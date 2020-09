Ab Oktober übernimmt der Verein Netzwerksport im Gründenmoos: Das erwartet Besucher

In den Sportanlagen im Gründenmoos wirkt ab 1. Oktober ein neuer Verein. «Netzwerksport» hat sich zum Ziel gesetzt, dort ein Zentrum der Ostschweizer Nachwuchsförderung aufzubauen. Francesco Ceriani, Leiter der Tennisschule, erklärt, was ab 1. Oktober anders ist und was beim Alten bleibt.

Basil Schnellmann 24.09.2020, 19.00 Uhr