Stadt St.Gallen laut Greenpeace nur im Mittelfeld bei Mehrweg

Abfallberge St.Gallen liegt punkto Mehrweg «im guten Mittelfeld»: Trotzdem gibt es von Greenpeace nur die Note 4 In einer Greenpeace-Studie zu Mehrweggeschirr landet die Stadt St.Gallen auf dem dritten Platz im Städteranking. Handlungsbedarf sieht die Umweltorganisation vor allem bei Take-away-Verpackungen. Doch an der Studie wird auch Kritik laut. Christina Weder und Sandro Büchler 14.07.2021, 05.00 Uhr

Am St.Galler Fest etwa wird auf Becher und PET-Flaschen ein Depot erhoben. Bild: Hanspeter Schiess (17.08.2019)

Plastik quillt aus städtischen Abfallkübeln, bleibt auf Strassen, Plätzen und an Feuerstellen liegen. Auch St.Gallen kennt das Problem. Es sorgte in den vergangenen Wochen wiederholt für Ärger. So etwa, als auf dem St.Galler Freudenberg nach einer ausgelassenen Feier Abfallberge liegen blieben. Oder als Reinigungskräfte im Bermudadreieck, einer Ausgehmeile in der nördlichen Altstadt, auf Abfallhaufen stiessen, die das Partyvolk hinterlassen hatte.

Es ist kein Problem, das nur die Stadt St.Gallen betrifft. Die Umweltorganisation Greenpeace spricht von einer globalen Abfallkrise. Dass Verpackungen oft nur einmal gebraucht und dann weggeworfen werden, ist ihr ein Dorn im Auge. Eine Lösung, um dem Abfallproblem zu begegnen, sind Mehrweggebinde. Die Umweltorganisation hat deshalb ausgewertet, wie die 15 grössten Schweizer Städte den Gebrauch von Mehrweggeschirr fördern, und ein Städteranking erstellt.

Basel ist Spitzenreiter, Zürich ist Schlusslicht

Schweizer Mehrweg-Meister ist danach Basel mit der Note 5,5. Auf Platz zwei folgt Bern mit Note 5. St.Gallen landet im Ranking erfreulich weit vorne und schafft es zusammen mit Freiburg auf den dritten Podestplatz. Dafür gibt es die Note 4 – immerhin genügend. Alle weiteren zehn ausgewerteten Städte schneiden ungenügend ab. Das Schlusslicht bilden Zürich, Zug, Frauenfeld, Schaffhausen und Chur mit Note 2. Diese Städte haben gemäss der Studie noch «keine nennenswerten Anstrengungen» unternommen, um Mehrweglösungen zu etablieren.

Die Stadt St.Gallen sei dagegen «auf gutem Weg», heisst es im Bericht. Sie erreicht durchs Band gute Bewertungen – auch wenn es noch einiges zu tun gebe, um den Anschluss an die Spitzen zu schaffen. Insbesondere vermisst Greenpeace eine umfassende Mehrwegstrategie. Diese gebe es nur für einzelne Themenbereiche.

Karin Hungerbühler, Co-Leiterin der städtischen Dienststelle Umwelt und Energie, hat sich die Greenpeace-Studie angeschaut. Ihre Einschätzung:

«St.Gallen liegt im guten Mittelfeld.»

Karin Hungerbühler, Co-Leiterin Dienststelle Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Dass Bern und Basel erfolgreicher abschneiden, ist für sie keine Überraschung. Die beiden Städte hätten im Take-away-Bereich die Nase vorn. So müssen in der Stadt Basel alle, die im öffentlichen Raum Essen und Getränke verkaufen, Mehrweggeschirr verwenden. St.Gallen dagegen kennt keine solche Pflicht für Strassencafés und Take-away-Betriebe. Die Stadt macht nur bei Grossveranstaltungen mit mehr als 500 Personen Vorgaben. Und diese beschränken sich auf Trinkbecher und Depotsysteme für Flaschen.

Für Karin Hungerbühler ist deshalb klar: Beim Take-away gebe es Aufholbedarf. Mit Mehrweggeschirr werde man sich im Rahmen des erweiterten Energiekonzepts 2050 befassen müssen. In diesem sollen neu Themen wie Konsum, Schonung der Ressourcen und Kreislaufwirtschaft Eingang finden. «Es wird sich zeigen, wo der Handlungsbedarf am grössten ist», sagt sie.

Für die Mehrwegbecher brauchte es Überzeugungsarbeit

Marco Sonderegger, Unternehmensleiter Entsorgung St.Gallen. Bild: PD

Marco Sonderegger, Unternehmensleiter von Entsorgung St.Gallen, schätzt das Ergebnis der Studie ähnlich ein. «Je nach Interpretation kann man sagen: St.Gallen liegt im Mittelfeld oder auf dem dritten Podestplatz.» Das sei gut, aber es gebe Luft nach oben – vor allem beim Take-away. Die Bestimmung, dass bei Veranstaltungen auf öffentlichem Grund depotpflichtige Becher verwendet werden müssen, ist seit rund zehn Jahren im städtischen Abfallreglement verankert.

Der Passus sei anfänglich mit viel Überzeugungsarbeit verbunden gewesen. Festwirte und Standbetreiber hatten Bedenken und Kritik geäussert. Sie befürchteten Lippenstiftspuren auf den Bechern, Hygieneprobleme und Mehrarbeit. Doch das habe sich gelegt, sagt Sonderegger:

«Jetzt können wir die Früchte ernten und haben ökologischen Mehrwert erzielt.»

Durch Depot- und Mehrwegbecher hat sich die Abfalllawine an öffentlichen Veranstaltungen deutlich reduziert.

Der nächste Schritt wäre, die Mehrwegpflicht aufs Essgeschirr auszudehnen. Doch das gestalte sich schwieriger als bei den Bechern, sagt Sonderegger. Wiederum stellen sich Fragen der Akzeptanz bei Standbetreibern, der Reinigung und der Zwischenlagerung des Geschirrs. Hinzu kommt:

«Damit Mehrweggeschirr ökologisch sinnvoll ist, muss es 50- bis 100-mal gebraucht werden.»

Bereits heute seien Mehrweglösungen im Einsatz, wo der Konsument seinen eigenen Becher oder das Geschirr mitbringt und dafür eine Preisreduktion erhält. Sowieso sieht Sonderegger nicht nur die Stadt in der Pflicht. Das Abfall- und Litteringthema gehe letztlich jeden etwas an. Jeder Konsument könne mit seinem Verhalten einen Beitrag leisten.

In der Pandemie hat sich das Konsumverhalten verändert

Thomas Beschorner, Professor am Institut für Wirtschaftsethik an der Universität St.Gallen. Bild: Hannes Thalmann (13.11.2019)

Thomas Beschorner, Professor am Institut für Wirtschaftsethik an der Universität St.Gallen, sagt, die Studie lege das Augenmerk zu stark auf die Rolle der Stadt. Entscheidend sei ein ökologisches Gesamtbild – und letztendlich das Verhalten der Konsumenten.

«Wenn ich mit dem 450 PS starken Porsche von Trogen nach St.Gallen zum Wochenmarkt fahre und dort mit einem Tupperware oder der Mehrwegtasche einkaufe, macht das ökologisch wenig Sinn.»

Seiner Meinung nach ist die Greenpeace-Studie nur ein Indikator, wie die Stadt bei der Abfallvermeidung dasteht. «Zentral ist, wie die Stadt mit dem Gewerbe und der Gastronomie an Mehrweglösungen arbeitet», sagt Beschorner. Seien die Geschäftsinhaber und Wirte bloss Befehlsempfänger, werde eine Vorgabe für Mehrweggeschirr weniger breit akzeptiert.

«Treffen an einem runden Tisch hingegen können innovativ sein. Dort erarbeitete Lösungen haben zudem mehr Rückhalt.» Dies habe auch der runde Tisch gezeigt, der nach den vermehrten Abfallbergen im Bermudadreieck initiiert worden war.

Beschorner beobachtet zudem aufgrund der Pandemie eine Veränderung im Konsumverhalten.

«Take-away-Angebote haben während der Lockdowns geboomt. Das könnte durchaus auch nach Corona anhalten.»

Die Pizza über die Gasse, das Mittagsmenu in einer Kartonbox, das man zu Hause isst, oder der Salat in der Plastikschüssel fürs Homeoffice: Hier hätten sich neue Verhaltensmuster entwickelt, die die Mehrwegfrage wieder mehr in den Fokus rücken.