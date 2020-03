Ab Montag gilt in St.Gallen der Ferienfahrplan: Die VBSG reduzieren das Angebot früher als gedacht Bis Mitte nächster Woche werde der Fahrplan beibehalten, hiess es bei den Verkehrsbetrieben St.Gallen (VBSG) noch am Dienstag. Nun wird das Angebot bereits ab Montag reduziert. 19.03.2020, 09.56 Uhr

Ab Montag verkehren die Busse der Verkehrsbetriebe St.Gallen nach Ferienfahrplan. Bild: Hanspeter Schiess

(pd/mha) Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) dünnen ab Montag den Fahrplan aus. Die Busse fahren ab dann gemäss Ferienfahrplan. Das teilen die VBSG am Donnerstagmorgen mit. Am Dienstag hatte es noch geheissen, der reguläre Fahrplan werde bis mindestens Mitte nächster Woche beibehalten.

Doch nun sind die Fahrgastzahlen bereits um 60 Prozent eingebrochen. Es sei möglich, das der Takt noch weiter ausgedünnt werde, schreiben die VBSG in der Mitteilung. Über die weitere Taktausdünnung wird über die Bildschirme in den Bussen sowie auf der Website www.vbsg.ch informiert. Das Angebot an Nachtbussen wird bereits dieses Wochenende eingestellt.

Die Grundversorgung mit dem öffentlichen Verkehr sei gewährleistet, heisst es in der Mitteilung weiter. Es könne jedoch zu Ausfällen, Verspätungen und Anschlussbrüchen kommen. Die Fahrgäste werden gebeten, sich an Online-Fahrplänen zu orientieren. Dies sind:

Die Online-Fahrpläne werden gemäss Mitteilung regelmässig informiert.

Die VBSG haben den Entscheid über die Fahrplanausdünnung getroffen, nachdem erste Fahrplandaten der SBB eingetroffen sind. Die Situation sei mit dem Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons beurteilt worden.