurde.»

Die ganze Situation mit Corona sei ihnen aber keinesfalls gleichgültig gewesen, betont Stricker. Man habe dem Thema grosse Beachtung geschenkt und viele Schutzkonzepte gelesen.

Begrenzt Platz und kein Kinderbereich

Eggersriet steht die Viehschau erst noch bevor: Sie findet diesen Samstag auf der Heimatwiese statt. Um 8.30 Uhr beginnt die traditionelle Auffuhr. Die Viehschaukommission habe darüber diskutiert, ob man den Anlass durchführen soll oder nicht, sagt deren Präsident Michael Egger, der die Viehschau seit knapp zehn Jahren mitorganisiert.

«Die Viehschau aber gleich abzusagen, kam für uns nicht in Frage. Den Bauernfamilien ist diese sehr wichtig.»

Lieber habe man nach Lösungen suchen wollen, um die Veranstaltung durchführen zu können.

An den Viehschauen werfen sich viele gerne in Schale, so wie hier in Eggersriet. Bei schönem Wetter strömen jeweils um die 500 Besucherinnen und Besucher an den Anlass. Michel Canonica (24. September 2017)

Wie in Mörschwil findet auch die Eggersrieter Viehschau nicht wie im gewohnten Rahmen statt. Auf den Viehschauplatz dürfen dieses Jahr nur 300 Leute. Die acht teilnehmenden Bauern, ihre Helfer, die Jury und das OK haben dabei Vorrang – und natürlich die rund 350 Kühe. Ebenso fallen die Kinderspielbereiche sowie der Streichelzoo weg und das Gastronomieangebot wird reduziert.

«Unser Ziel ist es, nicht zu viele Menschen auf einem Haufen zu haben», sagt Egger. Je mehr Attraktionen man anbiete, desto mehr Besucherinnen und Besucher ziehe man. Das sei dieses Jahr für einmal nicht das Ziel. Trotz allem freue man sich sehr auf die Viehschau, sagt Egger.

Andere Vereine mit Durchführung anspornen

Auch in Andwil werden die schönsten Kühe gekürt, und zwar am Mittwoch, 7. Oktober, in der Otmarsegg beim Feuerwehrdepot. Und auch dort stand eine Absage der Viehschau zur Diskussion, wie Organisator Matthias Süess sagt. Der 30-jährige Landwirt veranstaltet dieses Jahr die Viehschau zum zweiten Mal. Es gebe mehrere Gründe, warum man sich für eine Durchführung entschieden habe, sagt Süess. Zum einen habe der Vorstand des Braunviehzuchtverbands zu einer Durchführung geraten.

«Andererseits haben die Bauern immer viel Freude daran und es ist eine gute Gelegenheit, die Landwirtschaft auch nicht-bäuerlichen Leuten zu zeigen.»

Die Besucherinnen und Besucher würden den Anlass jeweils sehr schätzen, sagt Süess. 2019 seien zwischen 400 und 500 Besuchern gekommen. Man hoffe zudem, dass man mit der Durchführung andere Vereine ansporne, ebenfalls wieder Veranstaltungen durchzuführen – natürlich mit Schutzkonzept.

Die Viehschau in Andwil findet jeweils in der Otmarsegg statt.

Beat Belser (2. August 2018)

Abstand halten auf dem Gelände und keine Festwirtschaft

Ein solches gibt es auch in Andwil. Der Braunviehzuchtverband hat laut Süess drei Schutzkonzepte ausgearbeitet, welche die Organisatoren anwenden können. Die erste Variante sieht eine Abstandsregel von anderthalb Metern auf dem Gelände vor, die zweite eine Maskenpflicht. In der Variante drei sind Sektoren vorgesehen, in denen sich jeweils nur 300 Besucher aufhalten dürfen, sowie eine Erfassung der Kontaktdaten.

In Andwil hat man sich für die Variante Abstandhalten entschieden. Dieses Schutzkonzept sei am einfachsten anzuwenden und sicher, sagt Süess. Anders wie in anderen Jahren gibt es am 7. Oktober zudem keine Festwirtschaft, sondern Selbstbedienungsstände, und der ganze Anlass findet unter freiem Himmel statt.

Bedenken hat Süess keine. Er hofft aber, dass sich die Besucher an die Abstandsregel halten werden. Er plädiert vor allem für Selbstverantwortung. Und sagt:

«Wir können es nicht verhindern, wenn sich Leute die Hände schütteln.»

Trotz der ungewöhnlichen Umstände freut sich Süess auf die Viehschau. Knapp zehn Bauern werden mit ihren 300 Tieren dabei sein.