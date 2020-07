Ab heute gilt Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr: In der Ostschweiz hält sich die grosse Mehrheit ans Obligatorium Die meisten ÖV-Passagiere in Stadt und Region St.Gallen sassen am Montagmorgen mit Hygienemaske in Zügen, Bussen und Postautos. Der erste Eindruck ist: Befürchtungen, dass die Maskentragpflicht schwer durchzusetzen sein werde, haben sich mit dem Start des neuen Regimes nicht bewahrheitet. Reto Voneschen, Raphael Rohner und Enrico Kampmann 06.07.2020, 10.49 Uhr

Am Morgen auf dem St.Galler Bahnhofplatz: Bei den Passagieren der VBSG sind Masken Trumpf. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Neue Realität im öffentlichen Verkehr: Seit heute Montag muss im öffentlichen Verkehr auch in Stadt und Region St.Gallen obligatorisch eine Hygienemaske getragen werden. Wie ein Augenschein in Zügen, Bussen und Postautos in und um St.Gallen zeigt, wurde diese Maskenpflicht im Morgenverkehr überraschend gut eingehalten.

Keine Schülermassen unterwegs

Vereinfacht hat die Sache sicher, dass ab heute Sommerferien sind: So waren im Morgenverkehr keine Schülermassen sowie vermutlich auch etwas weniger Pendlerinnen und Pendler als üblich unterwegs. Ein anderer Faktor könnte das schöne Wetter gewesen sein: Viele seien doch wegen der Maskenpflicht mit dem Velo, statt mit dem ÖV unterwegs, vermutete eine Frau mit Maske in der halb leeren Mühleggbahn.

Begegnung am Bahnhof St.Gallen: Mit Maske im Bus, mit Helm auf dem Velo. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Befürchtungen, die Maskenpflicht könne kaum durchgesetzt werden, scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Am Montag, zwischen 7 und 9 Uhr, trugen beispielsweise in verschiedenen VBSG-Bussen zwischen 90 und 100 Prozent der Passagiere eine Hygienemaske. Ohne Maske unterwegs waren vor allem jüngere Leute, mehrheitlich junge Männer im – geschätzten – Alter von 18 bis 25 Jahren.

Maskenträger: Noch am Samstag als Exot bestaunt

Neu ist das Gefühl beim Tragen der Hygienemaske im St.Galler Stadtbus: Wenn man sie trug, gehörte man noch am Samstag zu einer exotischen und von allen anderen bestaunten Minderheit. Jetzt sind plötzlich jene, die sie nicht tragen, die fahrlässig agierende Minderheit – und die maskierte Mehrheit lässt sie das mit Blicken sehr wohl spüren.

Fünf Passagiere in einem Stadtbus - alle mit Maske. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Oder wie es die achtjährige Alina in einem VBSG-Bus der Linie 4 für alle gut hörbar auf den Punkt brachte:

«Mama, wieso trägt der Mann dort keine Maske. Der wird doch jetzt krank!»

Am Ende der Fahrt allerdings, so war an allen Bahn- und Bushaltestellen zu beobachten, fallen die allermeisten Masken sofort. Viele Fahrgäste wollen das ungewohnte und daher lästige Ding so rasch als möglich loswerden. Die einen schieben es einfach nach unten und tragen es um den Hals. Die anderen nehmen es ab und lassen es in der Tasche verschwinden.

Wo bitte kann man Hygienemasken kaufen?

Vereinzelt sind allerdings auch Fahrgäste anzutreffen, die aus Überzeugung keine Hygienemaske tragen wollen. In einem VBSG-Bus vom Marktplatz zum Hauptbahnhof sass am Montagmorgen eine einzige Frau ohne Maske. Sichtlich enerviert über die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr sagte die ältere Dame:

«Mir sind diese Regeln schnurz.»

Hinweis auf die Maskenpflicht in der Talstation der Mühleggbahn in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Im Bushof auf dem Bahnhofplatz lief ein Mann in kurzen Hosen sichtlich aufgeregt auf dem Perron herum und fragte, wo er denn Masken kaufen könne: «Ich komme gerade aus dem Ausland und habe nichts von der Maskenpflicht im ÖV mitbekommen», sagte er. Prompt wurde er von zwei maskierten Männern angesprochen, wo denn seine Hygienemaske sei. Schliesslich gaben die beiden dem Mann eine Maske aus ihrem Rucksack.

Die Beobachtungen in Stadtbus und Postauto wiederholten sich am Montagmorgen in Zügen der Appenzeller Bahnen. Auf dem Perron hielt eine junge Frau ihre Maske bereit, um sie beim Einsteigen sofort anziehen zu können. Sie sagte:

«Ist doch nicht schlimm die Maske zu tragen. Man tut es ja, um andere zu schützen.»

Die Maske griffbereit auf dem Perron der Appenzeller Bahnen beim Gaiserbahnhof in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (6.7.2020)

Im Zug Richtung Appenzell trugen am Montag, nach neun Uhr, ausnahmslos alle eine Maske. Zwei maskierte Wandererinnen waren unterwegs in den Alpstein und schossen gleich ein Selfie im Zug:

«Schon seltsam so unterwegs zu sein. Daran werden wir uns noch lange erinnern.»

Montagmorgen im Zug von Zürich nach Frauenfeld: Seit ein paar Stunden gilt in der ganzen Schweiz im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht. Es scheint zu funktionieren. Die Passagiere auf den Bahnsteigen tragen praktisch alle eine Maske. Wenn der Zug einfährt, ziehen sich auch die letzten den Stofffetzen vor ihr Gesicht. Niemand scheint sich der Regelung bewusst zu widersetzen.

Es wirkt auch nicht, als würden sich die Reisenden besonders daran stören. Die Menschen starren wie gewohnt auf ihre Handybildschirme oder sind in ein Buch vertieft. Das einzig Neue ist die Lautsprecherstimme, die alle paar Minuten an die geltende Maskenpflicht erinnert. Kaum ausgestiegen, ziehen viele Leute die Maske aber gleich wieder aus. Das ungewohnte Stück Stoff vor Mund und Nase ist nicht angenehm, aber für die meisten wohl ein kleiner Preis für die eigene und die Gesundheit ihrer Mitmenschen.