Abbruch Ein Stück Kinogeschichte verschwindet: Die Bagger rücken dem St.Galler Kino Rex zu Leibe 1952 glanzvoll eröffnet, seit über zwei Jahren steht es leer, jetzt kommt das endgültige Ende: Das St.Galler Kino Rex wird rückgebaut. Ein letzter Rundgang durch Kinosäle und Foyer, bevor die Bagger anrücken – samt Erinnerungen an grosse Kinozeiten, Demonstrationen und einen Buttersäureanschlag. Julia Nehmiz 08.02.2021, 18.57 Uhr

Ende einer Ära: Der Abbruch des Kinos Rex beginnt. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 8.2.2021)

Nein, möchte man schreien, als der Bagger mit seiner Schaufel über das Vordach kratzt. Die Pandemie ist bald vorbei, dann wollen alle wieder ins Kino gehen, lasst das «Rex» stehen! Der Bagger hält an.

Doch der Baggerführer pausiert nur fürs Foto. Das Ende des Kinos Rex ist schon lange besiegelt. Die Pandemie, für einmal ist sie nicht schuld am Niedergang eines Kinos.

1952 eröffnet, 2018 geschlossen, 2021 rückgebaut: Blick von der Empore in den ehemaligen grossen Kinosaal des St.Galler Kinos Rex. Bild: Ralph Ribi

Bereits Anfang 2018 kursierten Gerüchte der bevorstehenden Schliessung des Kinos am St.Galler Blumenbergplatz. Im August 2018, drei Tage vor Ende der Betriebsferien, wurde dann das Aus verkündet. Die Betreiberin Kitag AG hatte das «Rex» verkauft. Die neue Besitzerin, die HRS Real Estate AG, plant an der Zwinglistrasse 2 und 4 eine neue Überbauung mit zwei Mehrfamilienhäusern samt Büros und Tiefgarage. Das alte Kino Rex wird nun rückgebaut – nicht abgebrochen, wie Adrian Dieziger erklärt. Er ist der Geschäftsleiter der Bauunternehmung Dieziger, die gemeinsam mit dem Bauunternehmen Stutz das Kino rückbaut und die Baugrube absichert.

Adrian Dieziger, Geschäftsführer der Bauunternehmung Dieziger. Bild: Ralph Ribi

Bis zu den Sommerferien sollen die Rückbauarbeiten abgeschlossen sein, wenn alles nach Plan läuft. Stück für Stück wird das Kino verschwinden, kein drastischer Abbruch, mehr ein Weichen in Zeitlupe. Heute früh haben Diezigers Mitarbeiter die Bauzäune aufgestellt, am Mittag fährt der grosse Bagger vor, der das Vordach zertrümmert. Adrian Dieziger, blauer Bauhelm, grauer Mantel, grauer Schal, führt ein letztes Mal ins ehemalige Kino.

Von der Empore blickt man in den ausgehöhlten Kinosaal

Die Eingangstüren sind schon ausgehängt, ein Plakat der künstlerischen Zwischennutzung «Exrex» liegt im Bauschutt. Im Foyer steht einsam die schwarze Wand mit den Bollensteinen, die Treppen führen tatsächlich noch nach oben. Nackte Betonstufen geht es empor, Staub und Schutt überall. Und dann steht man auf der Empore, blickt in den schwarzgähnenden Schlund des ausgehöhlten Kinosaals. Er wirkt riesig und merkwürdig kurz zugleich. Vielleicht trügt auch nur die Erinnerung.

Die Kinosessel sind längst abmontiert, im Juli und August 2020 wurde das Kino komplett ausgehöhlt. Sämtliche Verkleidungen von Decken, Wänden, Böden, alles wurde abgespitzt, abgeflext, abgehauen. Übrig blieben nichts als rohe, grobe Wände, Ziegel und Beton. Von der Decke hängen verbogene Drähte wie traurige Stalaktiten, aus den Wänden ragen tote Kabel. Da ein zerdrückter Pappkaffeebecher im Bauschutt, dort vergessene Arbeitshandschuhe.

Bauschutt und nackter Beton: Blick in den früheren Vorführraum. Bild: Ralph Ribi

Wie verwinkelt das Kino war. Hinter dem Vorführraum sind weitere Räume, da ein leerer Tresor in der Wand, dort ein Lichtschacht mit Buntglasfenstern – führte hier eine Treppe hinauf in die Attikawohnung auf dem Kinodach? An der Wand ins Untergeschoss ist noch die grosse «2» aufgemalt. Im Gang sammelt sich Wasser auf dem Boden, ein schmales Rinnsal läuft Richtung Kinosaal.

Dort, wo einmal die Leinwand war, nur düsteres Betongrau und – Wasser. Ein Spaten lehnt an der Wand. Eine Eisteeflasche schwimmt im schlierigen, knietiefen Teich. Hier, in den ehemaligen Kinosaal 2, baut die Stadt St.Gallen ein Regenrückhaltebecken ein. In der Mitte des ehemaligen Zuschauerraums ein Loch im Boden; eine Probegrabung, sagt Adrian Dieziger, um herauszufinden, wie der Untergrund beschaffen ist. Nur einen halben Meter unter dem Kino ist Fels. Jetzt drückt das Wasser von unten rein.

Im Kinosaal 2 im Untergeschoss des Kinos Rex steht das Wasser knietief. Hier wird die Stadt St.Gallen ein Regenrückhaltebecken einbauen lassen. Bild: Ralph Ribi

Mit gefälschtem Schülerausweis ins Kino

Dieziger hat schon viele Gebäude abgebrochen oder rückgebaut. Ein Kino war noch nie darunter. Der Rückbau des «Rex'» macht ihn wehmütig. «Hier habe ich meinen ersten Film gesehen, ‹Mein Name ist Nobody›», sagt Dieziger. Er war dreizehn, mit einem gefälschten Schülerausweis sei er ins Kino gekommen. Er grinst. Später hat er «Star Wars» im «Rex» gesehen. «Alle grossen Filme wurden hier präsentiert.» Ja, früher habe es anderes Kino gegeben, sagt der Bauchef. Jede Zeit habe ihre eigenen Qualitäten.

Im Video: die letzten Bilder aus den Kinosälen. Video: Raphael Rohner

Die Qualitäten des «Rex'», seine lange Geschichte – wohl keiner könnte darüber besser erzählen als der vorletzte Besitzer, der St.Galler «Kinokönig» Franz Anton Brüni. Er hatte das «Rex» 1974 übernommen, 1983 gehörten ihm dann alle Kinos in der Stadt. 2003 eröffnete er das von ihm gebaute Multiplexkino Cinedome (damals 1880 Plätze in acht Sälen) in Abtwil. Das «Rex» war, als es 1952 eröffnet wurde, das siebte Kino der Stadt – und, laut damaligem Bericht, von ausgesuchter Eleganz. Brüni lässt 1974 die Attikawohnung aufs Kinodach bauen und 1980 den Kinosaal 2 im Keller und den kleinen Kinosaal 3 im Obergeschoss.

«Das ‹Rex› war das erste Kino in St.Gallen, das drei Kinosäle unter einem Dach beherbergte», sagt ein St.Galler Kinokenner. Im grossen Saal liefen die Blockbuster, im Studio 3 Independent-Filme oder kleinere Schweizer Produktionen, im Saal 2 die Sachen dazwischen.

Brüni habe immer in die neuste Technik investiert. So war das «Rex» das erste Kino in St.Gallen, das mit Dolby-Technik ausgestattet war. In den 1990ern sei das Kino Rex vom Schweizer Kinoverband als bestes Studiokino der Schweiz ausgezeichnet worden. Brüni war zu der Zeit einer der fünf grössten Kinounternehmer der Schweiz. «Das ‹Rex› war ein angenehmes Kino, es lief eigentlich immer etwas, was man sehen wollte», erinnert sich ein St.Galler Kinoenthusiast.

Noch Jahre nach dem Anschlag riecht es leicht säuerlich im Kinosaal

Franz Anton Brüni war bald als Kinomonopolist verschrien. So schrieb der «Tages-Anzeiger» 1986: «St.Gallens Kinoszene gilt im gesamtschweizerischen Vergleich als Problemfall.» 1989 hiess es bei einer Demonstration in St.Gallen «‹Scala›, ‹Rex› und ‹Capitol›, Brüni hat das Monopol».

Die Bollensteinwand im Kino Rex, gebaut aus Findlingen aus der Baugrube, später wurde sie schwarz überstrichen, jetzt wird sie abgerissen. Bild: Ralph Ribi

2005 muss Brüni das Kino Tiffany schliessen, 2007 verkauft er alle seine Betriebe der Kitag Kino-Theater AG, der grössten Schweizer Kinobetreiberin. Heute gibt es in der Stadt nur noch das Programmkino Kinok in der Lokremise und das Kino blue Cinema Scala am Bohl (Kitag) – und das Grosskino Cinedome (Kitag) in Abtwil. Pandemiebedingt sind die drei zurzeit geschlossen.

«Kinok», «Scala» und «Cinedome» dürfen hoffentlich bald den Betrieb wieder aufnehmen. Das «Rex» hingegen verschwindet. Und mit ihm die Erinnerungen an den Buttersäureanschlag 1987, mit dem gegen den Film «Stammheim» protestiert wurde. Der Film zeigte das Verfahren gegen die Baader-Meinhof-Gruppe. Im Kino selbst stinke es so unzumutbar, dass man den Film abgesetzt habe, hiess es damals in einem Bericht. Trotz aufwendiger Reinigung habe es noch Jahre später im Kinosaal leicht säuerlich gerochen, erinnert sich ein St.Galler. Oder 1968 die Demo samt Flugblattaktion gegen den im Kino Rex gezeigten Film «Die grünen Teufel» mit John Wayne – die linken Aktivisten diskutierten mit den Kinobesuchern über die filmische Verherrlichung des Vietnamkriegs.

Tempi passati. Das Kino Rex ist Geschichte. Die Kinogeschichten bleiben.