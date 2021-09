St.Gallen: «Mit dem neuen HSG-Campus stirbt die Offene Kirche»

Abbruch St.Gallen verliert nicht nur das bekannte Gesicht am Platztor: «Mit dem neuen HSG-Campus stirbt die Offene Kirche» Um Platz für den neuen HSG-Campus zu machen, wird die Offene Kirche 2025 abgerissen. Ein Umzug der Institution in die Kirche St.Mangen ist in letzter Minute geplatzt. Intendant Theodor Pindl wühlt das auf. Ein Gespräch über Vergänglichkeit und davongelaufene Schäfchen. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Das Graffito an der Offenen Kirche darf noch bis zu deren Abbruch bleiben. Intendant Theodor Pindl sagt: «Der Verlust des Gebäudes hinterlässt eine Lücke.» Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021)

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Doch Theodor Pindl hat die Hoffnung ein Stück weit verloren. Der 62-jährige ist Theologe, Philosoph, Projekt- und Kulturmanager und seit sieben Jahren Intendant der Offenen Kirche am Platztor – dem Gebäude mit dem aufgemalten, markanten Gesicht an der Fassade zum Unteren Graben hin. In vier Jahren wird das Gotteshaus abgerissen. «Eine Kirche kann durchaus sterben», sagt Pindl.

Im April hat der Kanton St.Gallen das Siegerprojekt für den neuen HSG-Campus auf dem Platztor präsentiert. Für 207 Millionen Franken soll dort ein sechsstöckiger Bildungstempel entstehen. Denn die Universität St.Gallen platzt aus allen Nähten.

Abhilfe soll das «Haus im Park» des Zürcher Architekten Pascal Flammer bringen: Es wird Platz für 3000 Studierende bieten. Das von skandinavischen und japanischen Einflüssen geprägte Gebäude, das voraussichtlich in den Jahren 2025 bis 2029 gebaut wird, soll also das akute Platzproblem der HSG entschärfen.

Doch für den neuen Campus müssen drei – zurzeit noch bewohnte – Wohnhäuser und die Offene Kirche weichen. Sie werden abgerissen. Zuletzt hatten Anwohnerinnen beklagt, dass mit dem Baustart auch günstiger Wohnraum und ihre selbstgenannte «Stadtoase» verloren gehe.

Es ist die Ironie der Geschichte, dass auch die Kirche just zu ihrem 100. Geburtstag platt gemacht wird. 1925 war das Haus an der Böcklinstrasse gebaut worden, nachdem die bislang über das Platztorareal verlaufende Eisenbahnlinie nach St.Fiden ein Jahrzehnt zuvor in den Rosenbergtunnel verlegt worden war.

Vom Bahntrassee zum Verkehrsknoten «Das Platztor ist für viele ein blinder Fleck. Ein Ort, den man nicht kennt», sagte Stadtplaner Florian Kessler unlängst bei einer Begehung des Geländes. Dabei sei das Areal immer wieder Veränderungen unterworfen gewesen. 1856 wird die Bahnlinie nach St.Fiden gebaut. Die Gleise verlaufen damals diagonal über das Platztor – unterhalb der Böcklinstrasse hindurch. Auf einer Brücke überqueren die Dampflokomotiven die St.-Jakob-Strasse. Die heutige Sonnenstrasse entspricht dem Verlauf des früheren Bahntrassees. 1912 wird der heutige Rosenbergbahntunnel gebaut. Damit ist die oberirdische Bahnlinie Vergangenheit. Bebauungspläne für das Platztorareal zerschlagen sich jedoch mit der Stickereikrise ab 1914. In den Jahren 1924 und 1925 wird die heutige Offene Kirche gebaut. Später, in den 1960er-Jahren, nimmt dann der Strassenverkehr merklich zu und 1977 wird der bis heute bestehende Verkehrsknoten mit der Torstrasse realisiert. 2014 verkauft die Stadt das Land, sprich das gesamte Platztorareal, an den Kanton St.Gallen. (sab)

Umzug auf die andere Strassenseite geplant

Intendant Theodor Pindl spricht über den baldigen Abbruch der Offenen Kirche, aber auch über Vergänglichkeit. «Geschichte ist stets vorläufig. Nix ist fix.» Man dürfe nicht immer festhalten an Altem. Wer offen für neue Dinge sei, blicke offen in die Zukunft.

Intendant Theodor Pindl vor dem neuesten Graffito in der Offenen Kirche: «Viele wollen die Adaption von Michelangelos Adam bei uns sehen. Die Besucherzahlen der Offenen Kirche steigen derzeit.» Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021)

«Gerade auch die Kirche muss sich stets dem Wandel stellen.»

Obwohl der Abbruch des Gebäudes längst klar und absehbar gewesen sei, das nun besiegelte Ende der Kirche trifft Pindl. «Es ist ein herber Schlag.» Wehmut schwingt in seinen Worten mit. «Es ist einfach schade.»

Lange hatte der 62-Jährige das bevorstehende Aus als Chance auf Veränderung gesehen. Denn Pindl hatte in den vergangenen Jahren darauf hingearbeitet, dass die Institution «Offene Kirche» mit dem Abriss des Gebäudes an der Böcklinstrasse dann in die St.-Mangen-Kirche – quasi auf die andere Strassenseite – zügeln könne. «Mit dieser Aussicht wäre mir der Abschied etwas leichter gefallen.»

Immer weniger Geld im Topf der Kirchgemeinden

Doch in den Sommermonaten hat sich dieses Vorhaben jäh zerschlagen. «Das Projekt St.Mangen ist gestorben», sagt Pindl heute. Grund dafür seien die sinkenden Einnahmen aus der Kirchensteuer. Der Verein Wirkraumkirche, zu dem die Offene Kirche gehört, wird von den christlichen Kirchen der Stadt St.Gallen finanziert: Von den evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Straubenzell, Centrum und Tablat sowie von der katholischen und der christkatholischen Kirchgemeinde St.Gallen.

Ein Graffiti, das man kennt: Das Gesicht einer dunkelhäutigen Frau ist seit 2016 auf der Fassade der Offenen Kirche aufgemalt. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) 2019 hatte das Kunstwerk jedoch zu einer Kontroverse geführt: Das Graffiti sollte entfernt werden. Erst nach einem Aufschrei in der Bevölkerung erhielt das haushohe Bild eine Gnadenfrist. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) Im Innern bietet die Offene Kirche viel Platz. Über der Bühne sind noch immer die Orgelpfeifen zu sehen. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) Die Offene Kirche ist ein konfessionell unvoreingenommener Raum. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) Der 62-jährige Allgäuer Theodor Pindl ist Theologe, Philosoph, Projekt- und Kulturmanager und seit sieben Jahren Intendant der Offenen Kirche St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021)

Der Kirche laufen jedoch die Schäfchen davon: Da immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, fallen mehr und mehr Steuereinkünfte weg. Immer weniger Geld ist im Topf der Ökumene. So konzentrieren sich die fünf Kirchgemeinden auf wesentliche Aus- und Aufgaben.

«Für besondere, experimentelle Projekte wie der Offenen Kirche wurde der finanzielle Spielraum zuletzt immer enger.»

Umfangreiche Investitionen, eben etwa für die Umnutzung der St.-Mangen-Kirche, würden das Portemonnaie der Kirche sprengen. «Rund 2,2 Millionen Franken wären dafür nötig gewesen», sagt Pindl offen. Beträge, die die Kirchgemeinden nicht mehr so locker ausgeben können. Das Projekt wurde deshalb begraben. Pindls Silberstreifen am Horizont ist verblasst.

Raum für interreligiösen Dialog verschwindet

Alternative Standorte anstelle von St.Mangen kann Pindl nicht aus dem Hut zaubern. So trauert der Intendant im Gespräch dem Projekt hinterher. Mit viel Verve erzählt er, dass die St.-Mangen-Kirche zum einem «spirituellen Hotspot» und zu einem Leuchtturm in der Altstadt geworden wäre.

Pindl, der in einem Allgäuer Bergdorf aufgewachsen ist, sitzt im hohen Innenraum der Offenen Kirche – und weiss nicht so recht wohin. «Unser Verein hatte schon immer den Anspruch, Räume zu öffnen, Räume zu schaffen.» Er meint dies primär architektonisch, nicht geistlich. «Grosse Räume, in denen man atmen kann, sind mit der Pandemie ohnehin noch wichtiger geworden. Jeder kennt jetzt die Situation des Eingeschlossenseins.»

Die Offene Kirche sei aber auch stets ein konfessionell unvoreingenommener Raum gewesen. Im August war eine muslimische Glaubensgemeinschaft da. Auf das alljährliche afghanische Totengedenken folgte im September eine Kunstinstallation mit gesichtslosen Figuren von Pilgern.

Die Kunstinstallation «Die Pilger» im Innenraum der Offenen Kirche an der Böcklinstrasse. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021)

Pindl sagt: «Die Offene Kirche will zu einem interreligiösen Dialog beitragen, will den Horizont erweitern und richtet sich so an spirituell Suchende.» Es ist eine weitere Ironie des Schicksals, dass die Abrissbirne einen spirituellen Raum zerstört, damit Raum für Wissen, Forschung und die akademische Lehre entsteht.

Schwacher Trost: Bis zum Abriss darf das Gesicht bleiben

Theodor Pindl wird grundsätzlich:

«Mit dem neuen HSG-Campus stirbt die Offene Kirche. St.Gallen verliert ein Gesicht.»

Und: «Der Verlust hinterlässt eine Lücke.» Pindl meint dies sowohl spirituell wie auch baulich.

Ein schwacher Trost für ihn: Immerhin bleibt das aufgemalte Gesicht auf der Vorderseite der Offenen Kirche vorerst bestehen. Vor kurzem hat der Verein ein Baugesuch gestellt, damit die Fassadenbemalung bis zum Abbruch der Kirche bleiben kann. Ende August hat die Stadt St.Gallen die Bewilligung dafür erteilt. Es waren keine Einsprachen eingegangen.

