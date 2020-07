Kommentar 90 neue Bäume auf dem Oberen Graben in St.Gallen: Das könnte auch ein Beitrag für eine lebendige Innenstadt sein Im ersten Moment tönt's wie eine Schnapsidee: Der Heimatschutz möchte zwischen Schibenertor, Broderbrunnen und Schützengasse bis zu 90 neue Bäume pflanzen. Wer genauer hinsieht, merkt allerdings rasch, dass diese Idee Hand und Fuss hat. Daher ist es richtig, dass die Stadt sie ernsthaft prüft, findet «Tagblatt»-Stadtredaktor Reto Voneschen. Reto Voneschen 10.07.2020, 05.00 Uhr

Reto Voneschen, Stadtredaktor «St.Galler Tagblatt». Bild: Hanspeter Schiess

Wenn jemand vor zehn Jahren vorgeschlagen hätte, am Oberen Graben die Strassenfläche zu reduzieren, um 90 Bäume zu pflanzen, hätten ihn Politik und Verwaltung für verrückt erklärt. Frei nach dem Motto, das in den 1990er-Jahren im Parlament bei Baumschutz-Debatten oft zu hören war: «Wir leben in der Stadt. Und Bäume gehören in den Wald!»