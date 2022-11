St.Gallen: Verkehrsbetrieben laufen die Chauffeure davon

Abgänge bei den VBSG «Einer der Hauptgründe sind die tiefen Löhne»: Die Verkehrsbetriebe St.Gallen verlieren viele Busfahrerinnen und Busfahrer an andere ÖV-Unternehmen 28 Chauffeurinnen und Chauffeure haben im laufenden Jahr bei den Verkehrsbetrieben St.Gallen (VBSG) den Dienst quittiert; das sind mehr als zehn Prozent. Ein Chauffeur sagt: Wertschätzung gehe halt auch über das Portemonnaie. Die Unternehmensleitung reagiert jetzt. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Busse der Verkehrsbetriebe St.Gallen beim Bahnhofpärkli. Bild: Tobias Garcia

Ende Oktober standen bei den Verkehrsbetrieben St.Gallen 231 Fahrdienstmitarbeitende im Lohn. Die Personalfluktuation in den ersten zehn Monaten dieses Jahres war ungewöhnlich hoch. Ein erfahrener VBSG-Chauffeur, der nicht beim Namen genannt werden will, sagt, es seien rund 30 Frauen und Männer, welche die VBSG 2022 verlassen hätten. Es waren exakt 28 aus dem Fahrdienst, wie Unternehmensleiter Ralf Eigenmann auf Anfrage präzisiert.

Die Gründe für die Kündigungen seien sehr unterschiedlich, sagt Eigenmann. Gegenwärtig würden immer wieder Fahrerinnen und Fahrer von anderen Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (ÖV) abgeworben. Viele, die den Dienst quittierten, hätten über tiefe Löhne und in diesem Zusammenhang über fehlende Wertschätzung geklagt, sagt Eigenmann.

«Bei den Einstiegslöhnen sind wir momentan wohl nicht wettbewerbsfähig.»

Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter bei den Verkehrsbetrieben St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Es gebe aber auch andere Gründe für die hohe Fluktuation, sagt der VBSG-Unternehmensleiter. Die Fahrerinnen und Fahrer bewegten sich im hektischen Stadtverkehr mit Stausituationen und hohen Anforderungen an die Konzentration sowie in den Hauptverkehrszeiten mit vielen unterschiedlichen Fahrgästen. Die Erwartungen an die Chauffeurinnen und Chauffeure seien vielfältig und hoch: guter Kundendienst, professionelle sichere Fahrweise, Fahrplantreue, Freundlichkeit. Hinzu komme, erklärt Eigenmann, dass die Auswirkungen des Schichtdienstes zuweilen unterschätzt würden und deshalb auch viele Fahrerinnen und Fahrer die VBSG nach relativ kurzer Zeit wieder verliessen.

Es gebe noch andere Faktoren als den Lohn

Doch zurück zu den Löhnen. Wie viel eine Chauffeurin oder ein Chauffeur bei den VBSG am Anfang verdiene, sei davon abhängig, was die neue Mitarbeitende oder der neue Mitarbeiter mitbringe. Wenn sie noch keine Erfahrung hätten und weder über einen Trolleybus- noch über einen Autobusführerausweis verfügten, liege der Jahreslohn bei den VBSG im Branchenvergleich am unteren Ende der Spanne. Gemäss Eigenmann wird der Jahreslohn nach bestandenen Prüfungen leicht angehoben. Der Lohnvergleich mit anderen ÖV-Unternehmen sei jedoch nicht einfach.

Neben dem Grundlohn müssten auch andere Faktoren der Anstellungsbedingungen beachtet werden, sagt Eigenmann. Nicht alle Transportunternehmen arbeiteten mit einer 42-Stunden-Woche wie die VBSG. Nur ganz wenige Mitbewerber würden wie die Verkehrsbetriebe St.Gallen Zeitgutschriften für bezahlte Pausen gewähren, sagt der Unternehmensleiter. Bei den VBSG seien das zweimal eine Viertelstunde am Tag, was die effektive Arbeitszeit vermindere.

Die Ausbildung wird in St.Gallen nach Vereinbarung bezahlt

Eigenmann streicht auch heraus, dass nicht alle ÖV-Unternehmen ihren Fahrerinnen und Fahrern eine eigene Ausbildung anböten und diese sowie Fahrprüfungen nach Vereinbarung bezahlten, sondern nur Fahrdienstmitarbeitende einstellten, die bereits über einen Autobusführerausweis verfügten. Auch einzelne Zulagen, die gesetzlich nicht vorgesehen seien, können gemäss Ralf Eigenmann einen Unterschied ausmachen. Er nennt Beispiele:

«Bei den VBSG erhalten Fahrerinnen und Fahrer eine Zulage für Sonntagsarbeit und eine Familienzulage.»

Was unternimmt die VBSG-Geschäftsleitung, um die Abwanderung der Buschauffeure zu stoppen? Sie reagiert. «Wir streben an, bei der kommenden Lohnrunde die tiefen Stufen etwas stärker anzuheben und die Einstiegslöhne etwas höher anzusetzen», sagt der Unternehmensleiter.

«Vielleicht werden uns dann weniger Fahrerinnen und Fahrer abgeworben.»

Was auffällt: Die VBSG suchen neue Mitarbeitende. Sie tun dies mit Plakaten in den Bussen und den Bushaltestellen. Zeigt die Kampagne Erfolg? «Ja», sagt Eigenmann. «Wir sind laufend dabei, neue Mitarbeitende auszubilden und sollten im ersten Quartal 2023 wieder den Sollbestand erreichen.»

Die Wohnsitzzulage für Neue fällt weg, dafür gibt es mehr Ferien

Vor Wochenfrist schaffte das Stadtparlament die Wohnsitzzulage schrittweise ab. Für neu eintretende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es die 288 Franken im Monat ab dem nächsten Jahr schon nicht mehr. Ist das ein Handicap bei der Rekrutierung neuer Fahrerinnen und Fahrer?

Es könne sein, dass das die Suche erschwere, sagt Eigenmann. Mit den erhöhten Einstiegslöhnen könne der Wegfall ein Stück weit abgefedert werden. Es werde seitens der VBSG auch versucht, mit anderen Faktoren als dem Einkommen zu punkten. Ab dem nächsten Jahr gebe es für alle Mitarbeitenden, auch für die Jungen, mindestens fünf statt vier Wochen Ferien. Auch das hatte das Stadtparlament vergangene Woche mit einem Nachtrag zum Personalreglement beschlossen.

Im Rahmen der Dienstplanung bemühen sich die VBSG gemäss Eigenmann, möglichst viele Wünsche der Fahrerinnen und Fahrer zu berücksichtigen. Anders als andere ÖV-Unternehmen könnten bei den VBSG traditionellerweise grosszügig Diensttausche vorgenommen werden.

Eigenmann sagt: Die Stadt St.Gallen gilt als attraktive Arbeitgeberin mit einer guten Pensionskasse. Dem widerspricht der anfangs erfahrene Chauffeur nicht, sagt aber: «Wertschätzung geht am Ende des Tages auch übers Portemonnaie.» Über die Löhne entscheidet das Parlament im Dezember mit der Beratung des Budgets 2023.

