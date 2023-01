Martin Gehrer: St.Galler Ex-Regierungsrat schreibt Reisebuch

Abenteuer «In Afrika wird’s mir warm ums Herz»: Der Abtwiler Ex-Regierungsrat Martin Gehrer hat ein buntes Buch über seine 100 Reisen geschrieben Seine Reiselust ist grenzenlos: Ex-Regierungsrat Martin Gehrer hat über 60 Länder bereist. Vor allem Afrika hat es dem Abtwiler angetan. Nun hat der Mitte-Politiker ein Reisebuch geschrieben – als Geschenk zu seinem 65. Geburtstag. Melissa Müller Jetzt kommentieren 23.01.2023, 17.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alt Regierungsrat und Ex-Schnitzelbänkler Martin Gehrer mit seinem Buch «360 Grad» in seiner Stube in Abtwil. Bild: Ralph Ribi

Im brasilianischen Regenwald hat Martin Gehrer eine unangenehme Begegnung mit einem Delfin erlebt. Ein Einheimischer lockte die rosaroten Süsswasserdelfine am Rio Negro mit Fischen an, damit die Touristen sie füttern konnten. Als Gehrer einem Delfin einen Fisch reichen wollte, biss der Delfin ihn mit seinen kleinen, scharfen Zähnen in den Arm. Die Verletzung sei nicht so schlimm gewesen, sagt der Ex-Regierungsrat. Als er seiner Tochter Isabel davon erzählte, meinte sie ungläubig: «Ich glaube eher, du bist vom Affen gebissen.»

Martin Gehrer und seine Frau Monika unternahmen vor acht Jahren einen Trip durch den Dschungel, begleitet von einem Guide. Der Rio Negro schimmerte wie ein feuchter Pinselstrich in Öl zwischen der Stadt Manaus und dem Regenwald. Die Touristen besuchten ein «Indianerdorf». Als Gehrer einem Mädchen eine Mandarine schenkte, biss sie ihn «vor lauter Zuneigung» ins Ohrläppchen. Die Anekdote findet sich in Gehrers neuem Buch: Er hat über seine Abenteuer in Brasilien und in 60 weiteren Ländern eine Art Reisetagebuch geschrieben. Es trägt den Titel «360 Grad» und ist in kleiner Auflage im Eigenverlag erschienen. Es sei nicht für den Handel bestimmt, nur als Geschenk für Freunde.

«Eine Lust, keine Sucht»

Bereits als Staatssekretär packte Gehrer die Reiselust – jeweils im Sommer verreiste er drei Wochen mit seiner Frau. Nach seinem Rücktritt als Regierungsrat im Jahr 2016 flog das Ehepaar, das in Abtwil wohnt, noch öfter um den Erdball. Die beiden sind stets zu zweit unterwegs, Gruppenreisen mögen sie nicht: «Wir wollen frei sein, nicht eingezwängt in ein fixes Programm.»

Ihr Zuhause ist mit Souvenirs geschmückt, etwa Massai- und Elefantenfiguren. In seinem Buch nimmt der ehemalige Finanzchef des Kantons St.Gallen seine Leserinnen und Leser mit zu 100 Orten, die er bereist hat. Ist er süchtig nach Reisen? «Eine Sucht ist es nicht. Es ist eine Lust, andere Kulturen, Themen und Speisen zu entdecken. Beim Reisen kann ich mich gut entspannen.»

Martin Gehrer hält in seinem Buch Begegnungen fest, etwa mit einer Brasilianerin in Tracht in Salvador da Bahia. Bild: Ralph Ribi

Auf dem edlen blauen Buchumschlag prangt die Weltkugel. Jeder Destination ist eine Doppelseite gewidmet. Mal unterhaltsam, mal etwas lehrmeisterlich lesen sich die Reiseberichte des ehemaligen Schnitzelbänklers der Lästerzungen. Die Zeit im Lockdown habe ihn beflügelt, etwas Neues in Angriff zu nehmen. «Ich habe mir dieses Buch zum 65. Geburtstag geschenkt.»

Der Weltenbummler bittet in sein Wohnzimmer mit Säntisblick – Steinboden, Betonwand, Möbel aus Metall und schwarzem Leder, Tulpensträusse vor dem Cheminée. Die Blumenpracht habe damit zu tun, dass er im Verwaltungsrat der Gärtnerei Rutishauser AG in Züberwangen sitzt, der grössten Tulpenproduzentin der Schweiz. Im Büchergestell stehen Werke seiner Lieblingskabarettisten Dieter Nuhr und Lisa Eckhart. Gehrer lud die beiden zu seiner Buchvernissage im Sitterwerk bei Felix Lehner ein, erhielt jedoch keine Antwort.

Löwen, Schlangen und Spitäler

Obschon er in keinem anderen Land als in der Schweiz leben will, sagt Martin Gehrer: «In Afrika wird’s mir warm ums Herz.» Er schwärmt von der Fröhlichkeit der Menschen. Vor allem Ostafrika hat es dem Safari-Liebhaber angetan: Namibia, Uganda, Seychellen, Ruanda, Tansania. «Wenn du mal dort warst, gehst du wieder.»

Im Kapitel über Uganda wundert er sich darüber, dass sich Löwen zum Schlaf auf den Baum legen. Warum, sei bis heute nicht erforscht. In Sansibar erschreckt ihn eine blaue Schlange, auf der Insel Borneo beobachtet er Orang-Utans, die sich langsam von Ast zu Ast schwingen, «ein herrliches Schauspiel». Auf Ibiza entdeckt er eine Paprikawurst. Angesichts der Hütten der Massai aus getrocknetem Kuhdung dämmert es dem Juristen: «Auch ohne Bauordnung scheint alles geordnet. Kein Sondernutzungsplan, keine Ausnützungsziffer.»

Bei den Wasserfällen bei Iguazú in Argentinien trinkt er Matetee und fragt sich, warum an jeder Ecke eine Apotheke steht. Es erinnert ihn an die Spitaldichte in der Schweiz: «Jedem Täli sein Spitäli!» Freimütig bekennt er, dass sie im Regierungsrat damals bei der Spitalstrategie einiges falsch gemacht hätten. Und dass sie die Spitäler wohl früher hätten schliessen müssen.

In Ecuador befasst sich das Ehepaar Gehrer mit der Webkunst – und findet auf einem Markt farbenfrohe Decken und Tücher. Die meisten Bilder im Buch stammen von seiner Frau Monika. Bild: Ralph Ribi

Das politische Geschehen verfolgt er nach wie vor interessiert. Er wünscht sich mehr Frauen an der Macht: «Von mir aus könnten wir auch fünf Bundesrätinnen haben.» Zu seiner Zeit hätten sie es «saugut» gehabt im Regierungsrat. Auch mit seinen Kolleginnen Karin Keller-Sutter, Kathrin Hilber und Heidi Hanselmann habe er sich gut verstanden.

Brunnenprojekt in Kambodscha ins Leben gerufen

Was hat Gehrer von den Menschen gelernt, denen er in exotischen Ländern begegnet ist? «Ein bisschen mehr Bescheidenheit würde uns guttun.» Er reise heute bewusster als früher, besichtige auch Spitäler und Schulen. In Kambodscha stellte er fest, dass die Menschen in der Nähe seines Fünfsternhotels kein Wasser hatten. Er finanzierte daraufhin ein Brunnenprojekt, sammelte Geld für Brunnen – und hat in Kambodscha über 30 Brunnen bauen lassen. «Wenn ich an einen Geburtstag in der Schweiz eingeladen werde, verschenke ich einen Brunnen.» Er lasse dann in Kambodscha im Namen des Beschenkten für 350 bis 500 Dollar einen Brunnen errichten. «Es ist ein sinnvolles Projekt. Ich will deswegen kein Gutmensch sein.»

Wenn nur die Klimazerstörung durch das Fliegen nicht wäre. «Das ist so, da gibt es nichts zu beschönigen», sagt Gehrer. Er ärgert sich jedoch über die Klimaaktivisten, die während des WEF die Zufahrt zum Flughafen in Altenrhein blockierten. «Die angeblich ‹Reichen und Mächtigen› müssen sich doch treffen können, um etwas bewirken zu können.»

Er könne sich nicht mit seinem ökologischen Fussabdruck brüsten, schreibt Gehrer in seinem Buch – trotz Wärmepumpe und Elektrofahrzeug. Und dass Greta Thunberg sein Verhalten wohl nicht goutieren würde. Aber: «Deswegen auf das Reisen zu verzichten, ist für mich kein tauglicher Ansatz.» Der nächste Flug nach Marokko ist schon gebucht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen