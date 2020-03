Abfahrtszeiten auf einen Blick: Die VBSG statten Bushüsli mit Bildschirme Die VBSG installieren an diversen Haltestellen Bildschirme mit Busabfahrten. Das forderte auch eine Petition. David Gadze 10.03.2020, 05.00 Uhr

Der farbige Monitor zeigt in Echtzeit an, in wie vielen Minuten die nächsten Busse kommen. Bild: Benjamin Manser

Wer in der Stadt auf einen Bus wartet, sieht an vielen Haltestellen seit kurzem auf einen Blick, wann der nächste Bus kommt. Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) installieren in insgesamt 28 Wartehäuschen auf dem ganzen Stadtgebiet neue Abfahrtsbildschirme. Und zwar nicht die grossen «digitalen Fahrgastinformationsanzeigen» mit den gelben Buchstaben und Zahlen, die man von den «wichtigen» Haltestellen kennt, sondern kleinere Farbmonitore. Deren Installation soll bis Ende März abgeschlossen sein.