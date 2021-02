Abfall Es nervt die Anwohner und es gibt Beschwerden: Die St.Galler Altstadt sei keine Deponie - immer wieder werden Abfallsäcke zu früh in die Gassen gestellt In der Altstadt werden die Abfallsäcke seit etwas mehr als einem halben Jahr nur mehr einmal in der Woche eingesammelt, jeweils am Freitag. Doch es kommt vor, dass sich bereits am Montag Abfallsäcke in den Gassen türmen. Entsorgung St.Gallen kennt dieses Problem. Daniel Wirth 06.02.2021, 05.00 Uhr

Abfallsäcke, die in der Innenstadt St. Gallen auf der Strasse stehen - Tage bevor die Abfuhr sie einsammelt.



«Sehr geehrte Damen und Herren. Schon mehrmals ist mir aufgefallen, dass in der Engelgasse Abfallsäcke fast eine ganze Woche vor dem nächsten Abfuhrtermin herausgestellt werden. Ist das korrekt, obwohl die Abfuhr immer freitags kommt? Ich danke um ihre Einschätzung.» Dieser freundlich formulierte Eintrag im «Stadtmelder» ist am Dienstag dieser Woche geschrieben und online gestellt worden. Im «Stadtmelder» können der Verwaltung der Stadt via Internet Lob und Mängel mitgeteilt werden.

Die Stadtverwaltung nimmt diese Meldungen ernst. Die Antwort auf den Engelgasse-Abfall-Eintrag folgt noch am selben Tag. Darin heisst es, Entsorgung St.Gallen (früher Entsorgungsamt) habe bei Kontrollen die geschilderten Probleme ebenfalls festgestellt. Und diese Kontrollen fänden seit der Umstellung von zwei Abfuhren auf eine Abfuhr pro Woche regelmässig statt, heisst es. Die Umstellung war Anfang Juli letzten Jahrs.

Der Abfallkontrolleur ist regelmässig unterwegs

Abfallsäcke, die illegal für die Abfuhr bereitgestellt werden, werden gesammelt und vom Abfallkontrolleur nach Hinweisen auf den Verursacher untersucht. Wenn «Abfallsünder» ausfindig gemacht werden können, erhalten sie Informationen zur richtigen Bereitstellung von Abfallsäcken und zur sachgerechten Nutzung von Unterflurbehältern.

Oft liessen sich aber keine Hinweise finden, heisst des in der Antwort auf den« Stadtmelder»-Eintrag. Dann verteile Entsorgung St.Gallen in den Liegenschaften, aus denen die zu früh in den Gassen deponierten Abfallsäcke stammen könnten, Flugblätter mit Informationen zur korrekten Abfallbereitstellung. Und weiter antwortet die Stadtverwaltung:

«Alle Informationen nützen leider nichts, wenn sie nicht beachtet werden.»

Es sei eine Minderheit, die sich nicht um Abfuhrtage oder um die Sauberkeit in der Engelgasse kümmere, sondern Abfallsäcke je nach Laune in die Gasse stelle. Das unterstreicht Marco Sonderegger, Geschäftsleiter von Entsorgung St.Gallen:

«99 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner halten sich an Abfallregeln.»

Seit der Umstellung im vergangenen Juli hat Sonderegger schon eine erhebliche Verbesserung festgestellt. Er habe damit gerechnet, dass die Reduktion der Kehrichtabfuhren in der Altstadt Kinderkrankheiten haben werde. Aber diese seien mittlerweile weitgehend geheilt. Um Hinweise, die im «Stadtmelder» im Sinne der Partizipation abgesetzt werden, sei er froh.

Die Antwort der Stadtverwaltung hat im «Stadtmelder» einen Kommentar ausgelöst: «Müsste mit einem Bussenkatalog geahndet werden wie in anderen Städten, dann wäre Ruhe mit dem Hin und Her!» Die Antwort der Stadtverwaltung: Auch in der Stadt St.Gallen würden Bussen ausgestellt für das illegale Deponieren. Um eine Busse ausstellen zu können, müssten die Verursacher aber ausfindig gemacht werden. Sonderegger sagt, Entsorgung St.Gallen sei nicht ermächtigt, Bussen auszustellen. Die Dienststelle habe aber die Möglichkeit, «Abfallsünder» bei der Stadtpolizei anzuzeigen.

In Sachen Abfallentsorgung ist in den vergangenen Jahren einiges passiert. Gemäss Sonderegger gibt es auf Stadtgebiet heute rund 380 Unterflurcontainer, in denen Abfallsäcke an sieben Tagen rund um die Uhr eingeworfen werden können. In der Altstadt gibt es fünf Unterflurpresscontainer, bei denen jederzeit entsorgt werden kann. Dennoch gibt es Einwohner, die ihren «Güsel» zur Unzeit direkt in die Gassen stellen.

Sonderegger unterstellt niemandem bösen Willen. Viel mehr seien Unwissen oder Bequemlichkeit die Gründe für illegales Bereitstellen von Abfallsäcken. Das Phänomen, dass Abfallsäcke illegal zur Abholung bereitgestellt werden, sei kein neues, sagt Sonderegger. Und in St.Gallen sei dieses Phänomen auch nicht weiter verbreitet als in anderen grossen Schweizer Städten.

Verlagerung hat stattgefunden

Die Umstellung von zwei Abfuhren auf eine Abfuhr in der Altstadt bewähre sich grundsätzlich, sagt Marco Sonderegger. Als noch zwei mal in der Woche Kehricht eingesammelt worden sein, hätten sich die monatlichen Mengen in der Altstadt bei rund 15 Tonnen pro Abfuhrtag bewegt. Das habe sich mittlerweile im Sinne von Entsorgung St.Gallen verändert: Rund ein Drittel der Menge, die früher am Dienstag eingesammelt wurde, hat sich auf den Freitag verlagert. Ein weiteres Drittel wird zusätzlich in den Unterflurpresscontainern entsorgt und die restlichen fünf Tonnen werden über die Gewerbecontainer-Tour eingesammelt. «Wir sind auf dem richtigen Weg», sagt Sonderegger.

Der Ausbau des Unterflurcontainernetzes in der Stadt St.Gallen sei so gut wie abgeschlossen, sagt der Geschäftsleiter von Entsorgung St.Gallen. Beim Bau von neuen Wohnbausiedlungen werde der Einbau von unterirdischen Containern aber geprüft, und unter dem dereinst neu gestalteten Marktplatz ist gemäss Sonderegger ebenfalls ein Unterflurpresscontainer geplant.