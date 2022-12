«A spy among friends» An der Seite eines Hollywoodstars: Der Goldacher Andrew Philip Trümpi spielt in neuer britischer Serie mit Die Filmbranche erholt sich langsam von Corona, das merkt auch Schauspieler Andrew Philip Trümpi aus Goldach. Er lebt in London und spielt in einer neuen Serie eines Streaminganbieters mit. Neben der Schauspielerei verfolgt er aber noch andere Projekte. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 06.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrew Philip Trümpi in seinem Wohnwagen am Filmset der Serie «A spy among friends». Bild: PD

Philip Andrew Trümpi scheint sich immer wieder neu zu erfinden. So auch während Corona, als die Filmbranche zum Erliegen kam. Damals übernahm der ausgebildete Schauspieler aus Goldach vor allem Synchronsprecher-Jobs und gründete seinen eigenen Streamingdienst. Trümpis «Netflix für Kurzfilme» heisst Klipist, ist kostenlos und finanziert sich über Einreichegebühren, die die Macher der Kurzfilme bezahlen.

Serie startet Anfang Dezember

Mittlerweile habe sich die Filmbranche von Corona erholt, sagt der 31-Jährige, der in London lebt.

«In England wird wieder wie wild gedreht, es kommen regelmässig Castings rein, und es macht wieder Spass, Schauspieler zu sein.»

Als Nächstes ist Trümpi in der Serie «A spy among friends» zu sehen. Diese ist ab dem 8. Dezember auf dem Streamingdienst ITVX, den der britische Fernsehsender ITV1 dann neu lanciert, zu sehen.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman, der die wahre Geschichte der Geheimdienstoffiziere Nicolas Elliott und Kim Philby im Kalten Krieg erzählt. Die beiden sind beste Freunde, bis sich herausstellt, dass Philby Doppelagent ist und dem sowjetischen Geheimdienst Informationen liefert.

Mit Golden-Globe-Gewinner zu drehen, war «surreal»

Trümpi kommt in der dritten Episode der Serie in einer Nebenrolle vor. Er spielt den deutschen Soldaten Dieter. Worum es bei seinen Szenen geht, dürfe er leider nicht verraten. Auch Fotos vom Dreh darf er nicht teilen. Nur soviel:

«Wir drehten im Londoner Stadtteil Paddington in einem alten leerstehenden Hotel, das in ein Filmset umgewandelt worden war. Alle Räume waren wie in den 1940er-Jahren eingerichtet.»

Eine «Handvoll» Szenen drehte Trümpi mit Hollywoodstar Damian Lewis, der in der Serie Nicolas Elliott verkörpert.

«Mit Damian Lewis zu spielen, war surreal.»

Er habe ihn zum ersten Mal als Teenager in «Band of Brothers» gesehen, als er noch vom Schauspielern träumte, sagt Trümpi.

«Dass ich dann plötzlich mit ihm spielen durfte, war ein spezieller Moment, bei dem innerlich der kleine Philip vor Freude hüpfte.»

Lewis spielte unter anderem die Hauptrolle in der Serie «Homeland», für die er einen Golden Globe und einen Emmy gewann.

Der britische Schauspieler Damian Lewis ist unter anderem aufgrund seiner Hauptrolle in der Serie «Homeland» bekannt. Bild: Imago stock&people

Abstecher nach Korea

Dass für ihn London der richtige Ort ist, um als Schauspieler zu arbeiten, merkte Trümpi, als er im Herbst 2021 nach Südkorea reiste. «Das Ziel war, einfach mal vor Ort abzuchecken, wie die Situation für ausländische Schauspieler in Korea ist», sagt er. Er habe schon immer einmal in Asien leben wollen. Ausserdem habe er sich während der Pandemie festgefahren gefühlt und koreanische Serien und Filme für sich entdeckt.

«Da ist mächtig was los, dachte ich mir.»

Vor der Abreise verkauften er und seine Frau ihr ganzes Hab und Gut, «sodass uns nichts zurückhalten würde, falls es uns gefallen würde». Die koreanische Filmindustrie war dann aber doch anders, als Trümpi erwartet hatte. «Als ich mich vor Ort schlau machte, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht der richtige Ort für meine jetzige Schauspielkarriere ist, und dass ich in London viel besser dran bin.» So wurde aus dem koreanischen Abenteuer eine achtmonatige Asienreise und Trümpi kehrte danach nach London zurück.

Nicht nur Schauspieler, auch Filmproduzent

Während «A spy among friends» nun kurz vor der Ausstrahlung steht, widmet sich Trümpi, der sich als Schauspieler nur Philip Andrew nennt, bereits neuen Projekten. Er will selbst einen Film produzieren. «Ich liebe es zu schauspielern, aber mir macht es auch Spass, einen Film hinter der Kamera auf die Beine zu stellen oder andere Fähigkeiten wie das Programmieren zu nutzen, um etwas für Filmemacher zu bewirken.»

Ideen für mögliche Spielfilme bieten die Kurzfilme auf Trümpis Streamingdienst Klipist.

«Eine Vision ist, aus den beliebtesten Kurzfilmen, bei denen wir wissen, dass sie beim Publikum extrem gut ankommen, einen Spielfilm oder eine Serie zu entwickeln.»

Ein solcher Kurzfilm ist «Hangover Food». Um darauf basierend einen Film zu produzieren, braucht es aber ein gewisses Budget. «Wir könnten diesen Film bereits für 70’000 Franken auf die Beine stellen, und mein Job als Produzent ist jetzt, das Geld zu finden.»

Bald will er einen Film in der Schweiz produzieren

Im Film soll es um zwei beste Freunde gehen, die nach einer durchzechten Nacht aufwachen und entdecken, dass einer von ihnen in einen Vampir verwandelt wurde. Die beiden versuchen, den Fluch rückgängig zu machen. «Es ist eine alberne Komödie über Freundschaften in extremen Situationen», sagt Trümpi. Er habe den Kurzfilm bereits zwei Mal im Kino gesehen, dieser habe das Publikum immer zum Lachen gebracht.

«Das hat mich sehr bewegt und ich dachte mir: Das will ich machen, Freunden und Familien eine lustige, sorglose Zeit im Kino geben.»

Ob und wann der Film zu Stande kommt, ist noch nicht klar. Zuerst einmal reist Trümpi demnächst in die Schweiz, um die Weihnachtszeit hier zu verbringen. Zweimal im Jahr komme er jeweils in die Heimat. Er hofft, bald einmal auch aus beruflichen Gründen: «Ein weiteres Drehbuch, welches in der Schweiz spielt und ich produzieren möchte, ist jedenfalls in Vorbereitung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen